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Отец с молниеносной реакцией и автомобилистка на «Вольво»

Отец с молниеносной реакцией и автомобилистка на «Вольво» (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: volvo   аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   перепутала педали   повезло   
1699
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Автомобилистка едва не убила отца и маленького ребенка на улице Катерников в Санкт-Петербурге. На опубликованном видео видно, как припаркованный кроссовер «Вольво» резко ускоряется задним ходом, звдевает другой автомобиль, сворачивает на тротуар и врезается в дом.

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Метки: volvo   аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   перепутала педали   повезло   
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45k
Нанук Паналык Час назад
"есть основания полагать, что произошёл сбой в работе системы"

В поликлинику старую нужно сдать!Для опытов...Что бы сбоев в системе больше небыло.
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9k
Сергей 2 минуты назад
Батя второй раз подарил сыну жизнь.
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473
Александр 4 минуты назад
Батя МОЛОДЕЦ!!!! Спас себя и ребёнка!
Автоледи лишить бы прав на пару лет - на время заучивания, как управлять автомобилем!
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−11
alex 5 минут назад
ТП, курица!
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16k
Злобный Члегр 12 минут назад
Сдается мне, что бабуле пора в инвалидную коляску пересаживаться и корзинки плести... Сбой в системе конкретный.
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4k
Барт Симпсон Полчаса назад
дурО перепутало педали!
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3k
Serj81 38 минут назад
...произошёл сбой в работе системы. Какой накуй сбой системы
Сбой в голове произошел. Идиотка, че дальше то топить на газ? А если запаниковала, тогда тем более таким не место за рулем.
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1k
Ratibor 39 минут назад
Автомобилистка? Да это тупая мразотная пиз6а!!! Классический пример обезьяны с гранатой! Куда там за руль! Ее от общества надо изолировать!!
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17k
иванов дмитрий 42 минуты назад
На вольво стоит аналог чёрного ящика на самолётах?
Иначе какие данные действий из прошлого можно посмотреть?
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133
Алексей иванов дмитрий 38 минут назад
Для простолюдинов сойдёт отмаза. Сейчас привлекут экстрасенсов, они всё подтвердят. Бабуля невиновата, её нужно пожалеть и выписать турпутёвку в санаторий.
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15k
Александр иванов дмитрий Полчаса назад
На СТО будут ремонтировать счётчик давления, ибо он не пережил сжатия педали газа.
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133
Алексей 47 минут назад
На пустом месте трагедию чуть не сделали. Машина с места в карьер просто так не рванёт. Явно включена задняя и нажата педаль. Может старая к внуку полезла, рычаг задела и, раскорячившись, педаль в пол вжала, а когда машина рванула, то мозг отключился напрочь. Хорошо что с ребёнком оказался отец молодой и с хорошей реакцией, да и ребёнок лёгкий, чтобы подхватить и убежать. Были бы взрослые или подростки, то всё могло бы печальней закончится.
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6k
Игорь 49 минут назад
....мама предполагает, что что-то сделала не так, но особо ничего конкретного сказать не может.... - пипец
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1k
kiber 55 минут назад
Почему то подобные случаи не понятного поведения авто случаются исключительно у пёз-д.
В данных организмах видимо на прочь отсутствует рефлекс обратного действия на не ожидаемый результат.
В Volvo кто то усердно давит на газ. Сначала машина трогается плавно, затем резкое ускорение.

Хотя был один случай, когда у мужика на МКАД крузак в пробке задним ходом поехал.
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133
Алексей kiber 42 минуты назад
Вангую она вообще жопой была к рулю. В прямом смысле.
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703
Konstantin Anisko 55 минут назад
Коробка автомат. Сколько таких видосов.
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6k
Игорь Konstantin Anisko 48 минут назад
автомат - и что?
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5k
JACKAL 56 минут назад
Ещё одна ТУПАЯ П.И.*З.Д.А педали/передачи перепутала... Когда это закончится??????
***Будем смотреть данные с компьютера, есть основания полагать, что произошёл сбой в работе системы.***
У ТП в бошках безмозглых часто случаются сбои и не надо на технику всё валить!!!
А батя молодец, резко сообразил... Спас жизнь ребенку и ТУПУЮ П.И.*З.Д.У от тюрьмы
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133
Алексей JACKAL 44 минуты назад
От тюрьмы он никого не спасал, и вы бы на его месте не спасали, и я. Спасал исключительно ребёнка.
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5k
JACKAL Алексей 39 минут назад
Ну это само собой... Спасал малого... Ну и случайно получилось эту овцу...
Яж не сказал: малой, дергаем от сюда ато тётя в тюрьму сядет))
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10k
Олегbl4 Час назад
Скорее всего включив "реверс" и отпустив педаль тормоза, подумала,что под горку назад катится и решил газку добавить, чтобы тронуться вперед, однако....
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9k
myymoo Олегbl4 45 минут назад
Хорошо так добавила, ничего не скажешь.
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15k
Dr.CrAzY Час назад
Т.П.
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2k
Brataxe Час назад
Наверное бухгалтер. В стиле "Я ничего не нажимала, а оно раз и погасло"
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17k
иванов дмитрий Brataxe 41 минуту назад
Легендарная фраза в бухгалтериях всей страны
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13k
seller-k иванов дмитрий 19 минут назад
Ох-о-хо
Если б только в бухгалтериях. У огромного количества лиц женской национальности это на уровне подкорки вшито. Очень, очень знакомо.
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4k
Бу Час назад
Пипец
Старая ТП
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367k
Алексей Час назад
сама мама предполагает, что что-то сделала не так, но особо ничего конкретного сказать не может пока....

давайте я маме объясню. поставила авто на заднюю скорость.и дала по газам.ну и руками на руле туда сюда туда сюда
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2k
A Час назад
Фраза, которая всё объясняет: "сама мама предполагает, что что-то сделала не так..." Не знаешь как управлять/переключать передачи- не садись за руль
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2k
Brataxe A Час назад
Мне больше понравилось "Будем смотреть данные с компьютера, есть основания полагать, что произошёл сбой в работе системы."
Я просто пропустил когда у нас машины стали подобны космическим кораблям, которые управляются электроникой.
Проблема там только в одной системе, той что между рулем и сиденьем была.
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2k
Евгений Brataxe Полчаса назад
Вы не правильно поняли, автор имелл ввиду КТ мозга.
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