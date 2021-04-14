Отец с молниеносной реакцией и автомобилистка на «Вольво»

За рулем «Вольво» сидела женщина, на заднем сидении находился ее внук.



Дочь автомобилистки пояснила в соцсетях: "Расскажу, что знаю насчёт сегодняшней аварии. Автомобиль стоял припаркованный перед тигуаном, я направлялась к нему, чтобы сесть. Внезапно машина начала движение назад, ударила тигуан и собственно, задом поехала через встречку и ограждения парковаться в дом. За рулём - моя мама, на заднем сидении - мой сын, так что мне всё ооочень ярко запомнилось. К счастью, близко никого не было и никто из пешеходов не пострадал. Мы не исключаем ошибки водителя, сама мама предполагает, что что-то сделала не так, но особо ничего конкретного сказать не может пока. Будем смотреть данные с компьютера, есть основания полагать, что произошёл сбой в работе системы. Восстановление дома и территории будет производиться за счёт виновника аварии, а не за счёт жильцов дома, на этот счёт будьте спокойны."