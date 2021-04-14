Отец с молниеносной реакцией и автомобилистка на «Вольво»

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Автомобилистка едва не убила отца и маленького ребенка на улице Катерников в Санкт-Петербурге. На опубликованном видео видно, как припаркованный кроссовер «Вольво» резко ускоряется задним ходом, звдевает другой автомобиль, сворачивает на тротуар и врезается в дом.
За рулем «Вольво» сидела женщина, на заднем сидении находился ее внук.
Дочь автомобилистки пояснила в соцсетях: "Расскажу, что знаю насчёт сегодняшней аварии. Автомобиль стоял припаркованный перед тигуаном, я направлялась к нему, чтобы сесть. Внезапно машина начала движение назад, ударила тигуан и собственно, задом поехала через встречку и ограждения парковаться в дом. За рулём - моя мама, на заднем сидении - мой сын, так что мне всё ооочень ярко запомнилось. К счастью, близко никого не было и никто из пешеходов не пострадал. Мы не исключаем ошибки водителя, сама мама предполагает, что что-то сделала не так, но особо ничего конкретного сказать не может пока. Будем смотреть данные с компьютера, есть основания полагать, что произошёл сбой в работе системы. Восстановление дома и территории будет производиться за счёт виновника аварии, а не за счёт жильцов дома, на этот счёт будьте спокойны."
Дочь автомобилистки пояснила в соцсетях: "Расскажу, что знаю насчёт сегодняшней аварии. Автомобиль стоял припаркованный перед тигуаном, я направлялась к нему, чтобы сесть. Внезапно машина начала движение назад, ударила тигуан и собственно, задом поехала через встречку и ограждения парковаться в дом. За рулём - моя мама, на заднем сидении - мой сын, так что мне всё ооочень ярко запомнилось. К счастью, близко никого не было и никто из пешеходов не пострадал. Мы не исключаем ошибки водителя, сама мама предполагает, что что-то сделала не так, но особо ничего конкретного сказать не может пока. Будем смотреть данные с компьютера, есть основания полагать, что произошёл сбой в работе системы. Восстановление дома и территории будет производиться за счёт виновника аварии, а не за счёт жильцов дома, на этот счёт будьте спокойны."
Сергей Николаев написал: "К сожалению я с сыном стоял у сбитой калитки, благо успел схватить ребенка и отбежать. Потом беговел забирал почти из под колес Вольво. Сразу ушли домой так как ребенок испугался. Как заново родился!"
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В поликлинику старую нужно сдать!Для опытов...Что бы сбоев в системе больше небыло.
Автоледи лишить бы прав на пару лет - на время заучивания, как управлять автомобилем!
Иначе какие данные действий из прошлого можно посмотреть?
В данных организмах видимо на прочь отсутствует рефлекс обратного действия на не ожидаемый результат.
В Volvo кто то усердно давит на газ. Сначала машина трогается плавно, затем резкое ускорение.
Хотя был один случай, когда у мужика на МКАД крузак в пробке задним ходом поехал.
***Будем смотреть данные с компьютера, есть основания полагать, что произошёл сбой в работе системы.***
У ТП в бошках безмозглых часто случаются сбои и не надо на технику всё валить!!!
А батя молодец, резко сообразил... Спас жизнь ребенку и ТУПУЮ П.И.*З.Д.У от тюрьмы
Яж не сказал: малой, дергаем от сюда ато тётя в тюрьму сядет))
Старая ТП
давайте я маме объясню. поставила авто на заднюю скорость.и дала по газам.ну и руками на руле туда сюда туда сюда
Я просто пропустил когда у нас машины стали подобны космическим кораблям, которые управляются электроникой.
Проблема там только в одной системе, той что между рулем и сиденьем была.