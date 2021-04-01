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На выезде из двора около Шуваловского неадекватная автомоблистка на «Рено» не давала проехать другим водителям, хотя те предлагали ей уступить место.
Вопрос, как человек с такой не стабильной психикой управляет автомобилем - опасным средством передвижения?
Присутствует ненормативная лексика!
Присутствует ненормативная лексика!
Очевидцы сообщают, что ранее с ней уже были подобные конфликты. Второе видео от 25 сентября 2020 года.
Заблокировала дорогу, потому что она права, а все остальные нет.
Сообщается, что женщину зовут Ольга Шевченко, она же Моника. Зарабатывает барышня эротическим массажем.
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