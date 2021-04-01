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«Здесь совсем другие правила разъезда, грязнуля», — конфликт в одном из дворов Петербурга

«Здесь совсем другие правила разъезда, грязнуля», — конфликт в одном из дворов Петербурга (3 фото + 2 видео)

Автор:
01 апреля 2021 11:41
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   женщина за рулем. неадекват   конфликт на дороге   
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На выезде из двора около Шуваловского неадекватная автомоблистка на «Рено» не давала проехать другим водителям, хотя те предлагали ей уступить место.

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Метки: авто   видео   женщина за рулем. неадекват   конфликт на дороге   
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19  комментариев
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5k
кот базилий 2 часа назад
Почему по таким видео ГИБДД не работает совместно с врачами???.Этож шиза чистейшая.
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2k
Дрочер Полоумный 5 минут назад
Бабе на фото хочется дать в рот, бабе на видео хочется в него насрать. Удивительно что это одна и та же баба
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108
Gunter 6 минут назад
Публичное оскорбление, можно и на статью нарваться.
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831
FINN 10 минут назад
по ходу весеннее обострение,сечас на дорогах очень много неадеквата . будьте аккуратнее.
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367
Олег 15 минут назад
Ну как бы едет она по своей полосе, а правдарубы едут по встречке
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27k
EvilHomer 15 минут назад
Когда садишься за руль, должен превратиться в водителя и руководствоваться ПДД, а она осталась тупой бабищей, считающей что её должны пропускать, она же "женщина".
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1k
Александр Алехин 22 минуты назад
Эволюционный процесс так устроен, что органы которыми человек не пользуется начинают атрофироваться. В данном случае мы видим, что у человека атрофировался мозг. Видимо потому что в ее повседневной жизни она использует другие органы.
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21k
Inter 23 минуты назад
боже мой, какая мерзость
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80k
Taras Kozalupko 52 минуты назад
По культурному с ней надо общаться, по Питерски.
Разложить по нескольким пакетам и в Мойку
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24
Fisher1979 52 минуты назад
Моника, Моника отсоси у слоника.
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23k
Андрей 59 минут назад
Сезонное обострение
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4k
schmubu Час назад
она больная просто, психически. её надо на медкомиссию отправить, и права отобрать.
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12k
Yasen_Perec schmubu Час назад
Да лучше сдать её сразу на опыты.
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4k
schmubu Yasen_Perec Час назад
так тоже годно. хоть какая-то польза...
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335
Влад Час назад
Теперь прости,тутки будут свои правила устанавливать на дороге? Или она ждала, что ей деньги в трусы сунут, как всегда...
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7
118 Час назад
Неудачная пластика + весна обострение.
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1k
Леонид 2 часа назад
Недаёпс.
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