Почему в армии США запрещали ездить в джипе вчетвером?

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В армии США, во время Второй мировой войны, в джип садились только по трое, не больше. Некоторые даже утверждают, что это было специальное правило установленное в армии США. Отто Скорцени (немецкий диверсант ) в своих мемуарах упоминал, что американцы таким способом вычисляли немецких диверсантов в Арденнах. Не зная об особенностях американского джипа, немцы усаживались в него вчетвером, а иногда и впятером, тем самым выдавая себя противнику.
По сути, причина такого правила лежало в конструкции джипа. Подвеска машины была жесткой, а заднее сиденье — узким (и тоже жестким). Заднее сиденье располагалось над осью, между арками, что делает сиденье узким и высоким. У двух пассажиров, находящихся сзади, шанс вылететь при ударе об кочку был гораздо выше, чем у одного. Если будет всего один пассажир, то он сможет занять удобную позу, вцепится всеми конечностями в поручни и не улететь.
В армии США (и медицине) даже появилось выражение «Jeep Rider’s Disease«, или же «Jeep seat«. В переводе это звучит как «болезнь джипа». Это ряд проблем со здоровьем, вызванных ездой на заднем сиденье Виллиса: пилонидальная киста, переломы или воспаление копчика, повреждения нижней части позвоночника.
Однако у правила «трех пассажиров» есть и техническая сторона. «Виллис» был рассчитан на грузоподъемность в 250 кг. Три человека + снаряжение вписываются в эти рамки, а вот четвертый человек не только был лишним грузом, но и увеличивал шанс опрокидывания машины . Данный джип и так был склонен к опрокидыванию на резких поворотах из-за узкой базы и высокого центра тяжести.
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Лишних расстреливали. :)