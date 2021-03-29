Почему в армии США запрещали ездить в джипе вчетвером?

По сути, причина такого правила лежало в конструкции джипа. Подвеска машины была жесткой, а заднее сиденье — узким (и тоже жестким). Заднее сиденье располагалось над осью, между арками, что делает сиденье узким и высоким. У двух пассажиров, находящихся сзади, шанс вылететь при ударе об кочку был гораздо выше, чем у одного. Если будет всего один пассажир, то он сможет занять удобную позу, вцепится всеми конечностями в поручни и не улететь.