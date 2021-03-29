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Почему в армии США запрещали ездить в джипе вчетвером?

Почему в армии США запрещали ездить в джипе вчетвером? (4 фото)

Автор:
29 марта 2021 15:42
Метки: армия   вчетвером   джип   ездить   запрещали   сша   
2113
4
В армии США, во время Второй мировой войны, в джип садились только по трое, не больше. Некоторые даже утверждают, что это было специальное правило установленное в армии США. Отто Скорцени (немецкий диверсант ) в своих мемуарах упоминал, что американцы таким способом вычисляли немецких диверсантов в Арденнах. Не зная об особенностях американского джипа, немцы усаживались в него вчетвером, а иногда и впятером, тем самым выдавая себя противнику.

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Метки: армия   вчетвером   джип   ездить   запрещали   сша   
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69k
Иван 4 часа назад
Сразу видно - фашисты!

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13k
Lynx 2 часа назад
Бред. Хоть бы ознакомились с историей виллиса.
Перепечатка на драйв ру с фильма *автомобили ВМВ*
https://www.drive2.ru/b/3084661/https://www.drive2.ru/b/3084661/
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5k
Miraton 2 часа назад
Ну а если в колонне одна машина ломалась или была подбита, куда бойцов было девать, если по другим машинам нельзя было рассадить?
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25k
turyst Miraton 2 часа назад
Нельзя! Написано же.
Лишних расстреливали. :)
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17k
babuby turyst Полчаса назад
Ты часом не экономист?
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