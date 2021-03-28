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Американцы сумели спасти свою национальную птицу

Американцы сумели спасти свою национальную птицу (4 фото)

Автор:
28 марта 2021 14:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: белоголовый орлан   защита окружающей среды   лысый орёл   птица   сша   хорошая новость   
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За последние десять лет популяция белоголовых орланов (лысых орлов) в США увеличилась в четыре раза и теперь насчитывает 316 000 особей. Для сравнения - в 2009 году их было лишь 72434! Такой рост численности этих птиц стал возможен благодаря целенаправленным усилиям по сохранению вида, который раньше считался исчезающим.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: белоголовый орлан   защита окружающей среды   лысый орёл   птица   сша   хорошая новость   
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Taxi007 2 часа назад
А я думал, что у них индейка национальная птица


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Света Полчаса назад
Класные птички. Постоянно наблюдаю за несколькими гнёздами через вебкамеры. Сейчас вот у одних два птенца, в прошлый выводок было три, но один погиб. Наблюдать очень интересно.
https://www.geocam.ru/online/eagle-cam-360/https://www.geocam.ru/online/eagle-cam-360/
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