Американцы сумели спасти свою национальную птицу

Первое значительное сокращение численности белоголовых орланов началось в середине 1800-х годов - фермеры начали истреблять лысых орлов, видя в них угрозу для домашнего скота. По мере увеличения численности населения страны места гнездования птиц сокращались. В 1940 году Конгресс принял Закон о защите белоголового орлана, запрещавший убийство, продажу или хранение этого вида, но популярность пестицида ДДТ после Второй мировой войны оказалась новой угрозой.



Вещество заразило водные растения и рыбу, поедаемую орлами, и повлияло на способность птиц производить прочную яичную скорлупу. В результате скорлупа была настолько тонкой, что часто ломалась во время инкубации. В начале 1960-х годов популяция белоголовых орланов достигла рекордно низкого уровня в 417 гнездящихся пар. ДДТ был запрещен в США в 1972 году, а белоголовый орлан был внесен в Закон об исчезающих видах, принятый в следующем году, что положило начало долгому пути к восстановлению численности популяции этого вида.