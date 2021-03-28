Американцы сумели спасти свою национальную птицу

237
4
За последние десять лет популяция белоголовых орланов (лысых орлов) в США увеличилась в четыре раза и теперь насчитывает 316 000 особей. Для сравнения - в 2009 году их было лишь 72434! Такой рост численности этих птиц стал возможен благодаря целенаправленным усилиям по сохранению вида, который раньше считался исчезающим.
Согласно отчету Службы охраны рыболовства и дикой природы, в континентальной части США насчитывается более 316 000 лысых орлов. В настоящее время популяция насчитывает более 71 000 гнездящихся пар по сравнению с рекордным минимумом в 417 пар в 1963 году. Белоголовый орлан еще в 1960-е годы находился на грани исчезновения, но был исключен из списка исчезающих видов в 2007 году.
Эта птица всегда считалась священной у индейцев, а сегодня она национальный символ Америки.
Эта птица всегда считалась священной у индейцев, а сегодня она национальный символ Америки.
Служба охраны рыболовства и дикой природы сообщила о 71 467 гнездящихся парах белоголовых орланов, что в два раза больше, чем 30 548 пар, зарегистрированных в 2009 году. Агентство изучило популяции птиц в четырех из шести подразделений по управлению орлами (EMU) в США: Атлантический пролетный путь, Пролетный путь Миссисипи, Центральный Пролетный путь и Тихоокеанский пролетный путь на север.
Первое значительное сокращение численности белоголовых орланов началось в середине 1800-х годов - фермеры начали истреблять лысых орлов, видя в них угрозу для домашнего скота. По мере увеличения численности населения страны места гнездования птиц сокращались. В 1940 году Конгресс принял Закон о защите белоголового орлана, запрещавший убийство, продажу или хранение этого вида, но популярность пестицида ДДТ после Второй мировой войны оказалась новой угрозой.
Вещество заразило водные растения и рыбу, поедаемую орлами, и повлияло на способность птиц производить прочную яичную скорлупу. В результате скорлупа была настолько тонкой, что часто ломалась во время инкубации. В начале 1960-х годов популяция белоголовых орланов достигла рекордно низкого уровня в 417 гнездящихся пар. ДДТ был запрещен в США в 1972 году, а белоголовый орлан был внесен в Закон об исчезающих видах, принятый в следующем году, что положило начало долгому пути к восстановлению численности популяции этого вида.
Вещество заразило водные растения и рыбу, поедаемую орлами, и повлияло на способность птиц производить прочную яичную скорлупу. В результате скорлупа была настолько тонкой, что часто ломалась во время инкубации. В начале 1960-х годов популяция белоголовых орланов достигла рекордно низкого уровня в 417 гнездящихся пар. ДДТ был запрещен в США в 1972 году, а белоголовый орлан был внесен в Закон об исчезающих видах, принятый в следующем году, что положило начало долгому пути к восстановлению численности популяции этого вида.
Белоголовый орлан был священным у многих индейских народов задолго до прихода европейцев. Отцы-основатели Соединенных Штатов выбрали его как символ новой нации, чтобы отдать дань уважения Римскую республике, которая часто использовала изображения орла.
Когда в 1782 году Континентальный конгресс принял Большую печать Соединенных Штатов, на которой был изображен белоголовый орлан, держащий 13 стрел, по оценкам, в стране уже насчитывалось менее 100 000 особей этого вида.
Когда в 1782 году Континентальный конгресс принял Большую печать Соединенных Штатов, на которой был изображен белоголовый орлан, держащий 13 стрел, по оценкам, в стране уже насчитывалось менее 100 000 особей этого вида.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Американский лысый орел уничтожил правительственный беспилотник
- Символично: Американский Орел почтил память жертв теракта 9/11
- Для усмирения разгулявшихся туристов в Майами-Бич прислали спецназ
- Посетители московского зоопарка погубили краснокнижную птицу
- В США два штата взаимно оскорбились из-за отказа от мяса
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
https://www.geocam.ru/online/eagle-cam-360/https://www.geocam.ru/online/eagle-cam-360/