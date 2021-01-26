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В армии США появятся трансгендеры

В армии США появятся трансгендеры (5 фото)

Автор:
26 января 2021 12:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   армия   байден   закон   интересное   сша   трансгендеры   
619
5

Когда идёт речь об армии, мы чаще всего представляем себе бравых ребят с оружием на перевес. Однако, президент США Джо Байден решил разрешить служить трансгендерам, так что скоро представления об американской армии круто поменяются.

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Метки: ynews   армия   байден   закон   интересное   сша   трансгендеры   
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
теперь в плен точно никто не сдастся
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5k
Nikolay 5 минут назад
Идеальный контингент для службы на военных базах в арабских странах
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2k
Mellivora 8 минут назад
Можете успокоится, трансов и прочих в боевые части не допустят.
Будут сидеть в безопасных местах типа авианосцев,баз на тропических островах, штабах....
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3k
eugen 11 минут назад
Теперь амеров никто в плен брать не будет...
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10k
KOSTELLO 37 минут назад
Теперь победа, над ними, это вопрос техники.
Не надо воевать.
Просто отрезаем поставку помады, туши, колготок и самотыков и дело в шляпе.
Враг деморализован и подавлен.
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3k
TirAn 38 минут назад
Пусть ещё зоофилов наберут в армию.
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0
Кот 40 минут назад
Теперь хоть причина будет бояться пиндосную армию
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8k
Агент Безопасной Национальности Час назад
ТС, ты других авторов хоть читай, не только себя.
Полтора часа назад:
https://old.fishki.net/anti/3573365-bajden-razreshil-transgenderam-sluzhity-s-naturalami.htmlhttps://old.fishki.net/anti/3573365-bajden-razreshil-transgenderam-sluzhity-s-naturalami.html
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6k
Перст Указующий Час назад
- а потом, сынок, наши позиции атаковала американская дивизия, захватила меня в плен и спросила: "смерть или мумба-юмбу?"
- и что же, дед, ты выбрал?
- ты что, дурак, конечно же смерть.
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39k
Raush Перст Указующий 51 минуту назад
Ага, смерть через мумба-юмбу...
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3k
ron Час назад
И всё же шотландская армия при ветренной погоде выглядит более устрашающей )))
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621
EestiJoodik Час назад
Теперь надо будет усиливать тыл
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124k
Алексей Час назад
Боевые пи.дop.ac.ы
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Какое правительство - такая и страна!
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−101
阿鋒 2 часа назад
Передовые тенденции на передовую!
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8k
Атеист 2 часа назад

Да и йух с ними! Таких точно жалко не будет пристрелить. Ибо это уже не человек, а так, кусок двигающегося мяса.

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