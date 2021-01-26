В армии США появятся трансгендеры

Когда идёт речь об армии, мы чаще всего представляем себе бравых ребят с оружием на перевес. Однако, президент США Джо Байден решил разрешить служить трансгендерам, так что скоро представления об американской армии круто поменяются.
В пресс-службе Белого дома сообщили, что Джо Байден отменил запрет на службу в армии трансгендеров, введённый Дональдом Трампом, сообщает MK.RU.
Байден уверен, что служить в армии могут все, независимо от пола и ориентации.
«Сегодня я отменил дискриминационный запрет на службу трансгендерных людей в армии. Все просто: Америка станет безопаснее, когда каждый, кто имеет право служить, сможет делать это открыто и с гордостью», — написал Байден в твиттере.
Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It’s simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride.— President Biden (@POTUS) January 25, 2021
Так же Джен Псаки уточнила, что теперь будут пересмотрены приказы об увольнении из армии трансгендеров, сообщает CNN.
Пользователи Twitter не особо расстроились
Теперь сидят игиловцы в Сирии и им по рации сообщают:— Глеб (@felanduin) January 26, 2021
В Сирию прибыл батальон розовые колготки. В плен не сдаваться 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Трансформаторы давно просились в армию, ведь там так много парней, непаханное поле.— Игорь Fenix (@Fenixx427) January 26, 2021
Источник:
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Будут сидеть в безопасных местах типа авианосцев,баз на тропических островах, штабах....
Не надо воевать.
Просто отрезаем поставку помады, туши, колготок и самотыков и дело в шляпе.
Враг деморализован и подавлен.
Полтора часа назад:
https://old.fishki.net/anti/3573365-bajden-razreshil-transgenderam-sluzhity-s-naturalami.htmlhttps://old.fishki.net/anti/3573365-bajden-razreshil-transgenderam-sluzhity-s-naturalami.html
- и что же, дед, ты выбрал?
- ты что, дурак, конечно же смерть.
Да и йух с ними! Таких точно жалко не будет пристрелить. Ибо это уже не человек, а так, кусок двигающегося мяса.