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Аты-баты, шли солдаты: 20 увлекательных и познавательных инфографик из армейской жизни

Аты-баты, шли солдаты: 20 увлекательных и познавательных инфографик из армейской жизни (23 фото)

Автор:
25 марта 2021 09:24
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   армия   вооружение   интересное   инфографика   история   
2571
23

Человек, к сожалению, не перестает воевать и тема армии, вооружения и всего, что этому сопутствует - очень актуальна. Мы подобрали для вас 20 интересных инфографик из армейской жизни, вооружения, численности и прочего...

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Метки: Фабрика идей   армия   вооружение   интересное   инфографика   история   
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39k
Александр Час назад
Что то я не понял про техническое превосходство на начало вов
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419
krokodilov Александр Час назад
Ну так нарисовано же 25К танков Т-34 вот и техническое превосходство
. Зачем забивать голову тем что основную массу бронетехники составлял танк Т-26.
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6k
dikijjim 21 минуту назад
наглая ложь .немецких может столько и было ,а еще были 172 дивизии захваченных Французких,Польских,Чехословацких,Голандских,Датских и Бельгийских танки и самолеты кроме тяжелого кб были устаревшими ,а дивизии недоукоплектованы.
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6k
dikijjim 20 минут назад
так что напали они примерно 11,5 млн армией.
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2k
Алексей dikijjim Минуту назад
К тому же танковые,авиационные и механизированные части СССР были равномерно распределены по всей территории СССР-Сибирь(Японцы рядом), Дальний Восток(то же самое),Закавказье(Турция).А Вермахт с лакеями сосредоточил весь ударный потенциал на нашей Западной границе....
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6k
Артём Полчаса назад
Последняя как раз не очень смешная. Яркая иллюстрация возможностей OSINT(open source intelligence) в наше время.
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3k
portroy 36 минут назад
а кто-нибудь юзает в охоте-рыбалке эту семислойную форму? Удобно? Качественно? Думал может прикупить комплект на дачу-походы. Или по цене качеству не стоит?
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419
krokodilov Час назад
Плакатик про Цусиму вообще огонь ))). Русских кораблей 38 - японских 125. Проиграли из-за просчетов командования и плохой подготовки экипажей. А 4 против 12 это так мелочи можно не считать.
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17k
SolomonA 2 часа назад
Спасибо, товарищ майор, но нет..
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