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Человек, к сожалению, не перестает воевать и тема армии, вооружения и всего, что этому сопутствует - очень актуальна. Мы подобрали для вас 20 интересных инфографик из армейской жизни, вооружения, численности и прочего...
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Авторский пост
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