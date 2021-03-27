Несколько дней назад, утром, жительница Делрей-Бич, штат Флорида, США, среди обычного для этого времени суток уличного шума, отчётливо услышала вопли, доносившиеся из-под чугунной решётки сточной канализации...
Услышав крики с просьбой о помощи исходившие из сточного проёма городской канализации на перекрёстке Атлантик-авеню и 11-й юго-восточной авеню, женщина сразу же вызвала спасателей по телефону 911.
«Мимо проносились машины, и она говорила по телефону, когда услышала чей-то крик. Когда она догадалась заглянуть в ливневую канализацию, то там внизу увидела грязную раздетую женщину», - прокомментировала причину вызова представитель службы пожарной охраны Делрей-Бич Дэни Москелла.
Прибывшая на вызов команда пожарных спасателей Делрей-Бич сняла решётку слива, и чтобы добраться до обнажённой женщины опустили в проём лестницу. Они нашли её настолько ослабшей, что бедняга не могла стоять на ногах.
«Наша команда специальных операций отреагировала и использовала лестницу и ремни, чтобы поднять женщину», - сказал Москелла. «На ней не было никакой одежды, она была грязной и растрёпанной».
Спасённая оказалась 43-летней Линдси Кеннеди, которую, к тому времени, как пропавшую без вести, уже три недели разыскивала полиция. Об исчезновении женщины было заявлено 3 марта.
Линдси дала показания полиции, сообщив, что 3 марта купалась в канале возле дома своего друга, сообщает Miami.CBS. По её словам, во время плавания она наткнулась на отвод в неглубокой части канала.
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Далее Кеннеди рассказала, как двигалась вперёд, пока не поняла, что заблудилась в сети туннелей. Что с ней происходило, кого и что она встретила за три недели нахождения в сумрачной клоаке, а самое главное, как ей удалось выжить, осталось неясным. С её слов известно, что в какой-то из дней она заметила свет в конце туннеля и из последних сил добралась до места, где и была найдена.
Мать спасённой, в свою очередь, заявила, что Линдси наблюдалась у психиатра и иногда употребляла наркотики, воздействие которых, штырило её не по-детски и делало способной на большие глупости.
Полиция не усмотрела в произошедшем криминала и отказалась от дальнейшего расследования.
911 AUDIO!! listen to the call made to police when a woman was found in a storm drain yesterday in Delray Beach. You can hear more tonight at 5PM @CBS12 https://t.co/9nCmjM9VAj pic.twitter.com/HlsYKOnfIL— Lena Salzbank (@Lenasalzbank) March 24, 2021
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