Мать спасённой, в свою очередь, заявила, что Линдси наблюдалась у психиатра и иногда употребляла наркотики, воздействие которых, штырило её не по-детски и делало способной на большие глупости.

Полиция не усмотрела в произошедшем криминала и отказалась от дальнейшего расследования.