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Сообщество Жизнь в США 641 пост • 211 подписчиков подписаться
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Приплыли: во Флориде спасли женщину, которая заблудилась во время заплыва голышом по городским каналам

Приплыли: во Флориде спасли женщину, которая заблудилась во время заплыва голышом по городским каналам (7 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2021 17:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Делрей-Бич   видео   голая   женщина   канализация   спасение   сша   флорида   
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Несколько дней назад, утром, жительница Делрей-Бич, штат Флорида, США, среди обычного для этого времени суток уличного шума, отчётливо услышала вопли, доносившиеся из-под чугунной решётки сточной канализации...

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Метки: Делрей-Бич   видео   голая   женщина   канализация   спасение   сша   флорида   
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23  комментария
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Русалка канализационная!
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229
stepanenkonick 4 минуты назад
Как бы меня не ругали, но либерализация в этой форме, крайне губительна для человечества. Правящий класс защищен от этого маразма, в виде либерализма, им выгодно продвижение этой формы в массы.
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7k
? ? ? 4 минуты назад
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31k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Самое интересное - как она дожила до 43-х лет? Купаться в канале, в который выходят ливнёвка и прочие канализации, и тем более лезть в отводы может только существо без мозга.
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121k
Редька с хреном Автор поста Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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homerchik 40 минут назад
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505
manowar _by 47 минут назад
Они там все настолько долбанутые?
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307
Lexx Ako 53 минуты назад
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Караганда 59 минут назад
теперь подаст в суд-там фикалии плавают и выиграет.
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1k
Пачо Эррера Час назад
Флорида кишит аллигаторами, в том числе и в такие дождевые стоки они заползают.
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17k
SolomonA Пачо Эррера 42 минуты назад
Аллигаторов тоже можно напугать...
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3k
Кистень SolomonA 4 минуты назад
Аллигаторы побрезговали наркоманкой!
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25k
turyst Кистень 3 минуты назад
Они ими три недели питалась.
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2k
EL Kalmaro Час назад
Горлум бл. ять канализационный.
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5k
SR Час назад
А есть видео, где она в канале у дома плавает? А то, друг спрашивает.
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23k
Григорий 2 часа назад
Расширитель горизонтов сознания помог.
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6k
Elena Ki 2 часа назад
Три недели говном питалась?
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46k
Albert GER Elena Ki 16 минут назад
Вода была, а три недели человек может спокойно не есть, если наркоман, и того больше.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Друг сказал, что тема вообще не раскрыта. Ни какая.
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227
Племянник Путина 2 часа назад
в 43 уже должны быть хоть какие-то мозги..
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Зря достали.
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сапер Водичка 2 часа назад
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