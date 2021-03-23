Американские штаты имеющие общие границы — Колорадо и Небраска не смогли договориться по поводу совместного проведения праздника. Камнем преткновения оказалось мясо. После того как в Колорадо решили провести «день без мяса», в Небраске анонсировали «день мяса».
Как сообщает «Би-би-си», губернатор Колорадо Джаред Полис (Демократическая партия) заявил, что отказ от мяса снижает риск развития болезней сердца, диабета и рака.
При этом сам политик далеко не является вегетарианцем. «Растительный рацион помогает защитить окружающую среду за счёт уменьшения углеродного следа, сохранения лесов, лугов и мест обитания животных, а также снижает уровень загрязнения водных путей», — пояснил Полис.
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Глава Небраски Пит Рикеттс (Республиканская партия) расценил телодвижения соседнего региона, как «нападение на образ жизни» своих сограждан и заявил, что отказ от мяса чреват гибелью для главной отрасли в штате.
Так, по его данным, порядка 25 процентов населения Небраски работают в мясной промышленности. Совокупный доход фермеров в регионе от продажи мяса — 12 миллиардов долларов в год. В связи с чем Рикеттс наотрез отказался от вегетарианского праздника и объявил день чествования мяса.
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На что не пойдешь ради любимой бабы. Даже если она - мужик.