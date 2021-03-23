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В США два штата взаимно оскорбились из-за отказа от&nbsp;мяса

В США два штата взаимно оскорбились из-за отказа от мяса (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 06:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Небраска   вегетарианство   колорадо   мясо   обиды   праздники   сша   штаты   
1439
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Американские штаты имеющие общие границы — Колорадо и Небраска не смогли договориться по поводу совместного проведения праздника. Камнем преткновения оказалось мясо. После того как в Колорадо решили провести «день без мяса», в Небраске анонсировали «день мяса».

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Метки: Небраска   вегетарианство   колорадо   мясо   обиды   праздники   сша   штаты   
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10  комментариев
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19k
pssst 3 часа назад
Маленькая деталь... Сам Джаред Полис веганом не является. А вот его муж - да.
На что не пойдешь ради любимой бабы. Даже если она - мужик.
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839
Александр Туманов 51 минуту назад
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Лучше бы они от секса отказались.
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32k
Антон 3 часа назад
Питорасы до добра не доведут!
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598
Миша 3 часа назад
Они там точно больные на всю голову. С какой стороны скорлупу яиц следует разбивать, с острого конца или с тупого, у них проблемы еще не возникли? Лилипутия ёрш твою медь.
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5k
Duckk Миша 3 часа назад
Надо им подкинуть идею, что скорлупу следует разбивать изнутри.
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8k
Kucher Duckk 2 часа назад
Не надо. Это ж пиндосы. Они потом всем будут это навязывать, под предлогом борьбы за демократию.
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448
Александр Задорожный Миша Полчаса назад
Массовый прием антидепрессантов и постоянные стрессы в масштабах нации до добра не доводит.
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