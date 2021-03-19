FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4221 пост • 457 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Любитель «шашек» на дороге за рулем Mercedes устроил ДТП

Любитель «шашек» на дороге за рулем Mercedes устроил ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 13:07
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   дтп   лихач   мелкое дтп   шашечник   
774
1
1
В Санкт-Петербурге два «Мерседеса» утроили догонялки на Дунайском путепроводе. Один из водителей быстрого AMG E-Класса не смог опередить своего соперника и задел попутный Kia Rio.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   дтп   лихач   мелкое дтп   шашечник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Нанук Паналык Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
450
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский 8 минут назад
Блатные развлекаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
alertol 45 минут назад
В Эстонии такие убили двух человек и нескольких покалечили, кстати реальный срок получили.

(правда маленький, я бы таких гонщиков судил бы за преднамеренное убийство, а если гонят вдвоём то и вовсе группой лиц по сговору, в случае если без жертв обошлось то попытка убийства)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
246
jojoh Час назад
Права купил-ездить НЕ купил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мафусаил Час назад
Ну и стоило оно того?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Заводи мотор. Час назад
Так будет до бесконечности пока обезяны
будут свободно ездить ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−74
Владимир 2 часа назад
я думал ну хотя бы пополам мерин разорвет
а тут из за царапины видео выложили
автор тебе не стыдно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пень Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пень Авария дня. Лихой водитель устроил серьезное ДТП в Коврове Авария дня. Лихой водитель устроил серьезное ДТП в Коврове «Создал аварийную ситуацию и свалил», — небольшое ДТП из Омска «Создал аварийную ситуацию и свалил», — небольшое ДТП из Омска Хорошо вошел! Водитель «восьмерки» влетел в припаркованную фуру Хорошо вошел! Водитель «восьмерки» влетел в припаркованную фуру Авария дня. Во Владимире произошло ДТП с участием скорой помощи Авария дня. Во Владимире произошло ДТП с участием скорой помощи
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1743290



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в клевете
2
205
Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в...
Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки
1
125
Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Скомканная салфетка» и другие худшие наряды с Грэмми-2021
0
11
«Скомканная салфетка» и другие худшие наряды с Грэмми-2021
В Twitter люди поругались из-за советского мороженого
1
128
В Twitter люди поругались из-за советского мороженого
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#кино#подборка#дети#интересное#картинки#в мире#жизнь#настроение
#фото#интересно#животные#сша#СССР#автомобили#авто аварии#аварии#природа#новости
#прикол#Россия#люди#факты#автомир#дтп#прикольные#приколы#Москва#питомцы

На что жалуетесь?

Вернуться