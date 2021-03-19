Любитель «шашек» на дороге за рулем Mercedes устроил ДТП

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В Санкт-Петербурге два «Мерседеса» утроили догонялки на Дунайском путепроводе. Один из водителей быстрого AMG E-Класса не смог опередить своего соперника и задел попутный Kia Rio.
"Джигиты на Мерсах летели в Купчино по Дунайскому путепроводу", - написал Роман Макарчук.
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Метки: Mercedes аварии авто авто аварии дтп лихач мелкое дтп шашечник
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(правда маленький, я бы таких гонщиков судил бы за преднамеренное убийство, а если гонят вдвоём то и вовсе группой лиц по сговору, в случае если без жертв обошлось то попытка убийства)
будут свободно ездить ..
а тут из за царапины видео выложили
автор тебе не стыдно?