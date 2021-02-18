17 февраля, на проспекте Богоявленском в Николаеве водитель BMW X5 на большой скорости решил опередить автомобиль справа, но не справился с управлением, зацепил автобус «МАЗ», а затем вылетел с проезжей части, где врезался в пень.
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От удара автомобиль получил значительные механические повреждения, в частности оказалось оторвано колесо.
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Жалко, что автобус поцарапался.