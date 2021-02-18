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Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пень

Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пень (5 фото + 2 видео)

Автор:
18 февраля 2021 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   лихач   шашечник   
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17 февраля, на проспекте Богоявленском в Николаеве водитель BMW X5 на большой скорости решил опередить автомобиль справа, но не справился с управлением, зацепил автобус «МАЗ», а затем вылетел с проезжей части, где врезался в пень.
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Метки: bmw   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   лихач   шашечник   
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1k
Иван 2 часа назад
Пень нашел свой пень!!!
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21k
MrGod 3 минуты назад
Замечательный полёт!
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26k
Rest Tremor 8 минут назад

Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пеньПосмотреть
Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пень
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8k
Сол Гудман Полчаса назад
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26k
Rest Tremor Сол Гудман 8 минут назад
Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пеньПосмотреть
Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пень
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1k
Моя Родина - СССР. 46 минут назад
Смотрю БМВ головного мозга все еще актуально.
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7k
Tamdima 52 минуты назад
Бл,b c yтра было плохое настроение, прям тоска какая то, но тут огромное спасибо автору за такое видео! Прям как рукой сняло.
Жалко, что автобус поцарапался.
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1k
имя пользователя Час назад
BMW -надежный автомобиль, зачем в нем ремни безопасности
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9k
Rihovich Час назад
Автобус жалко.
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12k
Объект реальности Час назад
Упертый на бэхе водятел, давил газ до конца.
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2k
Наблюдатель 2 часа назад
Гы гы
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6k
Lev Asriev 2 часа назад
А почему на ролике надпись "русские дороги", если действие происходит в хохлятском "мисте"?
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2k
insaider 2 часа назад
Хорошо,что хоть пень его остановил!
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