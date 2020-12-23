В Москве инспектора ДПС дважды сбили на дороге

В Москве на пересечении Свободного проспекта и шоссе Энтузиастов инспектора ДПС дважды сбили за 30 секунда. Сначала водитель такси Hyundai проехал на красный сигнал светофора и сбил полицейского с ног. Когда виновник вышел из машины на проезжую часть, чтобы оказать помощь инспектору, на них наехал автомобиль Chevrolet.

0 В результате пострадали сотрудник ГИБДД и сбивший его водитель Hyundai. Обоих госпитализировали.