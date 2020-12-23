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В Москве инспектора ДПС дважды сбили на дороге

В Москве инспектора ДПС дважды сбили на дороге (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 13:37
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   инспектор   пешеход   пешехода сбили   
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В Москве на пересечении Свободного проспекта и шоссе Энтузиастов инспектора ДПС дважды сбили за 30 секунда. Сначала водитель такси Hyundai проехал на красный сигнал светофора и сбил полицейского с ног. Когда виновник вышел из машины на проезжую часть, чтобы оказать помощь инспектору, на них наехал автомобиль Chevrolet.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   инспектор   пешеход   пешехода сбили   
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12  комментариев
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361k
Алексей 2 часа назад
инспектор до этого вечера думал что 2020 не такой уж и плохой год. а если без злой шутки не повезло человеку
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38
vitvel 4 минуты назад
*ёбок гаишник, не *уй создавать такие ситуации, встал в неудобном месте. вот и получил.
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26k
Slonyash 6 минут назад
Акуэть! Живой хоть?!
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51
Jurij 20 минут назад
Есть подозрение что таксист и водитель шевролета в сговоре были
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12k
Объект реальности 48 минут назад
Липучка VS Шиповка. эти два эксперта поставят точку в длительном споре.
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16k
nobody® Объект реальности Полчаса назад
Липушка плюс шиповник
Ссылка www.youtube.com
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27k
EvilHomer Объект реальности 18 минут назад
Да хоть летняя, не важно, в голове один хер мозг должен быть.
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12k
Объект реальности EvilHomer 11 минут назад
вот шевролет очень подозрительно вылетел, он может и на летней. Просто были бы шипы так бы не вынесло.
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136
Alexander 2 часа назад
А дэпээсник случаем не был в намогниченной кольчуге под мундиром, вместо бронника, или есть второй вариант-настигла карма, но если честно, слава богу жив, хоть он и службист, но во-первых всё-таки ОН ЧЕЛОВЕК!
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−76
tj77 2 часа назад
Так каток видимо под колесами, таксист попытался повернуть а машина прямо поехала. Такая же беда ушевролета.
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9k
Karelian tj77 8 минут назад
Скорость нужно выбирать с учетом состояния дорожного полотна.
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9k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
и таксеру и шевролёту выдать знак общества слепых.
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