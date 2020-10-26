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Автомобилистка насмерть сбила пешехода на объездной дороге в Абакане

Автомобилистка насмерть сбила пешехода на объездной дороге в Абакане (2 фото + 2 видео)

Автор:
26 октября 2020 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   смертельное дтп   
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В районе поселка Молодежный женщина за рулем автомобиля Lada Granta сбила мужчину, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший скончался до приезда медиков.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   смертельное дтп   
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6  комментариев
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56k
Viktor 20 часов назад
О, это уже классика - курица несётся, когда левый пропускает, а покойник (теперь уже) мчится, как обосравшись!
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2k
ImNIK 14 часов назад
Вот же судьба... на четверть секунды поверни голову раньше, пробежал лишних буквально 30см... А курица тупая в хлам. Ну ок левая полоса может стоять на поворот. Но там пп, но она даже не пыталась притормозить перед ним, тем более вечер можно сходу что-то не разглядеть, как же так...
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24k
Сергей 17 часов назад
Вчера ехал в область, смотрю - мужик в электросамокатом подходит к пешеходному по нашей стороне, я по тормозам. Не тапок в пол, но довольно уверенно так, не было понятно, пойдёт ли он прямо сейчас или на самокате поедет. Я в левом ряду был, стою, по правому один мимом пролетает, второй, третий, 4-й останавливается наконец. Мужик начинает переходить и тут сзади визг тормозов и удар. Мужик на спортаже в моём ряду летел, хотя скорость потока была километров 60-70, не успел затормозить и уходя от удара перестроился в правый ряд, ударив впередистоящую машину.
Эта курица из таких же, за дорогой совсем не следит.
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9k
Павел Бреусов 18 часов назад
Тут автобледи в превышении скорости виновата, а пешеход в отсутствии инстинкта самосохранения.
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15k
nobody® 18 часов назад
Пешеход, и когда прав, не всегда жив, а тут...
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1
Аня 20 часов назад
Виновата 100%
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