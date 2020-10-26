Автомобилистка насмерть сбила пешехода на объездной дороге в Абакане

В районе поселка Молодежный женщина за рулем автомобиля Lada Granta сбила мужчину, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший скончался до приезда медиков.
Мужчина 1987 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. За рулем автомобиля находилась женщина 1972 года рождения.
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Эта курица из таких же, за дорогой совсем не следит.