В Свердловской области на пешеходном переходе сбили женщину

На нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ферросплавщиков 36-летний водитель за рулем автомобиля Nissan Almera, допустил наезд на 44-летнюю женщину.
Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей справа доставили в городскую больницу.
Водитель "Ниссана" сообщил, что не увидел пешехода из-за солнца.
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Так то я в курсе, что водитель виноват. Тем более что опять же - едешь в условиях плохой видимости - так смотри внимательнее что у тебя впереди.