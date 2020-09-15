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В Свердловской области на пешеходном переходе сбили женщину

В Свердловской области на пешеходном переходе сбили женщину (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 12:46
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ферросплавщиков 36-летний водитель за рулем автомобиля Nissan Almera, допустил наезд на 44-летнюю женщину.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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924
Tu9R 19 минут назад
В Свердловской области на пешеходном переходе сбили женщину
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25k
Игорь 2 часа назад
Да, женщина не убедилась что водитель её видит. Причем заметно же, что солнце в глаза водителю. Ну нет чтоб ради своего здоровья перестраховаться.
Так то я в курсе, что водитель виноват. Тем более что опять же - едешь в условиях плохой видимости - так смотри внимательнее что у тебя впереди.
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238
Центаврианин 2 часа назад
За стойкой тётя пряталась. Охотилась видимо. Водитель тоже молодец. Солнце в глаза, переход, а он даже не оторвал спину от сиденья, чтобы такую очевидную подставу не проконтролировать.
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