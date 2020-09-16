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В Каменске-Уральском автомобилистка сбила пенсионерку с внучкой

В Каменске-Уральском автомобилистка сбила пенсионерку с внучкой (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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15 сентября, в Каменске-Уральском бабушка с пятилетней внучкой попали под машину Hyundai Accent, переходя дорогу по «зебре». Автомобилем управляла 56-летняя женщина.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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6  комментариев
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5k
Алексей 4 часа назад
Зачем в таком возрасте вообще права получать? Реакции никакой
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1k
Роман Алексей 3 часа назад
Если мозгов нет - никакая реакция не поможет.
В правой полосе машины перед переходом остановились? - Все в порядке, едем.

Да и пешеходы не лучше. Бегом по зебре, по сторонам смотреть не обязательно.

В общем - они нашли друг друга.
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762
Леший 17 минут назад
ошибка многих водителей - остановившаяся рядом машина меня не касается
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
Пи**зда тупая. А еще хотят подросткам права выдавать. Вы сначала им мозги выдайте, уголовку, а там как раз и права можно лет через 10
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866
Kanifolkin 3 часа назад
Бл.дь, сколько эти бабы, занятые своими телефонами в машинах, будут сбивать, калечить людей? Ведь ясно видно, что машина перед пешеходным переходом остановилась, в ПДД об этом ясно разъяснено - "Я не знала", "Я не поняла". Да, мужики тоже совершают ДТП и в абсолютных числах количество ДТП у мужчин выше, но если посчитать процент на количество водителей конкретного пола - то дамский пол сильно обставляет мужчин. Ну ладно вон дура ехала недавно на велосипеде на запрещающий сигнал светофора и её сбили - основные проблемы она создала себе, так тут же еще и ребёнка с бабушкой покалечили. Или та идийотка которая на машине на тротуаре дважды наехала на женщину... Да примеров - хрен знает сколько можно привести. Дамы, Вы что - за рулём мозг выключаете полностью или садясь за руль, как ненужную вещь оставляете дома? Дорога - место повышенной опасности и избыточной расслабленности у многих, к сожалению...

Бл.дь, сколько эти бабы, занятые своими телефонами в машинах, будут сбивать, калечить людей? Ведь ясно видно, что машина перед пешеходным переходом остановилась, в ПДД об этом ясно разъяснено - "Я не знала", "Я не поняла". Да, мужики тоже совершают ДТП и в абсолютных числах количество ДТП у мужчин выше, но если посчитать процент на количество водителей конкретного пола - то дамский пол сильно обставляет мужчин. Ну ладно вон дура ехала недавно на велосипеде на запрещающий сигнал светофора и её сбили - основные проблемы она создала себе, так тут же еще и ребёнка с бабушкой покалечили. Или та идийотка которая на машине на тротуаре дважды наехала на женщину... Да примеров - хрен знает сколько можно привести. Дамы, Вы что - за рулём мозг выключаете полностью или садясь за руль, как ненужную вещь оставляете дома? Дорога - место повышенной опасности и избыточной расслабленности у многих, к сожалению...
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12k
Ligov 4 часа назад
Пока продажа, а не реальная сдача на права не прекратится, такое будет увы постоянно...(
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