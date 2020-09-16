В Каменске-Уральском автомобилистка сбила пенсионерку с внучкой

15 сентября, в Каменске-Уральском бабушка с пятилетней внучкой попали под машину Hyundai Accent, переходя дорогу по «зебре». Автомобилем управляла 56-летняя женщина.
74-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Девочке назначено амбулаторное лечение.
Женщина-водитель имеет малый стаж управления транспортным средством. По словам водителя, подъехав к пешеходному переходу, она видела, что машина в правом ряду остановилась, тем не менее, продолжила движение.
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В правой полосе машины перед переходом остановились? - Все в порядке, едем.
Да и пешеходы не лучше. Бегом по зебре, по сторонам смотреть не обязательно.
В общем - они нашли друг друга.