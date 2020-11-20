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Первая легковушка с ремнями безопасности, наехавшая на подводную лодку: любопытные факты про старую Volvo

Первая легковушка с ремнями безопасности, наехавшая на подводную лодку: любопытные факты про старую Volvo (14 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: Volvo PV544   volvo   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Этот невзрачного вида автомобиль мощно вошел в историю сразу несколькими фактами. Volvo PV544 был первым автомобилем, умудрившимся столкнуться с подводной лодкой. Думаете, это какая-то глупая шутка или проделка киношников, что-то из серии про Джеймса Бонда? Совсем нет, обычное (если в данном случае уместно это слово) городское ДТП.

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Метки: Volvo PV544   volvo   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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contraas 17 минут назад
я думаю, что этого было маловато
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