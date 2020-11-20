Первая легковушка с ремнями безопасности, наехавшая на подводную лодку: любопытные факты про старую Volvo

Это были обычные, ленты, еще без инерционных механизмов и всяких пиропатронов, но они работали, конечно, если водитель и пассажир ими пристегивались, а этим, увы, и в наши дни многие пренебрегают.



Дебют модели, её ранней версии Volvo PV444 состоялось в Стокгольме в 1944 году, но с запуском её в производство всё оказалось не так просто, и первые заказчики увидели свои машины лишь в феврале 1947 года. Это и была официальная дата начала выпуска.