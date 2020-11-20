Первая легковушка с ремнями безопасности, наехавшая на подводную лодку: любопытные факты про старую Volvo

Этот невзрачного вида автомобиль мощно вошел в историю сразу несколькими фактами. Volvo PV544 был первым автомобилем, умудрившимся столкнуться с подводной лодкой. Думаете, это какая-то глупая шутка или проделка киношников, что-то из серии про Джеймса Бонда? Совсем нет, обычное (если в данном случае уместно это слово) городское ДТП.
Субмарина спокойно стояла у причала, Вольво так же спокойно наехала на неё, уперлась в корпус, тем самым удержавшись на пирсе.
Произошло это 19 августа 1961 года в шведском городе Люсечиль. История закончилась хорошо, все, включая подводную лодку остались целы и почти невредимы, так что Вольво про безопасность была уже тогда.
Переходим ко второму факту, и на этот раз о безопасности поговорим всерьёз.
Переходим ко второму факту, и на этот раз о безопасности поговорим всерьёз.
Именно Volvo серии PV стали первыми в мире легковушками, которые с завода оснащались трёхточечными ремнями. С 1957 года ремни шли в качестве опции, которую выбирали 2 (два) процента покупателей, а с 1959 привычный нам сегодня ремень безопасности появился там в стандартной комплектации.
Это были обычные, ленты, еще без инерционных механизмов и всяких пиропатронов, но они работали, конечно, если водитель и пассажир ими пристегивались, а этим, увы, и в наши дни многие пренебрегают.
Дебют модели, её ранней версии Volvo PV444 состоялось в Стокгольме в 1944 году, но с запуском её в производство всё оказалось не так просто, и первые заказчики увидели свои машины лишь в феврале 1947 года. Это и была официальная дата начала выпуска.
Дебют модели, её ранней версии Volvo PV444 состоялось в Стокгольме в 1944 году, но с запуском её в производство всё оказалось не так просто, и первые заказчики увидели свои машины лишь в феврале 1947 года. Это и была официальная дата начала выпуска.
Кстати, еще один любопытный момент. Глядя на задок этой Вольво вспоминается одна наша очень известная машина с кузовом фастбэк. «Победа», естественно, что же еще.
Можно еще Понтиаки разные вспомнить, Боварды, Хадсоны и Форды с аналогичным типом кузова, но именно Вольво упорно считали свой кузов седаном, а не фастбэком. Чуть не забыл, это была первая шведская легковушка с несущим кузовом. Дорогу на рынок США для шведского автопрома тоже, кстати, она проложила.
Можно еще Понтиаки разные вспомнить, Боварды, Хадсоны и Форды с аналогичным типом кузова, но именно Вольво упорно считали свой кузов седаном, а не фастбэком. Чуть не забыл, это была первая шведская легковушка с несущим кузовом. Дорогу на рынок США для шведского автопрома тоже, кстати, она проложила.
В руководстве компании считали, что новинка не будет пользоваться спросом, и хорошо если удастся продать 50 тысяч машин.
Главным скептиком был один из учредителей компании, экономист Габриэльсон, к мнению которого прислушивались, считалось что он в своих прогнозах никогда не ошибался. Габриэльсон руководствовался статистикой, он подсчитал что во время дебютного показа новинку увидели около 150 тысяч человек. Решились на предзаказ при этом чуть более двух тысяч.
Главным скептиком был один из учредителей компании, экономист Габриэльсон, к мнению которого прислушивались, считалось что он в своих прогнозах никогда не ошибался. Габриэльсон руководствовался статистикой, он подсчитал что во время дебютного показа новинку увидели около 150 тысяч человек. Решились на предзаказ при этом чуть более двух тысяч.
Глядя на такую пропорцию не нужно даже быть экономистом, что бы спрогнозировать крах этой модели, но случилось чудо. Общий тираж Volvo серии PV за все годы производства превысил 500 000 машин, расходились они словно горячие пирожки. Это был грандиозный успех.
Что касается технической части, то для своего времени она была на высоте. Верхнеклапанный четырёхцилиндровый карбюраторный мотор поначалу развивал 50 л.с., со временем и модернизациями его мощность росла. В США поставлялась 85-силная версия с двигателем B16B. На него ставили сразу два карбюратора.
Что касается технической части, то для своего времени она была на высоте. Верхнеклапанный четырёхцилиндровый карбюраторный мотор поначалу развивал 50 л.с., со временем и модернизациями его мощность росла. В США поставлялась 85-силная версия с двигателем B16B. На него ставили сразу два карбюратора.
В 1958 году появился рестайлинг - Volvo PV544, главным отличием которой был заявленный пятиместный салон. Они расширили задний диван, выкроив место для пятого человека, но по факту машина так и осталась четырёхместной.
Еще появилось цельное панорамное лобовое стекло, измененная решетка радиатора, ну и так, по мелочам. Технических отличий было больше. Во первых моторы стали мощнее, 85 – ставили по умолчанию, в качестве опции был доступен 95-сильный, а в коробке передач появилась четвертая скорость.
Несмотря на неплохой спрос, в 1965 году, выпуск Volvo PV544 был прекращен по причине морального устаревания модели. В наши дни тоже хватает ценителей этой машины, цена отдельных экземпляров на аукционах порой доходит до $40 тыс., для массовой серийной легковушки это шикарный показатель.
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