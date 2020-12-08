Кабриолет Chrysler New Yorker Deluxe 1954 года, который 45 лет простоял на складе

Chrysler продал почти 100.000 новеньких автомобилей за 1954 год, и New Yorker Deluxe был небольшой частью из этого числа - было произведено всего лишь 724 кабриолета. New Yorker Deluxe был самым топовым автомобилем в модельном ряду Chrysler.
В 1954 году конкуренция в сегменте премиальных автомобилей была очень высока, и Chrysler боролся изо всех сил большим наплывом новых и крутых автомобилей со стороны Lincoln, Mercury, Cadillac и Buick.
По большей части модели Крайслер были пережитками прошлого года, но в 1955 году планировалось полноценное обновление. Главным сюрпризом должен был стать Hemi V-8.
New Yorker был модернизирован, что увеличило мощность двигателя со 180 до 235 лошадиных сил. Добавление большей мощности в New Yorker помогло Chrysler продать на 25% больше автомобилей, чем в 53-м, но 54-й год был годом рецессии.
По большей части модели Крайслер были пережитками прошлого года, но в 1955 году планировалось полноценное обновление. Главным сюрпризом должен был стать Hemi V-8.
New Yorker был модернизирован, что увеличило мощность двигателя со 180 до 235 лошадиных сил. Добавление большей мощности в New Yorker помогло Chrysler продать на 25% больше автомобилей, чем в 53-м, но 54-й год был годом рецессии.
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Всегда здорово найти машину с историей, и у этого роскошного кабриолета 1954 года выпуска она есть, но по большей степени с регистрацией транспортного средства.
Всю свою сознательную жизнь автомобиль провел в солнечной Калифорнии. Первая регистрация в Голливуде в 1957 году. В 1959 году сменился владелец и с тех пор автомобиль так и находился в одних и тех же руках. В 1975 году машина была оставлена на складе, где про нее вспомнили спустя 45 лет.
Всю свою сознательную жизнь автомобиль провел в солнечной Калифорнии. Первая регистрация в Голливуде в 1957 году. В 1959 году сменился владелец и с тех пор автомобиль так и находился в одних и тех же руках. В 1975 году машина была оставлена на складе, где про нее вспомнили спустя 45 лет.
На одометре всего лишь 51.000 миль, около 75.000 километров и вполне вероятно, что так оно и есть, хотя никаких документов или сервисной книжки обнаружить не удалось.
Кабриолет в полностью оригинальном и стоковом состоянии, не непонятно сам ли он сюда заехали или его припарковали в связи с поломкой или ремонтом чего-либо.
Следов коррозии нет, и видимо машину ни разу не красили, и это заводской цвет, что тоже добавляет привлекательности автомобилю с таким возрастом. Не хватает какой-то хромированной отделки, которая, как мы надеемся, все еще находится в гараже.
Кабриолет в полностью оригинальном и стоковом состоянии, не непонятно сам ли он сюда заехали или его припарковали в связи с поломкой или ремонтом чего-либо.
Следов коррозии нет, и видимо машину ни разу не красили, и это заводской цвет, что тоже добавляет привлекательности автомобилю с таким возрастом. Не хватает какой-то хромированной отделки, которая, как мы надеемся, все еще находится в гараже.
Стандартный хардтоп тех лет в подобном состоянии будет стоить около 30.000 долларов, но за мощный кабриолет, к тому же один из 724 штук, эту стоимость можно увеличить вдвое!
Дело за малым, привести кузов в порядок, проверить и обслужить техническую часть и вуаля, еще один шедевр, привлекающий внимание на дороге!
Дело за малым, привести кузов в порядок, проверить и обслужить техническую часть и вуаля, еще один шедевр, привлекающий внимание на дороге!
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А сколько редких машинок гниет у хозяев, которым они на фиг не нужны. Лучше бы в музеи отдавали.