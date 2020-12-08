Кабриолет Chrysler New Yorker Deluxe 1954 года, который 45 лет простоял на складе

На одометре всего лишь 51.000 миль, около 75.000 километров и вполне вероятно, что так оно и есть, хотя никаких документов или сервисной книжки обнаружить не удалось.



Кабриолет в полностью оригинальном и стоковом состоянии, не непонятно сам ли он сюда заехали или его припарковали в связи с поломкой или ремонтом чего-либо.



Следов коррозии нет, и видимо машину ни разу не красили, и это заводской цвет, что тоже добавляет привлекательности автомобилю с таким возрастом. Не хватает какой-то хромированной отделки, которая, как мы надеемся, все еще находится в гараже.