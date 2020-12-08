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Кабриолет Chrysler New Yorker Deluxe 1954 года, который 45 лет простоял на складе

Кабриолет Chrysler New Yorker Deluxe 1954 года, который 45 лет простоял на складе (8 фото)

Автор:
08 декабря 2020 08:44
Сообщество : Автомир
Метки: Chrysler New Yorker   barn fond   chrysler   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
1869
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Chrysler продал почти 100.000 новеньких автомобилей за 1954 год, и New Yorker Deluxe был небольшой частью из этого числа - было произведено всего лишь 724 кабриолета. New Yorker Deluxe был самым топовым автомобилем в модельном ряду Chrysler.
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Метки: Chrysler New Yorker   barn fond   chrysler   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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AlcoVolk 2 часа назад
красавцы, спасают машины. Фактически делают в клад в автомобильную и тхническую историю.
А сколько редких машинок гниет у хозяев, которым они на фиг не нужны. Лучше бы в музеи отдавали.
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