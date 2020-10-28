Очень редкий и красивый Maserati Khamsin 1978 года выпуска

На днях на сайте американского аукционного дома Bring a Trailer завершились торги за потрясающий Maserati Khamsin. Купе, которое появилось на свет в 1978 году, купили за 117 тысяч долларов (9,18 миллиона рублей).
Всего таких автомобилей для американского рынка было выпущено 155 экземпляров. У выставленного на торги автомобиля за всю 42-летнюю историю было всего два владельца. Первый купил его у дилера в штате Мичиган, а перепродал только в 1995 году своему другу. Он же теперь и выставил редкую модель на торги. Перед этим автомобиль прошел полное техобслуживание в этом году — ему полностью освежили тормозную и топливную системы, а также провели полное обслуживание двигателя.
Maserati Khamsin выпускался с 1974 по 1982 годы, всего компания продала около 450 экземпляров по всему миру.
В моторном отсеке автомобиля стоит 4,9-литровый V8 с системой смазки с сухим картером., в паре с которым работает пятиступенчатая механика. Отдача силовой установки по паспорту составляет 315 «лошадей» и 418 Нм крутящего момента.
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