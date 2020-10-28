Очень редкий и красивый Maserati Khamsin 1978 года выпуска

Всего таких автомобилей для американского рынка было выпущено 155 экземпляров. У выставленного на торги автомобиля за всю 42-летнюю историю было всего два владельца. Первый купил его у дилера в штате Мичиган, а перепродал только в 1995 году своему другу. Он же теперь и выставил редкую модель на торги. Перед этим автомобиль прошел полное техобслуживание в этом году — ему полностью освежили тормозную и топливную системы, а также провели полное обслуживание двигателя.