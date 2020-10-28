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Очень редкий и красивый Maserati Khamsin 1978 года выпуска

Очень редкий и красивый Maserati Khamsin 1978 года выпуска (32 фото + 3 видео)

Автор:
28 октября 2020 14:47
Сообщество : Автомир
Метки: Khamsin   Maserati Khamsin   maserati   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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На днях на сайте американского аукционного дома Bring a Trailer завершились торги за потрясающий Maserati Khamsin. Купе, которое появилось на свет в 1978 году, купили за 117 тысяч долларов (9,18 миллиона рублей).

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Метки: Khamsin   Maserati Khamsin   maserati   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Паша Эмильевич 2 часа назад
Красивая машина.
Как со вкладыша жвачки Турбо.
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