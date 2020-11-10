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От Mercedes до Lamborghini: редкая коллекция автомобилей 80-х выставлена ​​на продажу в Майами

От Mercedes до Lamborghini: редкая коллекция автомобилей 80-х выставлена ​​на продажу в Майами (15 фото)

Автор:
10 ноября 2020 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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Если у вас есть пара лишних миллионов долларов, прожигающих дыру в кармане, и вы хотите начать коллекцеонировать автомобили, которые являются эталоном стиля 80-х, то сегодня может быть ваш счастливый день. Набор из пяти таких культовых тачек появился в продаже через дилерский центр Curated в Майами.
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Метки: авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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