От Mercedes до Lamborghini: редкая коллекция автомобилей 80-х выставлена ​​на продажу в Майами

Третий Lamborghini в коллекции — это 30-летний внедорожник LM002, также в особом испол­нении под названием America (таких было построено всего 60). При пробеге в 1930 километров внедорожник сохранил заводские шины и плёночную упаковку на сиденьях. Оценена эта капсула времени в 425 000 долларов, что делает LM002 самым дорогим автомобилем в коллекции.