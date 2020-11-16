Packard 12 Sedan — первый серийный легковой автомобиль с кондиционером

Для большинства современных водителей наличие кондиционера в автомобиле стало вещью привычной, ведь сейчас такой опцией оснащаются даже бюджетные модели. Однако так было далеко не всегда — еще несколько десятилетий назад кондиционер был признаком роскоши и ставили эти системы только на премиальные автомобили.

Самая первая машина с кондиционером, установленным на заводе, была представлена 10 ноября 1939 года на автосалоне в Чикаго— ровно 81 год назад! Что же это был за авто и почему кондиционеры в машинах поначалу не получили распространения?

0 Источник: Первой машиной, оснащенной системой кондиционирования воздуха в заводской комплектации, стал Packard 12 Sedan.



Разумеется, кондиционеры использовались в транспорте и до этого, но именно «Паккард» стал первым легковым авто с таким дополнением. Разумеется, кондиционер был опцией, причем весьма дорогой — за возможность охлаждать салон нужно было доплатить 274 доллара при том, что новый легковой автомобиль стоил около 700 долларов.

0 Источник: Но не только цена стала причиной, по которой «Паккарды» с кондиционерами американцы не спешили разбирать. Сама система была очень громоздкой в силу новизны и несовершенства конструкции. Детали кондиционера были установлены не только под капотом, но и салоне, а также скрадывали чуть ли не половину пространства в багажном отделении.

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0 Источник: Кроме того, управлять системой также было сложно. Если в современном автомобиле активировать кондиционер можно одним нажатием клавиши, то в случае с Packard 12 водителю приходилось останавливаться и лезть в моторный отсек, чтобы вручную установить ремень на шкив привода системы. Никаких термостатов и даже намеков на автоматику — только механика.



Учитывая все недостатки системы и ее высокую стоимость, желающих купить «Паккард» с кондиционером практически не было.

0 Источник: В 1941 году компания убрала эту опцию из списка оснащения своих моделей.

0 Источник: В это же время экспериментировать с системами охлаждения воздуха стали бренды Cadillac и Chrysler, но эти эксперименты остановились на уровне дорогого допоснащения для премиальных моделей. А потом США вступили во Вторую мировую войну и автокомпаниям стало не до кондиционеров.

0 Источник: К системам кондиционирования американские производители вернулись уже в 1950-х и в этот раз дело пошло куда лучше. За десятилетие технологии сделали скачок вперед — оборудование для систем охлаждения воздуха стало куда компактнее и дешевле. Поэтому уже в середине 50-х кондиционеры появились на многих моделях «Крайслер». Позже подключились и остальные производители, а кондиционеры со временем из опции «не для всех» превратились в привычное оснащение почти любого автомобиля.