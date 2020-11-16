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Packard 12 Sedan — первый серийный легковой автомобиль с кондиционером

Packard 12 Sedan — первый серийный легковой автомобиль с кондиционером (7 фото)

Автор:
16 ноября 2020 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: packard   авто   автомир   автомобили   кондиционер   олдтаймер   ретро авто   
235
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Для большинства современных водителей наличие кондиционера в автомобиле стало вещью привычной, ведь сейчас такой опцией оснащаются даже бюджетные модели. Однако так было далеко не всегда — еще несколько десятилетий назад кондиционер был признаком роскоши и ставили эти системы только на премиальные автомобили.
Самая первая машина с кондиционером, установленным на заводе, была представлена 10 ноября 1939 года на автосалоне в Чикаго— ровно 81 год назад! Что же это был за авто и почему кондиционеры в машинах поначалу не получили распространения?
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Метки: packard   авто   автомир   автомобили   кондиционер   олдтаймер   ретро авто   
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3  комментария
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71k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Что там кондиционер.....
У нас до сих пор автоматическую коробку передач не умеют производить......
АвтоВаз жжжот.....
Выпускать авто стоимостью за миллион, без нормального автомата.....
Неудивительно, что Солярисы и Рио уделывают ВАЗ влегкую.....
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310
vadik155 3 часа назад
Ни о чём .
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