Новости автоаукционов: Bonhams, The Golden Age of Motoring Sale «1886-1939»

Один из последних паровых гигантов. Под конец торгов за право обладания им боролись всего два коллекционера, один из США, второй из Великобритании. В итоге, обладатель самой большой коллекции паровых автомобилей в Великобритании John Saunders решил не упускать такой раритет и смог перебить все ставки американца.



Этот локомотив был выпущен компанией John Fowler & Co (Leeds) Ltd в 1932 году и был одним из четырех экземпляров, заказанных для передвижных ярмарок.



Локомотивы получились массивными, монументальными и красивыми. Их паровой двигатель выдавал всего 10 л.с. Применялись они для перевозки оборудования и для привода электрогенераторов на аттракционах.



Три других дорожных локомотива Super Lion, построенных после «The Lion» в 1932 году, были «King Carnival II» (№19783), построенные в том же году для F McConville; «Onward» (№19989), законченный в 1933 году для Samuel Ingham из Хайда, Чешир; и «Supreme» (№20223), завершенный в 1934 году для миссис A. Deakin из Бринмора, Южный Уэльс.



В 1932 году «The Lion» был отправлен заказчику по железной дороге, на ярмарку Anderton & Rowland из Бристоля. Эксплуатировали его до 1946 года. В 1950 году он был продан за 50 фунтов стерлингов.



В 1995 году очередной хозяин отдал локомотив на первую реставрацию. Закончилась она лишь в 1998 году, и он сразу принял участие в выставке Carter's Steam Fair.



На продажу локомотив выставили наследники последнего владельца.