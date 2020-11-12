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Новости автоаукционов: Bonhams, The Golden Age of Motoring Sale «1886-1939»

Новости автоаукционов: Bonhams, The Golden Age of Motoring Sale «1886-1939» (11 фото)

Автор:
12 ноября 2020 09:41
Сообщество : Автомир
Метки: bonhams   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   олдтаймер   ретро авто   
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Обычно аукцион таких винтажных автомобиле проводили параллельно с пробегом «London to Brighton Veteran Car Run». В связи с его отменой в этом году, формат мероприятия изменили. Прошел аукцион 30 октября 2020 года в зале Bonhams на New Bond Street в Лондоне.
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Метки: bonhams   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   олдтаймер   ретро авто   
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Олег

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