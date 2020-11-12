Новости автоаукционов: Bonhams, The Golden Age of Motoring Sale «1886-1939»

Обычно аукцион таких винтажных автомобиле проводили параллельно с пробегом «London to Brighton Veteran Car Run». В связи с его отменой в этом году, формат мероприятия изменили. Прошел аукцион 30 октября 2020 года в зале Bonhams на New Bond Street в Лондоне.
10. Rolls-Royce 40/50HP Silver Ghost 1920 года продан за £90,850 (14 100 000 руб.).
Модель Rolls-Royce 40/50 HP дебютировала в 1906 году на автосалоне в Олимпе. Позже, за их бесшумность, модель стали называть Silver Ghost.
Этот экземпляр один из последних. В декабре 1920 его шасси отправил в мастерскую Thrupp & Maberley. В 1921 году его передали заказчику.
В 1967 году его продали в США, где родной кузов заменили на нынешний. В 80-х годах он вернулся в Великобританию. В 1992 году в мастерской Frenchay Garage его переделали в кабриолет.
Этот экземпляр один из последних. В декабре 1920 его шасси отправил в мастерскую Thrupp & Maberley. В 1921 году его передали заказчику.
В 1967 году его продали в США, где родной кузов заменили на нынешний. В 80-х годах он вернулся в Великобританию. В 1992 году в мастерской Frenchay Garage его переделали в кабриолет.
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9. Arrol-Johnston 10/12HP Dogcart 1902 года продан за £96,600 (10 700 000 руб.).
Эти автомобили выпускала компания Mo-Car Syndicate Ltd из Глазго. Название они получили в честь инвестора William Arrol и конструктора George Johnston. Первый прототип был построен в 1895 году.
У этой модели был оппозитный двигатель, три ряда сидений. Причем, водитель сидел во втором ряду.
Выпускали их до 1906 года.
Этот экземпляр нашли в заброшенном карьере в 60-х года. Реставрацию закончили в 1972 году. С тех пор он практически каждый год принимает участие в заездах Лондон-Брайтон.
У этой модели был оппозитный двигатель, три ряда сидений. Причем, водитель сидел во втором ряду.
Выпускали их до 1906 года.
Этот экземпляр нашли в заброшенном карьере в 60-х года. Реставрацию закончили в 1972 году. С тех пор он практически каждый год принимает участие в заездах Лондон-Брайтон.
8. Delage CO2 Dual Cowl Tourer 1922 года продан за £97,750 (13 300 000 руб.).
Модель CO2 появилась в 1921 году. Всего их выпустили не более 300 экземпляров. Еще меньше их дожило до наших времен. Одна из причин этого, большое содержание алюминия в конструкции. Во время Второй Мировой Войны почти все такие машины переплавили ради обеспечения выпуска самолетов. Выжили лишь экземпляры проданные в Австралию.
Этот экземпляр как раз из таких. Восстановили его в 2012 году. В 2014 году он вернулся в Великобританию.
Этот экземпляр как раз из таких. Восстановили его в 2012 году. В 2014 году он вернулся в Великобританию.
7. Lagonda V12 Drophead Coupé в кузове от James Young 1938 года продана за £132,250 (16 900 000 руб.).
В 1935 году компания пережила банкротство и ее возглавил Alan Good. Он не только смог возродить компанию, но и привлек к разработке двигателей самого W.O. Bentley, который после продажи своей компании остался не у дел.
Модель V12 дебютировала в 1937 году на автосалоне в Лондоне. Под капотом у ее стоял 4.5-литровый двигатель от Бентли мощностью 180 л.с. Всего их выпустили 185 экземпляров.
Данный экземпляр принадлежал самому Alan Good. Причем он взял себе не серийную машину, а заказал с кузовом от мастерской James Young. Через три года он продал её отцу Стирлинга Мосса. Восстановили его в 1997 году.
Модель V12 дебютировала в 1937 году на автосалоне в Лондоне. Под капотом у ее стоял 4.5-литровый двигатель от Бентли мощностью 180 л.с. Всего их выпустили 185 экземпляров.
Данный экземпляр принадлежал самому Alan Good. Причем он взял себе не серийную машину, а заказал с кузовом от мастерской James Young. Через три года он продал её отцу Стирлинга Мосса. Восстановили его в 1997 году.
6. Vauxhall 30-98 OE-Type Velox Tourer 1924 года продан за £258,750 (30 000 000 руб.).
Свой первый автомобиль фирма Vauxhall выпустила в 1903 году, но славу ей принесла модель 30-98 E-type 1913 года. Её разработал молодой конструктор Laurence Pomeroy по заказу автодилера и автогонщика Joseph Higginson. Поэтому автомобиль получил легкое шасси и мощный двигатель (4.5 литра, 90 л.с.). Такое сочетание позволило владельцам этой модели выиграть множество разных автосоревнований.
В 1922 году её переработали. До 1927 года улучшенных автомобилей выпустили 313 экземпляров.
Первым владельцем данного экземпляра был хозяин кузовной мастерской E. D. Abbott Ltd, продали автомобиль лишь после его смерти в 1968 году. В 1978 году его отдали на реставрацию мастеру Arthur Archer. Работа заняла 10 лет и стоила владельцу £55,000. Хотя сам автомобиль обошелся ему в £295.
В 1922 году её переработали. До 1927 года улучшенных автомобилей выпустили 313 экземпляров.
Первым владельцем данного экземпляра был хозяин кузовной мастерской E. D. Abbott Ltd, продали автомобиль лишь после его смерти в 1968 году. В 1978 году его отдали на реставрацию мастеру Arthur Archer. Работа заняла 10 лет и стоила владельцу £55,000. Хотя сам автомобиль обошелся ему в £295.
5. Bentley 3-Litre Speed Model 1925 года продали за £273,700 (33 800 000 руб.).
Эта модель дебютировала в 1919 году на автосалоне в Олимпии. Благодаря бесконечным победам она стала легендарной моделью в автоспорте.
Одной из самой популярной версии была Speed Model. Они отличались более коротким шасси, увеличенным бензобаком, карбюраторами SU, более высокой степенью сжатия, новым распределительным валом и коробкой передач с более короткими передачами.
После таких доработок двигатель выдавал 80 л.с., вместо 70 л.с. Максимальная скорость выросла до 145 км/ч.
Данный экземпляр покинул завод с кузовом от Vanden Plas.
Одной из самой популярной версии была Speed Model. Они отличались более коротким шасси, увеличенным бензобаком, карбюраторами SU, более высокой степенью сжатия, новым распределительным валом и коробкой передач с более короткими передачами.
После таких доработок двигатель выдавал 80 л.с., вместо 70 л.с. Максимальная скорость выросла до 145 км/ч.
Данный экземпляр покинул завод с кузовом от Vanden Plas.
4. Thornycroft 20HP Double Phaeton 1903 года продан за £304,750 (32 400 000 руб.).
Компания Thornycroft была основана в 1864 году как судостроительная, но уже в 1896 году она освоила выпуск модных автомобилей, в основном грузовых. Хотя в 1903 году была у них и легковая модель.
Одну из них и выставили на продажу. Причем этот экземпляр до 1957 года принадлежал основателю компании — Тому Торникрофту. Всего же их выпустили в количестве 450 экземпляров.
Продавец купил эту машину в 1987 году и восстановил ее до конкурсного состояния.
Одну из них и выставили на продажу. Причем этот экземпляр до 1957 года принадлежал основателю компании — Тому Торникрофту. Всего же их выпустили в количестве 450 экземпляров.
Продавец купил эту машину в 1987 году и восстановил ее до конкурсного состояния.
3. Bugatti Type 40 Grand Sport Tourer 1929 года продали за £310,500 (33 500 000 руб.).
Модель Type 40 представили в 1926 году, она пришла на смену модели Type 13 Brescia.
Автомобиль получил увеличенную базу и более мощный двигатель (1.5 литра, 45 л.с.).
Всего их выпустили 790 экземпляров, из них лишь 200 дожило до наших времен.
История данного экземпляра известна лишь с 1957 года. Тогда его купил некий Тони Кларк. Он же сам и восстановил его, соорудив для автомобиля гараж и 10 лет перебирая его потихоньку.
В ответ, автомобиль до самой его смерти в 2019 году доставлял ему удовольствие от вождения и не подводил на трассах.
Автомобиль получил увеличенную базу и более мощный двигатель (1.5 литра, 45 л.с.).
Всего их выпустили 790 экземпляров, из них лишь 200 дожило до наших времен.
История данного экземпляра известна лишь с 1957 года. Тогда его купил некий Тони Кларк. Он же сам и восстановил его, соорудив для автомобиля гараж и 10 лет перебирая его потихоньку.
В ответ, автомобиль до самой его смерти в 2019 году доставлял ему удовольствие от вождения и не подводил на трассах.
2. Panhard et Levassor Type A2 1901 года продали за £322,000 (34 150 000 руб.). Продан в Германию.
Фирма Panhard-Levassors родоначальница компоновки почти всех современных автомобилей. В 1891 году они выпустили автомобиль, у которого двигатель стоял спереди под капотом, коробка передач была в корпусе и на зубчатых колесах, тормоза и сцепление управлялись педалями, а с 1893 года на них появился привычный нам руль.
Данный экземпляр был второй моделью этой компании. Он сохранил двигатель от первой модели, но получил новое, современное шасси.
Он был продан в Париже, но эксплуатировался в Бордо. Первый хозяин слегка его изменил, убрал задние сиденья и заменили стандартный капот на более угловатый.
В 1937 году у него сменился хозяин. Новый владелец активно принимал участие в различных соревнованиях на нем. Поэтому его можно часто можно увидеть в кадрах кинохроники тех времен. Одно время он даже находился в коллекции братьев Шлумпф.
В 2012 году автомобиль отдали на полную реставрацию. С автомобиля убрали все лишнее, что понаставили разные хозяева за эти годы и восстановили кузов до заводского состояния, сохранился лишь капот, установленный первым хозяином. Работы закончили в 2019 году. Качество работы проверили, проехав по легендарному маршруту Лондон-Брайтон.
Данный экземпляр был второй моделью этой компании. Он сохранил двигатель от первой модели, но получил новое, современное шасси.
Он был продан в Париже, но эксплуатировался в Бордо. Первый хозяин слегка его изменил, убрал задние сиденья и заменили стандартный капот на более угловатый.
В 1937 году у него сменился хозяин. Новый владелец активно принимал участие в различных соревнованиях на нем. Поэтому его можно часто можно увидеть в кадрах кинохроники тех времен. Одно время он даже находился в коллекции братьев Шлумпф.
В 2012 году автомобиль отдали на полную реставрацию. С автомобиля убрали все лишнее, что понаставили разные хозяева за эти годы и восстановили кузов до заводского состояния, сохранился лишь капот, установленный первым хозяином. Работы закончили в 2019 году. Качество работы проверили, проехав по легендарному маршруту Лондон-Брайтон.
1. Fowler B6 «The Lion» 1932 года продан за £911,000 (95 400 000 руб.).
Один из последних паровых гигантов. Под конец торгов за право обладания им боролись всего два коллекционера, один из США, второй из Великобритании. В итоге, обладатель самой большой коллекции паровых автомобилей в Великобритании John Saunders решил не упускать такой раритет и смог перебить все ставки американца.
Этот локомотив был выпущен компанией John Fowler & Co (Leeds) Ltd в 1932 году и был одним из четырех экземпляров, заказанных для передвижных ярмарок.
Локомотивы получились массивными, монументальными и красивыми. Их паровой двигатель выдавал всего 10 л.с. Применялись они для перевозки оборудования и для привода электрогенераторов на аттракционах.
Три других дорожных локомотива Super Lion, построенных после «The Lion» в 1932 году, были «King Carnival II» (№19783), построенные в том же году для F McConville; «Onward» (№19989), законченный в 1933 году для Samuel Ingham из Хайда, Чешир; и «Supreme» (№20223), завершенный в 1934 году для миссис A. Deakin из Бринмора, Южный Уэльс.
В 1932 году «The Lion» был отправлен заказчику по железной дороге, на ярмарку Anderton & Rowland из Бристоля. Эксплуатировали его до 1946 года. В 1950 году он был продан за 50 фунтов стерлингов.
В 1995 году очередной хозяин отдал локомотив на первую реставрацию. Закончилась она лишь в 1998 году, и он сразу принял участие в выставке Carter's Steam Fair.
На продажу локомотив выставили наследники последнего владельца.
Этот локомотив был выпущен компанией John Fowler & Co (Leeds) Ltd в 1932 году и был одним из четырех экземпляров, заказанных для передвижных ярмарок.
Локомотивы получились массивными, монументальными и красивыми. Их паровой двигатель выдавал всего 10 л.с. Применялись они для перевозки оборудования и для привода электрогенераторов на аттракционах.
Три других дорожных локомотива Super Lion, построенных после «The Lion» в 1932 году, были «King Carnival II» (№19783), построенные в том же году для F McConville; «Onward» (№19989), законченный в 1933 году для Samuel Ingham из Хайда, Чешир; и «Supreme» (№20223), завершенный в 1934 году для миссис A. Deakin из Бринмора, Южный Уэльс.
В 1932 году «The Lion» был отправлен заказчику по железной дороге, на ярмарку Anderton & Rowland из Бристоля. Эксплуатировали его до 1946 года. В 1950 году он был продан за 50 фунтов стерлингов.
В 1995 году очередной хозяин отдал локомотив на первую реставрацию. Закончилась она лишь в 1998 году, и он сразу принял участие в выставке Carter's Steam Fair.
На продажу локомотив выставили наследники последнего владельца.
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Ссылки по теме:
- Новости автоаукционов: Gooding & Company, Август 2020 года
- Новости автоаукционов: RM Sothebys, Август 2020 года
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