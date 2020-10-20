Разработчики Cyberpunk 2077 показали скриншоты и рендеры с множеством потрясающих транспортных средств

Польские разработчики из CD Projekt Red приподняли двери гаража и показали транспортные средства и автомобили, на которых мы сможем покататься, когда, наконец, выйдем на улицы Ночного города.
Всего в игре будет около 40 видов техники. Автомобили будут разделены на пять классов — эконом-класс, представительский класс, тяжелый спецтранспорт, спорткары и гиперкары. Управлять машинами можно будет как с видом от первого, так и от третьего лица.
«Все машины и мотоциклы мы создавали с большим вниманием к деталям, ходовой части, кузова, и, конечно, салона. Все транспортные средства не только выглядят по-разному, но и дарят совершенно разные ощущения», — рассказали разработчики.
Большинство автомобилей выглядят так, словно перекочевали в 2077 год из восьмидесятых и девяностых — правда, существующие в реальности аналоги создатели игры копировать не пытались. Некоторые машины оборудованы защитными панелями и оружием.
Звездой игры станет Porsche 911 Turbo Carrera 1977 года выпуска — единственный автомобиль из реального мира. Эта машина, которой по сюжету игры к 2077 году исполнится 100 лет, принадлежит Джонни Сильверхенду — герою, которого сыграл Киану Ривз.
Дизайнеры игры оставили многие детали автомобиля нетронутыми, но немного изменили «Порше», чтобы он соответствовал другим машинам и образу вымышленного города Найт Сити.
В компании Porsche специально оформили настоящий 911-й в стиле игры. Он будет выставлен в штутгартскком Porsche Museum.
Также в CD Projekt RED рассказали, что звуки автомобилей записывались в ходе заездов на гоночной трассе — как для автосимуляторов. Для этого в каждую машину помещали по три комплекта микрофонов — для записи звука двигателя, выхлопа и звука в салоне.
В игре несуществующие автомобили получат эффекты от моторов масл-каров, V6, V10, различных спортивных внедорожников и дрифт-каров. Всего разработчики игры записали звук 40 разных автомобилей.
В игре несуществующие автомобили получат эффекты от моторов масл-каров, V6, V10, различных спортивных внедорожников и дрифт-каров. Всего разработчики игры записали звук 40 разных автомобилей.
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на PS4, Xbox One, PC и Stadia. Также игру можно будет запустить на PS5 и Xbox Series.
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