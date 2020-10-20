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Разработчики Cyberpunk 2077 показали скриншоты и рендеры с множеством потрясающих транспортных средств

Разработчики Cyberpunk 2077 показали скриншоты и рендеры с множеством потрясающих транспортных средств (25 фото + 3 видео)

Автор:
20 октября 2020 08:51
Сообщество : Игромир
Метки: Cyberpunk   cyberpunk 2077   авто   автомобили   видеоигра   игромир   компьютерные игры   
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Польские разработчики из CD Projekt Red приподняли двери гаража и показали транспортные средства и автомобили, на которых мы сможем покататься, когда, наконец, выйдем на улицы Ночного города.

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Метки: Cyberpunk   cyberpunk 2077   авто   автомобили   видеоигра   игромир   компьютерные игры   
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