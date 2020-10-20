Разработчики Cyberpunk 2077 показали скриншоты и рендеры с множеством потрясающих транспортных средств

Также в CD Projekt RED рассказали, что звуки автомобилей записывались в ходе заездов на гоночной трассе — как для автосимуляторов. Для этого в каждую машину помещали по три комплекта микрофонов — для записи звука двигателя, выхлопа и звука в салоне.



В игре несуществующие автомобили получат эффекты от моторов масл-каров, V6, V10, различных спортивных внедорожников и дрифт-каров. Всего разработчики игры записали звук 40 разных автомобилей.