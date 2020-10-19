Новости автоаукционов: Bonhams, Бельгия 2020 года

Компания AC Cars запустила производство своей легендарной модели в 1954 году.



Прототипом для нее послужил спортивный автомобиль, на котором выступал гонщик Tojeiro.



Серийный автомобиль сохранил трубчатую раму и кузов в стиле Ferrari 166. Двигатель же поставили старый. 2.0-литровая «шестерка» Weller с верхним распределительным валом выпускалась с 1919 года и выдавала максимум 100 л.с.



Чтоб улучшить характеристики модели с 1956 года на них стали ставить 2.0-литровую «шестерку» от Bristol мощностью 130 л.с. По сути это был двигатель от довоенного BMW 328 с новой головкой блока цилиндров, разработанной Rudolf Schleicher.



С этим двигателем автомобили AC Ace выиграли множество различных соревнований. В 1959 году один из них занял первое место в своем классе и 7-е место в общем зачете на легендарной гонке в Ле-Мане.



Абсолютной легендой машина стала после установки на нее двигателя V8 от Ford.



Всего было выпущено 223 экземпляра с двигателем Weller, 463 экземпляра с двигателем Bristol и еще 37 с двигателем от Ford Zephyr.



Представленный автомобиль также принимал участие в различных гонках. В 1960 году он даже принял участие в 24-часовой гонке Ле-Мана, под номером «57». Только до финиша не доехал, сошел с дистанции на 130 круге из-за поломки двигателя. Двигатель ему заменили и сохранили все изменения, внесенные для участия в 24-часовой гонке: крышка топливного бака с быстрой заливкой, специальное разделенное ветровое стекло, дополнительное освещение и аэродинамическая накладка на решетку радиатора.



Последняя реставрация была в 2015 году. В комплекте с ним идут боковые экраны, мягкий верх и родные колеса. Сейчас он на современных дисках.