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Новости автоаукционов: Bonhams, Бельгия 2020 года

Новости автоаукционов: Bonhams, Бельгия 2020 года (12 фото)

Автор:
19 октября 2020 09:00
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   военная техника   олдтаймер ретро   
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Несмотря на эпидемию, ежегодное мероприятие дома Bonhams, в бельгийском городке Zoute прошло по расписанию. Рублевые цены указаны для интереса, с учетом таможни и доставки.
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Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   военная техника   олдтаймер ретро   
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Олег

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