Новости автоаукционов: Bonhams, Бельгия 2020 года

Несмотря на эпидемию, ежегодное мероприятие дома Bonhams, в бельгийском городке Zoute прошло по расписанию. Рублевые цены указаны для интереса, с учетом таможни и доставки.
10. BMW 327 Sport Cabriolet 1940 года продан за €201,250 (20 000 000 руб.).
Модель 327 представили публике в 1938 году. Её создали на базе седана BMW 326. Укоротили шасси, сзади поставили полуэллиптическими рессоры вместо торсионов.
На версии Fast Tourer стоял 2.0-литровый двигатель мощностью 55 л.с., а на версии Sport мощностью 80 л.с.
Было выпущено 1124 кабриолета в версии Sport.
У этого экземпляра есть интересная заводская опция. У него не два, три карбюратора! Его двигатель явно выдает больше чем 80 л.с. И коробка у него тоже опционная, не Hurth, а ZF.
В 2012 году автомобиль был восстановлен до коллекционного состояния. С тех пор он проехал всего 500 км.
На версии Fast Tourer стоял 2.0-литровый двигатель мощностью 55 л.с., а на версии Sport мощностью 80 л.с.
Было выпущено 1124 кабриолета в версии Sport.
У этого экземпляра есть интересная заводская опция. У него не два, три карбюратора! Его двигатель явно выдает больше чем 80 л.с. И коробка у него тоже опционная, не Hurth, а ZF.
В 2012 году автомобиль был восстановлен до коллекционного состояния. С тех пор он проехал всего 500 км.
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9. Ferrari 612 Scaglietti Shooting Brake от Vandenbrink 2005 года продан за €207,000 (22 700 000 руб.).
Он был создан по заказу коллекционера Van den Heuvel и первый анонс этого проекта был еще в 2008 году. В металле проект воплотили мастерские Van Roomen Carrosserie of Hoevelaken и Carat.
Под "нож" пустили купе Ferrari 612 Scaglietti. Ему удлинили крышу, добавили туда две прозрачные секции, переделали дверцу багажника и установили заднее стекло с подогревом. После этого Ferrari обзавелся довольно внушительным багажным отсеком.
Под капотом родной 5.8-литровый V12 мощность 540 л.с. Динамику универсала не замеряли.
Планировали сделать серию таких, но он остался в единственном экземпляре.
Под "нож" пустили купе Ferrari 612 Scaglietti. Ему удлинили крышу, добавили туда две прозрачные секции, переделали дверцу багажника и установили заднее стекло с подогревом. После этого Ferrari обзавелся довольно внушительным багажным отсеком.
Под капотом родной 5.8-литровый V12 мощность 540 л.с. Динамику универсала не замеряли.
Планировали сделать серию таких, но он остался в единственном экземпляре.
8. Aston-Martin DB2/4 Sports Saloon 1955 года продан за € 264,500 (26 350 000 руб.).
Компания Aston-Martin расширила свой модельный ряд, представив публике в октябре 1953 года версию DB2/4. Кроме салона формата «2+2» новинка получила приподнятую линию крыши, цельное лобовое стекло и новые бампера. Место под задние кресла выкроили за счет уменьшения объема топливного бака.
Интересно, что по сути это один из первых, ныне популярных, хэтчбеков. Задние кресла можно было складывать, а багаж грузить через заднюю дверь. Было выпущено всего 565 автомобилей этой модели.
Первым владельцем этого экземпляра был король Бельгии Baudouin.
Автомобиль был восстановлен в 2008 году. Продавец купил его в 2011 году на аукционе Bonhams. В 2019 году его полностью обслужили в мастерской Esdar Klassische Fahrzeuge.
Интересно, что по сути это один из первых, ныне популярных, хэтчбеков. Задние кресла можно было складывать, а багаж грузить через заднюю дверь. Было выпущено всего 565 автомобилей этой модели.
Первым владельцем этого экземпляра был король Бельгии Baudouin.
Автомобиль был восстановлен в 2008 году. Продавец купил его в 2011 году на аукционе Bonhams. В 2019 году его полностью обслужили в мастерской Esdar Klassische Fahrzeuge.
7. Lamborghini Islero S Coupe 1969 года продан за €287,500 (29 200 000 руб.).
Эта модель дебютировала на Женевском салоне в 1968 году, заменив модель 400 GT 2 + 2. В 1969 году появилась версия S более мощным двигателем и улучшенным салоном.
Под капотом стоит 4.0-литровый V12 мощностью 320 л.с. На версии S – 350 л.с.
Всего выпустили 247 экземпляров, из них 100 в версии S.
Этот автомобиль покинул завод в цвете Bianco (белый) с салоном Senape (горчичный). В 2014 году его отдали на реставрацию. Вот только после нее он стал темно-серым с двухцветным коричнево-бежевым салоном.
Пробег после реставрации менее 2000 километров, автомобиля даже не обкатан еще.
Под капотом стоит 4.0-литровый V12 мощностью 320 л.с. На версии S – 350 л.с.
Всего выпустили 247 экземпляров, из них 100 в версии S.
Этот автомобиль покинул завод в цвете Bianco (белый) с салоном Senape (горчичный). В 2014 году его отдали на реставрацию. Вот только после нее он стал темно-серым с двухцветным коричнево-бежевым салоном.
Пробег после реставрации менее 2000 километров, автомобиля даже не обкатан еще.
6. Porsche 911 Speedster 2019 года продан за €299,000 (41 300 000 руб.).
В 2018 году компания Porsche представила в Париже серийную версию последнего коллекционного Porsche 911 Speedster.
Базой для новинки послужил кабриолет Carrera 4. Ему занизили и наклонили лобовое стекло. Позади кресел появилась сдвоенная панель, внутри которой установлена жесткая защита в случае переворота. Капот и еще ряд кузовных панелей изготовили из углеродного композита.
Под капотом 4.0-литровая силовая установка мощностью 510 л.с. и 6-ступенчатая «механика».
Было выпущено всего 1948 экземпляров, в честь года выпуска первой модели компании.
У этого пробег 1500 км и у него все еще нет номеров.
Базой для новинки послужил кабриолет Carrera 4. Ему занизили и наклонили лобовое стекло. Позади кресел появилась сдвоенная панель, внутри которой установлена жесткая защита в случае переворота. Капот и еще ряд кузовных панелей изготовили из углеродного композита.
Под капотом 4.0-литровая силовая установка мощностью 510 л.с. и 6-ступенчатая «механика».
Было выпущено всего 1948 экземпляров, в честь года выпуска первой модели компании.
У этого пробег 1500 км и у него все еще нет номеров.
5. Bentley S1 Continental с кузовом от Park Ward 1956 года продали за €368,000 (35 700 000 руб.).
Показанный публике в 1955 году Bentley S1 был полностью аналогичен представленному ранее Rolls-Royce Silver Cloud I. Обе машины имели одинаковое шасси с двумя вариантами колёсной базы: стандартной (3124 мм) и длинной (3556 мм).
Рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 5.0 литров на Bentley был мощнее. Он имел повышенную степень сжатия и два карбюратора SU. Уже в базе на них стоял 4-ступенчатый «автомат» от GM, регулируемые амортизаторы на задней подвеске и барабанные тормоза с гидроусилителем на всех колёсах.
Всего с 1955 по 1959 гг. на заводе в Крю было собрано 431 экземпляров в версии Continental, 185 из них были переданы в придворное ателье Park Ward Ltd. Они выпускали на их базе версию с кузовом купе.
Из 185 экземпляров лишь 33 были левосторонними. Данный экземпляр один из них.
Его купил Lewis Robert 'Lew' Wasserman, владелец агентства Music Corporation of America (MCA) которому тогда принадлежали Universal Studio и Decca.
В 1990 году его купил Питер Фишер по заказу французского коллекционера Jean-Michel Signoles, нынешнего президента Goyard. Под его руководством автомобиль был полностью восстановлен.
Рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 5.0 литров на Bentley был мощнее. Он имел повышенную степень сжатия и два карбюратора SU. Уже в базе на них стоял 4-ступенчатый «автомат» от GM, регулируемые амортизаторы на задней подвеске и барабанные тормоза с гидроусилителем на всех колёсах.
Всего с 1955 по 1959 гг. на заводе в Крю было собрано 431 экземпляров в версии Continental, 185 из них были переданы в придворное ателье Park Ward Ltd. Они выпускали на их базе версию с кузовом купе.
Из 185 экземпляров лишь 33 были левосторонними. Данный экземпляр один из них.
Его купил Lewis Robert 'Lew' Wasserman, владелец агентства Music Corporation of America (MCA) которому тогда принадлежали Universal Studio и Decca.
В 1990 году его купил Питер Фишер по заказу французского коллекционера Jean-Michel Signoles, нынешнего президента Goyard. Под его руководством автомобиль был полностью восстановлен.
4. AC Ace Bristol Roadster 1957 года продан за €454,250 (42 500 000 руб.).
Компания AC Cars запустила производство своей легендарной модели в 1954 году.
Прототипом для нее послужил спортивный автомобиль, на котором выступал гонщик Tojeiro.
Серийный автомобиль сохранил трубчатую раму и кузов в стиле Ferrari 166. Двигатель же поставили старый. 2.0-литровая «шестерка» Weller с верхним распределительным валом выпускалась с 1919 года и выдавала максимум 100 л.с.
Чтоб улучшить характеристики модели с 1956 года на них стали ставить 2.0-литровую «шестерку» от Bristol мощностью 130 л.с. По сути это был двигатель от довоенного BMW 328 с новой головкой блока цилиндров, разработанной Rudolf Schleicher.
С этим двигателем автомобили AC Ace выиграли множество различных соревнований. В 1959 году один из них занял первое место в своем классе и 7-е место в общем зачете на легендарной гонке в Ле-Мане.
Абсолютной легендой машина стала после установки на нее двигателя V8 от Ford.
Всего было выпущено 223 экземпляра с двигателем Weller, 463 экземпляра с двигателем Bristol и еще 37 с двигателем от Ford Zephyr.
Представленный автомобиль также принимал участие в различных гонках. В 1960 году он даже принял участие в 24-часовой гонке Ле-Мана, под номером «57». Только до финиша не доехал, сошел с дистанции на 130 круге из-за поломки двигателя. Двигатель ему заменили и сохранили все изменения, внесенные для участия в 24-часовой гонке: крышка топливного бака с быстрой заливкой, специальное разделенное ветровое стекло, дополнительное освещение и аэродинамическая накладка на решетку радиатора.
Последняя реставрация была в 2015 году. В комплекте с ним идут боковые экраны, мягкий верх и родные колеса. Сейчас он на современных дисках.
Прототипом для нее послужил спортивный автомобиль, на котором выступал гонщик Tojeiro.
Серийный автомобиль сохранил трубчатую раму и кузов в стиле Ferrari 166. Двигатель же поставили старый. 2.0-литровая «шестерка» Weller с верхним распределительным валом выпускалась с 1919 года и выдавала максимум 100 л.с.
Чтоб улучшить характеристики модели с 1956 года на них стали ставить 2.0-литровую «шестерку» от Bristol мощностью 130 л.с. По сути это был двигатель от довоенного BMW 328 с новой головкой блока цилиндров, разработанной Rudolf Schleicher.
С этим двигателем автомобили AC Ace выиграли множество различных соревнований. В 1959 году один из них занял первое место в своем классе и 7-е место в общем зачете на легендарной гонке в Ле-Мане.
Абсолютной легендой машина стала после установки на нее двигателя V8 от Ford.
Всего было выпущено 223 экземпляра с двигателем Weller, 463 экземпляра с двигателем Bristol и еще 37 с двигателем от Ford Zephyr.
Представленный автомобиль также принимал участие в различных гонках. В 1960 году он даже принял участие в 24-часовой гонке Ле-Мана, под номером «57». Только до финиша не доехал, сошел с дистанции на 130 круге из-за поломки двигателя. Двигатель ему заменили и сохранили все изменения, внесенные для участия в 24-часовой гонке: крышка топливного бака с быстрой заливкой, специальное разделенное ветровое стекло, дополнительное освещение и аэродинамическая накладка на решетку радиатора.
Последняя реставрация была в 2015 году. В комплекте с ним идут боковые экраны, мягкий верх и родные колеса. Сейчас он на современных дисках.
3. Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1958 года продали за €851,000 (78 900 000 руб.).
Очередное детище Макса Хоффмана. Похоже все культовые модели 50-х годов придумал он. По его просьбе появилась дорожная версия спортивного купе Mercedes-Benz 300 SL, а позже и версия Roadster. Это был первый серийный автомобиль с системой впрыск топлива. Версия Roadster дебютировала на женевском автосалоне 1957 года.
Данный экземпляр был продан в США. Прошел реставрацию в 1995 году. В 2007 году вернулся в Европу. В комплекте с ним идет оригинальная жесткая крыша.
Данный экземпляр был продан в США. Прошел реставрацию в 1995 году. В 2007 году вернулся в Европу. В комплекте с ним идет оригинальная жесткая крыша.
2. Ferrari 250 GT Lusso 1963 года продали за €1,782,500 (163 700 000 руб.).
В 1962 году Pininfarina по заказу компании Феррари обновила модель 250 GT. В новом кузове машины получили индекс GT Lusso или GT/L. Премьера была в Париже.
Под капотом двигатель Tipo 168 мощностью 250 л.с. с тремя карбюраторами Weber 36DCS.
Выпускали их до 1964 года. Тираж 350 экземпляров. Среди владельцев этой модели был Эрик Клептон и Стив Маккуин.
В 2004 году журнал Sports Car International присвоил этой машине десятое место в списке лучших спортивных автомобилей 1960-х годов.
Данный экземпляр был 109-м. Продали его во Франции. Он сменил много хозяев и лишь в 2018 году ему сделали полную реставрацию. Для этого привлекли лучшие мастерские. Кузов сделали в Bacchelli&Villa. Двигатель и механику перебрали в Garuti. Электрику доверили Bertachi. Салон восстановили в Luppi. Работы закончили в декабре 2019 года.
Под капотом двигатель Tipo 168 мощностью 250 л.с. с тремя карбюраторами Weber 36DCS.
Выпускали их до 1964 года. Тираж 350 экземпляров. Среди владельцев этой модели был Эрик Клептон и Стив Маккуин.
В 2004 году журнал Sports Car International присвоил этой машине десятое место в списке лучших спортивных автомобилей 1960-х годов.
Данный экземпляр был 109-м. Продали его во Франции. Он сменил много хозяев и лишь в 2018 году ему сделали полную реставрацию. Для этого привлекли лучшие мастерские. Кузов сделали в Bacchelli&Villa. Двигатель и механику перебрали в Garuti. Электрику доверили Bertachi. Салон восстановили в Luppi. Работы закончили в декабре 2019 года.
1. BMW 507 1959 года продан за €2,070,000 (190 700 000 руб.).
Очередной гениальный проект Макса Хоффмана, дилера европейских машин в США. Именно по его просьбе промышленный дизайнер Альбрехт фон Гёрц нарисовал эту модель.
Родстер получил кузов из алюминия и 3,2-литровым V8 мощностью 152 л.с. Разгон до "сотни" занимает 11 секунд. Максимальная скорость — 200 км/ч.
С 1956 по 1959 год было выпущено всего 252 экземпляра.
Этот экземпляр принадлежал последнему королю Греции — Константину II.
Убегая из страны король бросил любимца, и нынешнему владельцу автомобиль достался в очень плохом состоянии в 1989 году. Потратив три года и 300 000 дойчмарок на восстановление, хозяин не стал держать его в гараже. Автомобиль активно принимал участие в исторических мероприятиях: Mille Miglia (четыре раза), Tour Auto, Trofeo Balenario (дважды), Eifel Klassik (четыре раза), Kitzbuhl Rally (дважды), Ennstal Klassik (дважды), 2000km Durch Deutschland.
После реставрации автомобиль пробежал уже 55 000 километров, но находится в прекрасном состоянии.
В 2011 году его пытались продать на аукционе в Монако с эстимейтом €2,100,000 — €2,600,000, но неудачно.
Родстер получил кузов из алюминия и 3,2-литровым V8 мощностью 152 л.с. Разгон до "сотни" занимает 11 секунд. Максимальная скорость — 200 км/ч.
С 1956 по 1959 год было выпущено всего 252 экземпляра.
Этот экземпляр принадлежал последнему королю Греции — Константину II.
Убегая из страны король бросил любимца, и нынешнему владельцу автомобиль достался в очень плохом состоянии в 1989 году. Потратив три года и 300 000 дойчмарок на восстановление, хозяин не стал держать его в гараже. Автомобиль активно принимал участие в исторических мероприятиях: Mille Miglia (четыре раза), Tour Auto, Trofeo Balenario (дважды), Eifel Klassik (четыре раза), Kitzbuhl Rally (дважды), Ennstal Klassik (дважды), 2000km Durch Deutschland.
После реставрации автомобиль пробежал уже 55 000 километров, но находится в прекрасном состоянии.
В 2011 году его пытались продать на аукционе в Монако с эстимейтом €2,100,000 — €2,600,000, но неудачно.
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