Вечерняя наркомания: Schnibbelmobil — немецкий "крокодил" для перевозки негабаритных грузов

Транспортировка негабаритных грузов зачастую выглядит не менее угрожающе, чем перевозка межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками. Тем не менее, это решаемые задачи, но требующие специального транспорта! На фото Schnibbelmobil - безумный тягач, созданный по заказу немецкого производителя алюминия (VAW Aluminum) для перевозки 55-метровых металлических балок.
Также известный как "Кёльнский крокодил", Schnibbelmobil был построен в начале 1980-х немецким производителем тяжелых транспортных средств Colonia Gmbh. Первое что приходит на ум при взгляде на гибрид легкового универсала и шасси грузовика, что это плод фантазий, реализованный посредством программы PHOTOSHOP... Но нет! Эта "хреновина" не только реальна, но и в свое время была легальной для движения по немецким автобанам.
Schnibbelmobil начал жизнь в виде тягача MAN F8, кабину которого выбросили. Поскольку автомобиль (если это определение здесь уместно) разрабатывался для перевозки чрезвычайно длинных грузов, кабина должна была быть максимально низкой, чтобы минимизировать длину всей конструкции. Изящным решением стала установка кузова универсала Ford Granada Turnier на специально спроектированную дополнительную переднюю раму.
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Универсал Ford был разбит сотрудником Colonia Gmbh, поэтому "морду" приспособили от фургона Mercedes-Benz... Интересно, был ли заказчик в курсе, что используются битые компоненты?! Что касается названия, то прямого перевода не существует, по слухам название произошло от прозвища водителя этого зверя - "Schnibbel". Водитель мог чувствовать себя за рулем легкового универсала, салон был сохранен от Форда, но в зеркале заднего вида он видел 414-сильный турбодизель! Ну а на заднем сиденье можно было спать, практически как в спальнике грузовика MAN.
Про то, что водитель чувствовал себя как за рулем легкового автомобиля, конечно, не правда. Длинная кабина, далеко висящая за передней осью, шаталась вверх/вниз при движении, вызывая у водителя приступ морской болезни и из-за руля хотелось выйти как можно скорее... И спать в нем, явно, не хотелось!
Самое интересное, что автомобильных чиновников Германии конструкция и особенности Schnibbelmobil вполне устроили и он колесил по автобанам в 80-е и 90-е годы, преодолев около 800 000 километров! А потом вышел на пенсию. В 2013 году на некоем голландском форуме была опубликована фотография Schnibbelmobil, хранящегося на складе, что дает надежду на сохранении этого необычного тягача для потомков!
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