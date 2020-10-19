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Вечерняя наркомания: Schnibbelmobil — немецкий "крокодил" для перевозки негабаритных грузов

Вечерняя наркомания: Schnibbelmobil — немецкий "крокодил" для перевозки негабаритных грузов (6 фото)

Автор:
19 октября 2020 08:25
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   перевозка грузов   спецтранспорт   тягач   
1017
6
Транспортировка негабаритных грузов зачастую выглядит не менее угрожающе, чем перевозка межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками. Тем не менее, это решаемые задачи, но требующие специального транспорта! На фото Schnibbelmobil - безумный тягач, созданный по заказу немецкого производителя алюминия (VAW Aluminum) для перевозки 55-метровых металлических балок.
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Метки: авто   автомир   автомобили   перевозка грузов   спецтранспорт   тягач   
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3  комментария
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89
чокнутый Час назад
Schnibbelmobil звучать будет как "крокомобиль"
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6k
trak 41 минуту назад
Das auto
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14k
Жупел - Кипучая сера 45 минут назад
Интересный пипелац!
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