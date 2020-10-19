Вечерняя наркомания: Schnibbelmobil — немецкий "крокодил" для перевозки негабаритных грузов

Универсал Ford был разбит сотрудником Colonia Gmbh, поэтому "морду" приспособили от фургона Mercedes-Benz... Интересно, был ли заказчик в курсе, что используются битые компоненты?! Что касается названия, то прямого перевода не существует, по слухам название произошло от прозвища водителя этого зверя - "Schnibbel". Водитель мог чувствовать себя за рулем легкового универсала, салон был сохранен от Форда, но в зеркале заднего вида он видел 414-сильный турбодизель! Ну а на заднем сиденье можно было спать, практически как в спальнике грузовика MAN.