Верх вульгарности тюнинга 80-х: салон с отделкой кожей питона и 24-каратным золотом

"Семерку" от Steefson Car не спасали не стильные колесные диски, ни окраска кузова в двадцать – да-да, вы не ослышались! – слоев эмали. В 80-е так красили только "ролл-ройсы"... Не важно – на машину бельгийских тюнинг-кутюрье показывали пальцем как на образец безвкусия. А уж при цене в 350 тысяч дойчмарок? вся эта роскошь точно никому не сдалась. Даже нефтяные шейхи привыкшие сорить деньгами не заинтересовались. Ведь они привыкли сорить на Mercedes-Benz и Range Rover, но никак не на BMW предыдущего поколения.