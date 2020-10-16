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Верх вульгарности тюнинга 80-х: салон с отделкой кожей питона и 24-каратным золотом

Верх вульгарности тюнинга 80-х: салон с отделкой кожей питона и 24-каратным золотом (10 фото)

Автор:
16 октября 2020 09:16
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   роскошь   тюнинг   
1967
10
Почему-то считается, что самые дикие тюнинг-творения 80-х годов связаны с автомобилями Mercedes-Benz. И это, пожалуй, справедливо. В те годы "мерседесы" по популярности значительно обходили и BMW, и тем более Audi. Так что всякий новый игрок, появлявшийся на рынке тюнинга, пытался самоутвердиться за счет машин с трехлучевой звездой.
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Метки: bmw   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   роскошь   тюнинг   
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84
чокнутый 2 дня назад
арабу или цыгану понравилось бы
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Rekapra чокнутый 2 дня назад
Я думаю, что по их заказу и делалось))
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milenBG 2 дня назад
Верх вульгарности тюнинга 80-х: салон с отделкой кожей питона и 24-каратным золотом
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2k
Ruslan Rudnev 2 дня назад
Цыганстайл во всей красе
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