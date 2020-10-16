Верх вульгарности тюнинга 80-х: салон с отделкой кожей питона и 24-каратным золотом

Почему-то считается, что самые дикие тюнинг-творения 80-х годов связаны с автомобилями Mercedes-Benz. И это, пожалуй, справедливо. В те годы "мерседесы" по популярности значительно обходили и BMW, и тем более Audi. Так что всякий новый игрок, появлявшийся на рынке тюнинга, пытался самоутвердиться за счет машин с трехлучевой звездой.
Впрочем, случались и редкие исключения, как например, вот этот баварский седан 7-й серии в крэйзи-обработке бельгийской фирмы Steefson Car.
Компания из бельгийского Льежа знаменита тем, что ничем не знаменита. Вся тюнинг-эпопея Steefson Car – это история одного автомобиля. Вот конкретно этой заколхоженной в хвост и гриву "семерки" в кузове Е23. Для начала бельгийцы здорово просчиталась с выбором модели. По-крайней мере, с поколением. Во-первых, в 1986-м, когда на европейских "афтермаркет-шоу" появился Steefson Car BMW 732i, баварцы уже представили новую 7-ю серию в кузове E32. Ну а во-вторых – и в главных! – вы только посмотрите на этот тюнинг!
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Кажется, по велению владельца Steefson Car месье Бодсона в "семерку" напихали максимум возможной вульгарности. И нет мы не про телевизор в салоне, светло-кремовую кожу сидений и даже не телефон, прикрепленный к потолку над диваном. Лучше обратите внимание, на все деревянные элементы интерьера, включая откидные столики, обтянутые кожей питона. Нет, это не какие-то там наклейки под питона – это настоящая и дико дорогая змеиная шкура!
До кучи – некоторые металлические элементы интерьера покрытые 24-каратным золотом и посуда для прохладительных напитков парижской мануфактуры Piere Meurgey, изготовленная из серебра 925 пробы. Можно еще рассказать про Hi-Fi музыку от Pioneer, шторки на задних боковых окнах и "потайных" отсеках в подлокотнике, которые открывались с помощью электропривода. Но зачем? Градус цыганской роскоши понятен и без этого.
"Семерку" от Steefson Car не спасали не стильные колесные диски, ни окраска кузова в двадцать – да-да, вы не ослышались! – слоев эмали. В 80-е так красили только "ролл-ройсы"... Не важно – на машину бельгийских тюнинг-кутюрье показывали пальцем как на образец безвкусия. А уж при цене в 350 тысяч дойчмарок? вся эта роскошь точно никому не сдалась. Даже нефтяные шейхи привыкшие сорить деньгами не заинтересовались. Ведь они привыкли сорить на Mercedes-Benz и Range Rover, но никак не на BMW предыдущего поколения.
Фриковая ТВ-антенна на багажнике – еще один сомнительный элемент стиля Steefson Car BMW 732i
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