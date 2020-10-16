Стильный, тесный и маломощный: каким был автомобиль, созданный специально для женщин

Многие сходятся во мнении, что Нэш Метрополитан можно считать первым в мире чисто женским автомобилем. Щедро сдобренный рекламой – «Роскошь в миниатюре», «Абсолютно новый автомобиль для Америки» и подобными фразами, он имел небольшой, но устойчивый спрос, выпуск этой модели прекратился лишь в 1961 году. Самой марки Nash уже не существовало, но благодаря производству в Британии, Метрополитан пережил создавшую его компанию.