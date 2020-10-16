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Стильный, тесный и маломощный: каким был автомобиль, созданный специально для женщин

Стильный, тесный и маломощный: каким был автомобиль, созданный специально для женщин (11 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 09:31
Сообщество : Автомир
Метки: Nash Metropolitan   авто   автомир   автомобили   женский автомобиль   олдтаймер   ретро авто   
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Nash Metropolitan – машина странная. Сделан для американского рынка, в пятидесятые годы, когда начиналась эпоха огромных мощных седанов, с дизайном в аэрокосмическом стиле и знаменитыми «плавниками» на корме и многолитровыми V8 под капотом.

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Метки: Nash Metropolitan   авто   автомир   автомобили   женский автомобиль   олдтаймер   ретро авто   
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