Самодельный покоритель Сибири: вездеход, сделанный из автобуса, грузовика и трактора

Коробка отбора мощности с гидронасосом обеспечивают работу крана манипулятора и две гидроопоры по бокам. Грузоподъемность, по словам создателей, три тонны.



Самое интересное, что габаритами этот вездеход не сильно то и отличается от стандартного ПАЗ 3205, он стал длиннее на 500 мм, выше на 260мм (не считая самой высокой точки – манипулятора), шире на 50 мм. Пассажировместимость, конечно, снизилась. Теперь в салоне вместе с водителем помещается 6 человек.