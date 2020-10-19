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Самодельный покоритель Сибири: вездеход, сделанный из автобуса, грузовика и трактора

Самодельный покоритель Сибири: вездеход, сделанный из автобуса, грузовика и трактора (6 фото)

Автор:
19 октября 2020 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   вездеход   самоделка   спецтехника   
655
6
Всем своим видом этот «Пазик» напоминает машину для выживания в условиях постапокалипсиса. Вездеход с колёсной формулой 8Х8, внешностью автобуса, грузовой платформой и даже краном-манипулятором был построен умельцами из Красноярска.
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Метки: авто   автомир   автомобили   вездеход   самоделка   спецтехника   
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16k
babuby 54 минуты назад
За хабаром - самое оно!
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2k
oneman 40 минут назад
Кстати очень интересная модель. Для труднодоступных мест-очень хорошо. Хотя, если расход соляры огромный, чтоб куда-то отъехать подальше...весь кузов бочками загружать с солярой или бак на тонну делать? Тут палка двух концов...так сказать.
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