Самодельный покоритель Сибири: вездеход, сделанный из автобуса, грузовика и трактора

Всем своим видом этот «Пазик» напоминает машину для выживания в условиях постапокалипсиса. Вездеход с колёсной формулой 8Х8, внешностью автобуса, грузовой платформой и даже краном-манипулятором был построен умельцами из Красноярска.
Паз-апокалипсис под названием «Геолком ПМ» построен на удлиненной раме от грузовика ГАЗ-66. От этого же грузовика мастерами были позаимствованы мосты, по паре передних и задних. Передние четыре колеса управляемые.
Семилитровый дизельный двигатель от японского грузовика мощность 200 л.с. – подходящий агрегат для такой машины. Насчет коробки передач точных данных выяснить не удалось, а раздатки здесь от ГАЗ-3308. Семь карданных валов, четыре от «Шишиги», два от трактора ДТ-75, и еще один от ПАЗа. Тракторные колёса с системой подкачки шин.
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Коробка отбора мощности с гидронасосом обеспечивают работу крана манипулятора и две гидроопоры по бокам. Грузоподъемность, по словам создателей, три тонны.
Самое интересное, что габаритами этот вездеход не сильно то и отличается от стандартного ПАЗ 3205, он стал длиннее на 500 мм, выше на 260мм (не считая самой высокой точки – манипулятора), шире на 50 мм. Пассажировместимость, конечно, снизилась. Теперь в салоне вместе с водителем помещается 6 человек.
Самое интересное, что габаритами этот вездеход не сильно то и отличается от стандартного ПАЗ 3205, он стал длиннее на 500 мм, выше на 260мм (не считая самой высокой точки – манипулятора), шире на 50 мм. Пассажировместимость, конечно, снизилась. Теперь в салоне вместе с водителем помещается 6 человек.
Ходовые характеристики «Геолкома» впечатляют, он может проезжать траншеи шириной до 1.8 метра, проходить вброд реки глубиной до 1.5 метра, и взбираться на пригорки крутизной до 60 градусов.
Мне этот вездеход напоминает ту самую «Машку» на колёсном ходу, фото которой все вы наверняка видели.
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