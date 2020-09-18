Iso Rivolta IR 300 — Итальянский гран-туризмо с “сердцем” Chevrolet Corvette

Биззарини создал отличное шасси с независимой передней подвеской, стабилизаторами поперечной устойчивости, дисковыми тормозами Dunlop с усилителем, а вот на разработку собственного двигателя, способного тягаться с Ferrari и Lamborghini, средств у Ривольты уже не было. Решили закупать двигатели и коробки передач у стороннего производителя. Выбор пал на V8 производства Chevrolet, такой же как на спорткаре Corvette. С экономической точки зрения, это было правильное решение, позволившее сохранить цену Riviera на приемлемом уровне.