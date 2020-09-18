Iso Rivolta IR 300 — Итальянский гран-туризмо с “сердцем” Chevrolet Corvette

Советские школьники и коллекционеры моделей в масштабе 1:43 имели весьма ограниченное представление об автомобильной промышленности капиталистических стран. Моделей иномарок в магазинах были не много, но некоторые марки и модели все-же были на слуху. Я, например, с детства знаком с автомобилем Iso Rivolta, хотя такой модели у нас с братом не было.
Iso Rivolta стала для компании Ренцо Ривольты входным билетом в мир спортивных гран-туризмо. При этом, советские собиратели знали Rivolta в виде четырехдверного седан, более известного как Fidia, выпускаемого Московским заводом игрушек “Кругозор”, а “настоящая” Iso Rivolta была стильным двухдверным купе!
Iso Rivolta IR 300 – великолепный представитель интернационального инжиниринга 1960-х годов, когда красивые кузова итальянских мастеров оснащались надежными и мощными американскими агрегатами. Это был первый серийный полноразмерный автомобиль итальянской компании Iso Automoveicoli, успешно производившей “автомобиль-пузырь” Isetta. Несмотря на неказистый внешний вид и скромные характеристики Isetta имела безусловный успех и её лицензионная сборка была налажена в Аргентине, Испании, Бельгии, Франции, Бразилии, Великобритании и Германии, где Isetta, между прочим, выпускалась под брендом BMW. Да-да, это была именно та “машинка” позволившая BMW пережить кризисные годы.
Биззарини создал отличное шасси с независимой передней подвеской, стабилизаторами поперечной устойчивости, дисковыми тормозами Dunlop с усилителем, а вот на разработку собственного двигателя, способного тягаться с Ferrari и Lamborghini, средств у Ривольты уже не было. Решили закупать двигатели и коробки передач у стороннего производителя. Выбор пал на V8 производства Chevrolet, такой же как на спорткаре Corvette. С экономической точки зрения, это было правильное решение, позволившее сохранить цену Riviera на приемлемом уровне.
Двигатель Chevrolet объемом 5,4 литра выдавал приличные для начала 1960-х 300 лошадиных сил и разгонял автомобиль до 100 км/ч за 8 секунд. Изначально предлагалась исключительно “механика”, позже покупателем предложили “автомат”.
Синий автомобиль на фотографиях оценивается специалистами аукционного дома Artcurial на уровне 45 000 – 65 000 евро и у него достаточно интересная история. Изначально автомобиль принадлежал известному жокею (ну так пишут в Западной прессе), который однажды ночью разбил красивый GT в Париже.
Автомобиль попал к местному дилеру Citroen, был полностью восстановлен и начал новую жизнь. Почти не битый, не крашенный.
Iso Rivolta находилась в производстве с 1962 по 1970 год. Выпущено было около 800 экземпляров, но до наших дней сохранилось гораздо меньше – очень “хорошо” они ржавели…
А вот в таком, не самом изящном виде, Iso Rivolta была знакома советским школьникам…
А вот в таком, не самом изящном виде, Iso Rivolta была знакома советским школьникам…
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Метки: ISO Iso Rivolta Rivolta авто автомир автомобили
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