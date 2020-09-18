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Iso Rivolta IR 300 — Итальянский гран-туризмо с “сердцем” Chevrolet Corvette

Iso Rivolta IR 300 — Итальянский гран-туризмо с “сердцем” Chevrolet Corvette (8 фото)

Автор:
18 сентября 2020 08:25
Сообщество : Аварии
Метки: ISO   Iso Rivolta   Rivolta   авто   автомир   автомобили   
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Советские школьники и коллекционеры моделей в масштабе 1:43 имели весьма ограниченное представление об автомобильной промышленности капиталистических стран. Моделей иномарок в магазинах были не много, но некоторые марки и модели все-же были на слуху. Я, например, с детства знаком с автомобилем Iso Rivolta, хотя такой модели у нас с братом не было.

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Метки: ISO   Iso Rivolta   Rivolta   авто   автомир   автомобили   
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