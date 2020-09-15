Комфортабельный дом на колесах из старенького «ПАЗика»

Про этот необычный проект написал пользователь под ником Psvlovchanin. Он непосредственно занимался реализацией. По его словам, двигатель остался родным — это бензиновый ЗМЗ V8. Зато появился полный привод, реализованный с применением мостов и агрегатов ГАЗ-66. На задней оси использована односкатная ошиновка. Применяются грязевые покрышки КШЗ КИ-115. Ради экономии ДВС был переведен на газ.