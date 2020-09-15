Комфортабельный дом на колесах из старенького «ПАЗика»

В Нижегородской области создали уютный автодом на базе старенького «ПАЗика». Кузов перекрасили в сиреневый цвет, ходовую часть доработали, а салон переделали под полноценное жилище с современным интерьером.
Про этот необычный проект написал пользователь под ником Psvlovchanin. Он непосредственно занимался реализацией. По его словам, двигатель остался родным — это бензиновый ЗМЗ V8. Зато появился полный привод, реализованный с применением мостов и агрегатов ГАЗ-66. На задней оси использована односкатная ошиновка. Применяются грязевые покрышки КШЗ КИ-115. Ради экономии ДВС был переведен на газ.
Салон организован по классу автокемперов для длительных путешествий. Установлены два спальных места, санузел с туалетом и душем, зона готовки с варочной поверхностью, раковиной и смесителем, а также места для хранения вещей.
ПАЗ зарегистрирован в качестве автодома, он полностью легализован и переведен в категорию C (то есть для него не требуются права с автобусной категорией D).
По словам автора проекта, для клиента цена всех работ, включая капремонт кузова, окраску, переоборудование салона и прочие доработки, составила около 1,2 млн рублей. Это помимо стоимости автобуса, поскольку его предоставил сам заказчик.
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На видео хоть и не ПАЗик, но суть не меняется.