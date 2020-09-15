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Комфортабельный дом на колесах из старенького «ПАЗика»

Комфортабельный дом на колесах из старенького «ПАЗика» (10 фото)

Автор:
15 сентября 2020 13:36
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автобус   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   паз   
945
10
В Нижегородской области создали уютный автодом на базе старенького «ПАЗика». Кузов перекрасили в сиреневый цвет, ходовую часть доработали, а салон переделали под полноценное жилище с современным интерьером.

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Метки: авто   автобус   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   паз   
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9  комментариев
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180
Старичок 2 часа назад
Скорее всего, регистрировать в ГИБДД запарятся.
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Cornho Старичок Час назад
А как же эта фраза "ПАЗ зарегистрирован в качестве автодома, он полностью легализован..."
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1k
Dusser 18 минут назад
Только с ходовкой ПАЗовской что-то нужно делать. Он на каждой кочке скачет аки конь тыгыдымский.
На видео хоть и не ПАЗик, но суть не меняется.
Ссылка youtu.be
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32k
dima423 36 минут назад
1,2 ляма...чето совсем не дорого) отличный вариант для путешествий
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2k
Усач dima423 14 минут назад
1,2 сейчас пирожок или ниву грузовую стоит переоборудовать. Ценник вероятно в братском сервисе или же сам многое делал.
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30k
Олег 2 часа назад
хоть что-то годное в нормальном бюджете. И под наши реалии заточено
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