Essex Terraplane модель 1933 года — семейная реликвия ищет новый дом

Интерьер не идеален, но это как бы логично, учитывая возраст автомобиля. Еще повезло, что большую часть времени машина стояла в гараже, иначе сомневаюсь, чтобы она выглядела так хорошо!



Дверные панели немного топорщатся, видимо фанера за столь длительное время парковки начала отслаиваться, что тоже предсказуемо. Главное что обивка целая и все находится на своем месте, хоть и с некоторыми следами износа! Потолок конечно потрепан и местами висит, но это не самое страшное, что предстоит сделать в дальнейшем.