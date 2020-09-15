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Essex Terraplane модель 1933 года — семейная реликвия ищет новый дом

Essex Terraplane модель 1933 года — семейная реликвия ищет новый дом (5 фото)

Автор:
15 сентября 2020 08:54
Сообщество : Автомир
Метки: Essex   Essex Terraplane   barn find   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Мне казалось, что если владеешь автомобилем больше 5 лет, то это уже серьезный срок, а здесь аж 87 лет! Понимаю, что по большей части машина стояла в гараже и эксплуатировалась только в лучшие свои молодые годы, но факт остается фактом!

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Метки: Essex   Essex Terraplane   barn find   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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gizmo gizmo 18 часов назад
ябкупил
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