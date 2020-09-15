Essex Terraplane модель 1933 года — семейная реликвия ищет новый дом

Мне казалось, что если владеешь автомобилем больше 5 лет, то это уже серьезный срок, а здесь аж 87 лет! Понимаю, что по большей части машина стояла в гараже и эксплуатировалась только в лучшие свои молодые годы, но факт остается фактом!
История бренда, как и модели в целом трагична. Продажи падали, процесс создания автомобилей становился все дороже и дороже и для того, чтобы остаться на плаву на рынок вывели достаточно бюджетный новый бренд Essex- Terraplane.
Хотя позиционировали они себя немного не так и видимо поэтому использовали в названии Terraplane, что можно с английского перевести как - Земной самолет или Самолет для путешествий по земле.
Хотя позиционировали они себя немного не так и видимо поэтому использовали в названии Terraplane, что можно с английского перевести как - Земной самолет или Самолет для путешествий по земле.
Проведя всю свою жизнь в одной семье, этот Терраплан 1933 года ищет новый дом. Машина встала в гараж примерно в 1947 году, и похоже на то, что автомобиль прожил довольно изнеженную жизнь. Были нерегулярные выезды и после 1968 года автомобиль стоял без движения.
В 2013 году были попытки реанимировать транспортное средство, которые ни к чему не привели. И вот спустя 7 лет, машину решили продать!
Для меня это самый настоящий член семьи и я честно не понимаю, зачем избавляться от столь интересного автомобиля, который визуально выглядит достаточно неплохо и полностью комплектен!
Полный сток и оригинал, хотя не вижу воздушный фильтр, да и вокруг моторного отсека свисают какие-то дополнительные провода, но в остальном все выглядит оригинально.
В 2013 году были попытки реанимировать транспортное средство, которые ни к чему не привели. И вот спустя 7 лет, машину решили продать!
Для меня это самый настоящий член семьи и я честно не понимаю, зачем избавляться от столь интересного автомобиля, который визуально выглядит достаточно неплохо и полностью комплектен!
Полный сток и оригинал, хотя не вижу воздушный фильтр, да и вокруг моторного отсека свисают какие-то дополнительные провода, но в остальном все выглядит оригинально.
Интерьер не идеален, но это как бы логично, учитывая возраст автомобиля. Еще повезло, что большую часть времени машина стояла в гараже, иначе сомневаюсь, чтобы она выглядела так хорошо!
Дверные панели немного топорщатся, видимо фанера за столь длительное время парковки начала отслаиваться, что тоже предсказуемо. Главное что обивка целая и все находится на своем месте, хоть и с некоторыми следами износа! Потолок конечно потрепан и местами висит, но это не самое страшное, что предстоит сделать в дальнейшем.
Дверные панели немного топорщатся, видимо фанера за столь длительное время парковки начала отслаиваться, что тоже предсказуемо. Главное что обивка целая и все находится на своем месте, хоть и с некоторыми следами износа! Потолок конечно потрепан и местами висит, но это не самое страшное, что предстоит сделать в дальнейшем.
Солидный внешний вид не портит даже обилие пыли и даже сейчас, спустя 90 лет, автомобиль выглядит эффектно! Нет никаких признаков ржавчины или коррозии. Одной фары и запаски не хватает, но наверняка все добро лежит где-то поблизости.
Что скажете насчет семейной реликвии? Как бы поступили вы?
Что скажете насчет семейной реликвии? Как бы поступили вы?
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