Пиар страшная сила: рекламные автомобили из прошлого века

Как вы знаете реклама двигатель прогресса, и многие производители любыми способами стараются привлечь внимание к своей продукции. В последнее время на волне хайпа стало даже не важно, чтобы рекламный вброс был положительным, главное чтобы обсуждали и показывали пальцем, а там глядишь и продажи попрут. Смотрите как развлекались в послевоенной Европе.
1.
Перед нами наверно единственный автомобиль, выполненный в форме ручки. Это реклама известных ручек Bic
Фотография сделана во время гонки Тур де Франс 1953 года, где Bic были основным спонсором.
А вы знали, что даже велогонка была пиар-ходом спортивной газеты, чтобы прилечь к себе внимание и продать как можно больше газет? В итоге они многократно увеличили свой тираж, а их конкуренты разорились, что привело к закрытию журнала.
А вы знали, что даже велогонка была пиар-ходом спортивной газеты, чтобы прилечь к себе внимание и продать как можно больше газет? В итоге они многократно увеличили свой тираж, а их конкуренты разорились, что привело к закрытию журнала.
2.
Так что смотрите на этот парад самых дурацких концептов, которые использовали в качестве рекламных машин и не говорите ,что я вас не предупреждал!
3.
В 1929 году директор гонок Тур де Франс, вместе с директором по маркетингу ведущего шоколатье страны Менье организовали первый парад автомобилей, продвигающих французскую продукцию.
Парк транспортных средств с рекламой увидели больше 10 миллионов человек на всем маршруте велогонки.
Парк транспортных средств с рекламой увидели больше 10 миллионов человек на всем маршруте велогонки.
4.
С годами караваны становились все более экстравагантными, что в конечном итоге привело к созданию официального конкурса на самый интересный рекламный автомобиль.
Большая часть автомобилей были построены французскими инженерами, и установлены на стандартных шасси от Renault и Citroen.
Большая часть автомобилей были построены французскими инженерами, и установлены на стандартных шасси от Renault и Citroen.
6.
Пылесосы Hoover, что интересно это американский бренд, именно они и придумали первый в мире пылесос. Компания до сих пор существует, только принадлежит корпорации Candy Group
13.
На ум приходит только одна знаменитая мельница, на фасаде классического кабаре Мулен Руж
16.
А вот дегустрационный трак с абсентом. Помимо небольшой сцены для выступлений, был и небольшой бар для дегустации напитков
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Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! (С)