Пиар страшная сила: рекламные автомобили из прошлого века

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Фотография сделана во время гонки Тур де Франс 1953 года, где Bic были основным спонсором.



А вы знали, что даже велогонка была пиар-ходом спортивной газеты, чтобы прилечь к себе внимание и продать как можно больше газет? В итоге они многократно увеличили свой тираж, а их конкуренты разорились, что привело к закрытию журнала.