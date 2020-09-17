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Пиар страшная сила: рекламные автомобили из прошлого века

Пиар страшная сила: рекламные автомобили из прошлого века (25 фото)

Автор:
17 сентября 2020 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   необычные автомобили   реклама   рекламный автомобиль   ретро фото   
918
25
Как вы знаете реклама двигатель прогресса, и многие производители любыми способами стараются привлечь внимание к своей продукции. В последнее время на волне хайпа стало даже не важно, чтобы рекламный вброс был положительным, главное чтобы обсуждали и показывали пальцем, а там глядишь и продажи попрут. Смотрите как развлекались в послевоенной Европе.

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Метки: авто   автомир   автомобили   необычные автомобили   реклама   рекламный автомобиль   ретро фото   
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4  комментария
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15k
SolomonA 2 дня назад
Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! (С)

Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! (С)
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Саша Смирнов 2 дня назад
Комментарий к фото
Похож на защитный шлем для регби.
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6k
Саша Смирнов 2 дня назад
Комментарий к фото
Похоже на рекламу солярия.
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6k
kaboza 2 дня назад
с четырьмя иллюминаторами на сортир смахивает))))))
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