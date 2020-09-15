Японский армейский внедорожник Toyota Mega Cruiser для десантников

Военный десантный внедорожник Toyota Mega Cruiser выставлен на продажу в США. Автомобиль 2001 года выпуска проехал менее 70 тысяч километров и находится в прекрасном состоянии.
Знаменитый военный внедорожник принадлежал японской армии. Такие автомобили выпускали с 1995 по 2001 год. Mega Cruiser синего цвета оснащен однорядной кабиной и съемным мягким тентом, но дополнительно его можно оборудовать полностью закрытым металлическим кузовом.
Техническое оснащение Toyota Mega Cruiser включает блокировки всех трех дифференциалов (центрального и межколесных), полноуправляемое шасси и систему подкачки шин. Военный внедорожник «обут» в 17-дюймовые колеса черного цвета с резиной Yokohama. По словам продавца, за 20 лет автомобиль проехал всего 69 000 километров и находится в идеальном состоянии.
Под капотом полноприводного «Мега Крузера» находится четырехлитровый турбодизель мощностью 170 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с четырехдиапазонной автоматической коробкой передач. Продавец утверждает, что автомобиль соответствует экологическим стандартам и может эксплуатироваться во всех штатах за исключением Калифорнии.
Расстаться с легендарным армейским внедорожником хозяин готов за 38 000 долларов (примерно 2 800 000 рублей по текущему курсу). Примерно за эту цену в России можно приобрести новый Toyota Land Cruiser Prado, стоимость которого начинается от 2 656 000 рублей.
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