Японский армейский внедорожник Toyota Mega Cruiser для десантников

Под капотом полноприводного «Мега Крузера» находится четырехлитровый турбодизель мощностью 170 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с четырехдиапазонной автоматической коробкой передач. Продавец утверждает, что автомобиль соответствует экологическим стандартам и может эксплуатироваться во всех штатах за исключением Калифорнии.