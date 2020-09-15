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Японский армейский внедорожник Toyota Mega Cruiser для десантников

Японский армейский внедорожник Toyota Mega Cruiser для десантников (10 фото)

Автор:
15 сентября 2020 14:07
Сообщество : Автомир
Метки: toyota   toyota mega cruiser   авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   редкие автомобили   
603
10
Военный десантный внедорожник Toyota Mega Cruiser выставлен на продажу в США. Автомобиль 2001 года выпуска проехал менее 70 тысяч километров и находится в прекрасном состоянии.

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Метки: toyota   toyota mega cruiser   авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   редкие автомобили   
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2  комментария
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7k
Cornho Полчаса назад
Оспади, ну и барахло.
Впрочем, как обычно.
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Бонивур Полчаса назад
В приморье их больше чем хамеров
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Олег

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