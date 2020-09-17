Самые странные опции в ретро-автомобилях

Сегодня мы привыкли, что в наших автомобилях есть климат-контроль, аудиосистема, подогрев сидений и электростеклоподъемники. Автопроизводители постоянно придумывают новые способы выделить свои модели интересными решениями. Но раньше, кажется, с авангардностью нередко перебарщивали.
Покрышки с подсветкой
В 1961 году компания Goodyear представила первые в мире светящиеся шины. Выглядят они круто и футуристично, вот только затея была обречена на провал. Внутри шин находились обычные лампочки. Как вы понимаете, ездить на таком автомобиле можно было только по идеальной поверхности. И очень-очень медленно. А лучше только стоять.
Сумка для пса, которая крепилась снаружи автомобиля
Идея, обрисованная в журнале Popular Mechanics в 1935 году. По задумке такая сумка должна была помочь хозяевам собак держать салон автомобиля в чистоте, в то время как их вуферс «наслаждается» прогулкой снаружи. К счастью, никому не пришло в голову реализовать этот концепт. Более беспощадного способа покалечить пса не придумаешь. А еще, обратите внимание, выходя из машины, водитель будет бить его по голове.
Встроенный бар, он же набор для пьянства за рулем
В 50-х годах люди, кажется, были оптимистичнее и безрассуднее. В 1957 компания Cadillac выпустила автомобиль Eldorado, оснащенный встроенным баром. Пьянство за рулем еще никогда не было таким изящным и беспечным.
Разбрасываемые автомобилем карточки с данными о водителе
Название сложное, но концепция предельно простая. Все в том же журнале Popular Mechanics в 1931 году появилась идея идентификации водителя, который уехал с места происшествия. По задумке в каждом автомобиле должен был находиться мешок, набитый карточками с информацией о шофере: его имя и номер машины. От удара мешок должен был вскрыться, рассыпав «визитки». Стоит сбить пешехода — и скрыться, не оставив улик, уже не получится.
Машина как плавсредство
Автомобиль-амфибия Amphicar выпускался с 1961 по 1968 годы, достигал 112 км/час на суше и 11 км/час на воде. Концепция выглядит круто, и у этого автомобиля до сих пор есть фанаты, которые поддерживают последние оставшиеся образцы на плаву. Проблема в том, что Amphicar плох и как машина, и как лодка. А хуже всего то, что он начинает стремительно тонуть, стоит хотя бы ненадолго заглохнуть насосу, который откачивает воду.
Трехколесность
Британские автомобили марки Robin выходили 27 лет и были довольно популярны, особенно на севере Англии. Из-за того, что у них было три колеса, они формально считались мотоциклами, так что страховка и налоги на них были гораздо меньше. Минус такой машины в том, что она переворачивается при каждом удобном случае — что произошло, например, в одном из выпусков шоу Top Gear.
Правда, энтузиасты утверждают, что проблему легко решить — достаточно положить на пассажирское сиденье тяжелый цементный блок.
Штурвал, который управлял каждым колесом по отдельности
В 1965 году компания Ford представила систему рулевого управления Wrist-Twist — штурвал, который позволял управлять каждым передним колесом по-отдельности. Это было удобно для парковки и потенциально давало больше возможностей для маневра опытным водителям. На деле с таким штурвалом было проще разбиться, и он плохо показывал себя в аварийных ситуациях.
Сиденье, которое вращается на 180 грудусов
Перед вами Buick Flamingo Motorama 1961 года от General Motors. пассажирское сиденье в нем поворачивается на 180 градусов — просто а почему бы и нет. Учитывая, что это кабриолет, это может быть полезно с эстетической точки зрения, но с практической — не особо. Просто представьте, что будет, если попасть на таком в аварию.
Встроенный виниловый фонограф
В 1956 автомобили Chrysler, DeSoto, Dodge и Plymouth оснащались системой Highway Hi-Fi — виниловым фонографом для автомобилистов-аудифилов. Сейчас проигрыватель в машине кажется чем-то само собой разумеющимся, но тогда все уперлось в технические сложности. От обычных пластинок пришлось отказаться, специально для этого фонографа выпускали особые утяжеленные. Ассортимент был довольно узким, а качество — не самым лучшим. Все же винил лучше слушать дома, а не прыгая по калдобинам.
Откидной руль
За дополнительные 25 долларов в Ford T-bird 1961 года можно было установить модифицированный руль, который откидывался в бок на 26 см. Зачем? Видимо, чтобы полным водителям было легче выбраться из машины. Но в те времена полных людей было в разы меньше, и штука не прижилась. Возможно, ее еще ждет триумфальное возвращение. В отличие от предыдущих изобретений.
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