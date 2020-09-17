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Самые странные опции в ретро-автомобилях

Самые странные опции в ретро-автомобилях (11 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автомобильные опции   интересно   ретро авто   
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Сегодня мы привыкли, что в наших автомобилях есть климат-контроль, аудиосистема, подогрев сидений и электростеклоподъемники. Автопроизводители постоянно придумывают новые способы выделить свои модели интересными решениями. Но раньше, кажется, с авангардностью нередко перебарщивали.

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Метки: авто   автомир   автомобили   автомобильные опции   интересно   ретро авто   
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Александр Алехин Час назад
Wrist-Twist - это два маленьких рулевых колеса вместо одного большого. Которыми можно управлять каждой рукой по отдельности. Но никак не каждым передним колесом автомобиля по отдельности.
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