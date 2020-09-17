Самые странные опции в ретро-автомобилях

Автомобиль-амфибия Amphicar выпускался с 1961 по 1968 годы, достигал 112 км/час на суше и 11 км/час на воде. Концепция выглядит круто, и у этого автомобиля до сих пор есть фанаты, которые поддерживают последние оставшиеся образцы на плаву. Проблема в том, что Amphicar плох и как машина, и как лодка. А хуже всего то, что он начинает стремительно тонуть, стоит хотя бы ненадолго заглохнуть насосу, который откачивает воду.