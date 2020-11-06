Инсценировка отравления Навального: Заявления жены и ответ прокуратуры ФРГ

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Как выяснилось, жена блогера в разговоре с врачами, сразу после его госпитализации в Омске, высказывала версию о том, что причиной его плохого самочувствия могла стать его диета, которую Навальный использовал для похудения.«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение трех-пяти дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — отмечается в сообщении МВД, которое проводило проверку по факту случившегося с Навальным.Межу тем сегодня стало известно, что Генпрокуратура РФ получила наконец-таки ответ от прокуратуры Германии на свой запрос об отравлении блогера.Напомним, Генпрокуратура РФ, в рамках правовой помощи между государствами, неоднократно направляла в ФРГ запрос по делу о так называемом отравлении Навального, в котором просила прокуратуру Германии предоставить данные по отравлению блогера, результаты анализов в Германии, да и вообще, все аспекты этого дела. Прокуратура ФРГ эти данные не предоставила, на запросы не отвечала. Никаких доказательств, анализов, вообще, вот вообще чего-либо, указывающего на отравление блогера Алексея Навального, ни прокуратурой ФРГ, ни официальными лицами Германии, ни Ангелой Меркель — предоставлено не было. Германия сообщала о направлении каких-то данных в ОЗХО, но оказалось, что и в ОЗХО Германия направила точно такие же голословные утверждения, без каких либо доказательств об отравлении блогера.Это же содержится и в ответе прокуратуры Германии Генпрокуратуре РФ. На запрос они ответили спустя только три месяца, но в этом ответе не содержится никаких данных, ни одного доказательства, что могло хотя бы отдалённо указывать на отравление Навального. И даже больше, в ответе прокуратуры ФРГ вообще не содержится ничего на эту тему. Они просто ответили своим запросом, на запрос российской стороны.Вместо ответов на поставленные вопросы, прокуратура Германии в ответе на запрос российской стороны, в котором Россия просила предоставить данные по отравлению Навального, чтобы начать расследование инцидента в РФ, просит теперь предоставить российскую сторону данные, по несуществующему отравлению Навального.Дескать, вы его отравили, вы и предоставьте нам данные, что вы его отравили. Примерно так.Данный ответ прокуратуры Германии, который рассчитан на возможность уйти от ответа и предоставление доказательств для Германской стороны, уже прокомментировали в МИД РФ.«Лишь 30 октября в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из Федерального ведомства юстиции ФРГ поступило письмо по делу Алексея Навального. Коллеги из Генпрокуратуры со своей стороны уже прокомментировали это послание. В МИД России также ознакомились с его содержанием. Этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств произошедшего с нашим гражданином», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отметим, что в связи с таким ответом ФРГ, т.е настоящим признанием того, что у Германии как не было, так и нет никаких, ни одного доказательства отравления Навального, следует уже окончательно признать, что дело об отравлении навального — это инсценировка, в которой непосредственное участие принимает германская сторона.Пора признать, что Навальный обманул всех вокруг со своим якобы отравлением, а Германия ему просто подыграла, в своих политических целях. Надо это признать, и завести уголовное дело в России по факту инсценировки отравления блогера. И вести расследование, а затем и предоставить эти данные германской стороне.фото: @navalny ,текст: Александр Точка