FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Сетевое издание Tochka Zрения 821 пост • 42 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Антифишки > Сообщество Сетевое издание Tochka Zрения 
Инсценировка отравления Навального: Заявления жены и ответ прокуратуры ФРГ

Инсценировка отравления Навального: Заявления жены и ответ прокуратуры ФРГ (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2020 13:03
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: генпрокуратура   германия   инсценировка отравления навального   навальный   общество   отравление навального   политика   прокуратура фрг   
2039
1
1
Сегодня поступило сразу две новости о деле связанном с инсценировкой отравления блогера Навального. Генпрокуратура РФ наконец-то получила ответ от прокуратуры ФРГ на запрос об отравлении блогера, а также стала известна и первая версия жены Навального о его состоянии сразу после госпитализации в Омске.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сетевое издание Tochka Zрения"
Метки: генпрокуратура   германия   инсценировка отравления навального   навальный   общество   отравление навального   политика   прокуратура фрг   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman 4 дня назад
Если проведена блестящая спецоперация, которая серьезно навредила России - значит, у нее сзади выглядывает хвост Бритоп@дорасии. Бритоп@доров хлебом не корми, дай напакостить России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
ХРУСТАЛИК 3 дня назад
Инсценировка отравления Навального: Заявления жены и ответ прокуратуры ФРГ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86
Aibolit66 4 дня назад
Я не большой специалист,но по-моему это незаконное задержание гражданина другой страны без должных на то оснований:) в течении длительного периода времени
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Зотов 4 дня назад
немчура обделалась (лоханулась то бишь) в третий раз. Правда, прошлые два раза нам стоили одной Империи нескольких миллионов жизней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Горчилин 4 дня назад
Ложное сообщение о преступлении- это статья. Дело надо возбуждать раз есть сообщение о преступлении, заявление о преступлении. Только вот судить по этому делу надо бы недобросовестного заявителя. Или хитрож.. существо никакой бумаги в государственные органы не подавало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком 4 дня назад
меркельша ждет когда трамп уйдёт. вот тогда она вонять начнет - не виноватая я, пиндосы заставили. ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото) Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото) Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей "Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию "Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию Немецкие врачи заявили об отравлении Навального "Новичком", но создатель этого вещества сомневается Немецкие врачи заявили об отравлении Навального "Новичком", но создатель этого вещества сомневается Песков заявил, что отравление Навального никому не может быть выгодно Песков заявил, что отравление Навального никому не может быть выгодно Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня
Tochka Zрения
Сетевое издание Tochka Zрения
https://fishki.net/community/setevoe-izdanie-tochka-zrenija Сетевое информационно-аналитическое издание &#34;Tochka Zрения&#34; Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-76694 от 06 сентября 2019 года
33904



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки
12
87
"Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные...
25 доказательств того, что роботы-пылесосы - те еще проказники
4
62
25 доказательств того, что роботы-пылесосы - те еще проказники
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В США появился первый сенатор-трансгендер
1
52
В США появился первый сенатор-трансгендер
Шапочный разбор: когда не стоит пренебрегать головным убором?
0
5
Шапочный разбор: когда не стоит пренебрегать головным убором?
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
1
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#интересное#смешно#в мире#авария#люди#смешные#на различный вкус#комментарии
#фото#животные#автомобили#автомир#дтп#авто авария#происшествие#СССР#ford#настроение
#прикол#интересно#картинки#прикольные#история#забавно#россия#шоу бизнес#кино#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться