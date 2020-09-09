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Детективная история якобы похищенной в Минске оппозиционерки Колесниковой

Детективная история якобы похищенной в Минске оппозиционерки Колесниковой (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 14:53
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Колесникова   белоруссия   белорусский майдан   лукашенко   оппозиция белоруссии   политика   протесты в белоруссии   тихановская   
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Как мы ранее сообщали в своей публикации на эту тему, после прошедшего в Минске стотысячного митинга оппозиции на этих выходных, там была похищена и пропала известная оппозиционерка Мария Колесникова. Однако история с её похищением и исчезновением, оказалась весьма прозаична, в чём и не было никаких сомнений.

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Метки: Колесникова   белоруссия   белорусский майдан   лукашенко   оппозиция белоруссии   политика   протесты в белоруссии   тихановская   
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11  комментариев
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918
rezus_44 День назад
Предлагаю белорусам найти какого нибудь поляка , Майка Вазовски какого нибудь и объявить его президентом польши ))) Дипломатам Польши в Белоруссии дать пинка из посольства и пустить туда Майка Вазовски и пусть правит оттуда Польшей ))))
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278
g789 День назад
Охххх. Рука - лицо. Что за клоунада? Кремлеботы у которых были хоть зачатки мозга в отпуск ушли, одни практиканты у вас остались?

Пару комментов назад Дмитрий изложил реальное положение дел.

Белорусы не ведитесь!
Ссылка m.youtube.com
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3k
Mike Snow День назад
Александр Григорьевич, престаньте постить откровенный бред.
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4k
Дмитрий День назад
Колесникова без проблем прошла таможню и пограничников, но затем вдруг ее остановил неизвестно кто на нейтральной полосе, за те считанные минуты пришла команда "не выпускать"? Ну ладно, будем считать что поверить можно (хотя и с БОЛЬШИМ трудом)... После чего автомобиль сумел с боем (!!!) прорваться, но Колесникову все-таки удержали? Она на крыше автомобиля ехала или на капоте? КАК это возможно? Ну хоть один грамм здравого смысла???
Смотрим на предысторию. Всех лидеров волнений после 9го августа власти пытались выдавить из Беларуси. Тихановскую, Латушко. Никаких проблем - только уезжайте! Так что, Колесникову те же власти не хотели выпускать?
А теперь единственно логичное объяснение: Колесникову действительно привезли на границу, вытолкнули как и Тихановскую за пограничный пост, а она порвала свой паспорт и вернулась, отказавшись бежать. Двое ее помощников (у которых не было столь известного имени) уехали чтобы рассказать обо всем этом (иначе никто бы ничего не узнал).
Ну так как иначе могло все быть?
Впрочем, после историй с 33 богатырями, 200 российскими боевиками от Вагнера в лесах Беларуси, переворотом от Газпрома, перехваченным разговором о Навальном удивляться любому феерическому бреду от властей будет только наивный... И ведь кто-то считает что в такой бред можно верить (в эпоху когда новости перестали идти только из телевизора)! У кого-то явно поехала крыша... А авторы поста этого "кого-то" в эпическом бреде пытаются поддержать...
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4k
Дмитрий День назад
Оказывается, "Колесникова проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти в Беларуси" Т.е. обвинений в попытке незаконно пересечь границу ей больше не выдвигают...
Но ведь еще вчера Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения госграницы". Получается, Лукашенко сказал неправду? Да неужели? Или до кого-то дошло что эта бредовая официальная история кроме смеха ничего не вызывает...
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4k
Ya День назад
Вот почему говорят что Лукашенко диктатор, что в стране нет демократии? Зная какие твари и подонки растут в стране не были приняты упреждающие меры. А ведь мог столько сделать костной муки и удобрить всю картошку Белоруссии. Была бы лучшая в мире картошка, выросшая на "демократии".
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1k
Pioner76 День назад
Ехала бы в литву непропала бы. Литва весь политический мусор грузии, хохляндии, а теперь еще и белоруссии собирает у себя.
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5k
Dima День назад
Вы не поверите, но это реально работает. Пишешь комментарии в поддержку протестов в Беларуси, и тебе и на карту приходят деньги из Госдепа, Евросоюза, и правительства Польши!)
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44k
Albert GER Dima День назад
только когда родители заметят, приходится пару дней стоя писать.
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7k
беларусачка Dima День назад
ТуТбай сегодня получил третье предупреждение,надеюсь последнее
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838
akurys беларусачка 21 час назад
Тут бай!? О ! Это старая "яврейска " помойка... Уж сколько раз возникали скандалы с их источниками финансирования за последние годы...Может наконец эту помойную яму прикроют?
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