Детективная история якобы похищенной в Минске оппозиционерки Колесниковой

Вот таким образом, двое белорусских оппозиционеров и оказались в Киеве, а Колесникова в Минске. Патруль, естественно, при том, что женщина выпала на проезжую часть на полном ходу автомобиля, остановился, чтобы помочь женщине, подобрать её, оказать помощь. А её коллеги оппозиционеры, вот таким образом, оторвавшись от погони за счёт выпавшей Колесниковой, уехали на Украину.



Судя по всему, Мария Колесникова выпрыгнула из автомобиля сама, по предварительной договорённости со своими же коллегами, предварительно, кстати, разорвав свой паспорт, чтобы её коллеги смогли уйти от погони и уехать на Украину. Паспорт разорвала, чтобы опять же, задержать белорусских пограничников, затянуть установление личности и всё такое прочее.



Вот и вся детективная история с якобы исчезновением белорусской оппозиционерки и её коллег. По сообщения белорусских СМИ, за все эти действия сегодня Колесникова арестована в Минске, милиция Белоруссии проводит проверку.



Теперь о том, зачем это всё нужно этим оппозиционерам, зачем они так бежали. Как уже отмечено выше, в последнее время все они бегут за рубеж, и никто их не преследует. Есть уголовное дело по поводу этого так называемого координационного совета по передаче власти, и дело заведено правильно, по признакам преступления «узурпация власти». Однако никого в рамках этого дела не арестовывали, не задерживали, хотя и вызывали к следователям и допрашивали.



Но сегодня всё стало ясно, как сообщало ранее, ещё несколько недель назад издание Tochka Zрения, особо это отметим — единственное издание в мире, которое это сообщало вообще и в принципе своём и настолько заранее — Тихановская планировала объявить себя президентом Белоруссии в изгнании, для того и объявила тогда о создании координационного совета. Мы тогда сразу написали, что конечная цель создания этого координационного совета — объявить себя президентом Белоруссии, по типу Гуайдо в Венесуэле. И вот, сегодня — это произошло!



Сегодня в Польше официальными польскими властями, в частности премьер-министром Польши, Тихановская объявлена — президентом Белоруссии. Ей вручены ключи от официальной резиденции в Варшаве, а также объявлено о создании правительства Белоруссии в изгнании.



Всё это — будут финансировать польские власти через диаспору белорусов в Польше. Догадайтесть — кто станет членами этого марионеточного правительства? Правильно — те оппозиционеры, которые в последнюю неделю сами бегут из Белоруссии, кстати, для того и бегут, чтобы стать членами этого правительства в Польше, делая вид, что их преследуют. Именно для этого, для этих целей, им и нужно было показывать, что их преследуют, похищают и т.д. потому что для таких вещей, как создание правительства в изгнании и объявления Тихановской президентом Белоруссии в Польше, нужны какие-то обоснования, особенно для западных СМИ, а также для своих собственных налогоплательщиков, которые будут оплачивать весьма шикарную жизнь этих оппозиционеров на западе, оплачивать им резиденции, поездки, перелёты, саммиты и встречи.



фото: Мария Колесникова на митинге Тихановской\ фото — штаб Тихановской



видео: Погранкомитет Республики Беларусь\Ruptly



текст: Александр Точка