Детективная история якобы похищенной в Минске оппозиционерки Колесниковой

Как мы ранее сообщали в своей публикации на эту тему, после прошедшего в Минске стотысячного митинга оппозиции на этих выходных, там была похищена и пропала известная оппозиционерка Мария Колесникова. Однако история с её похищением и исчезновением, оказалась весьма прозаична, в чём и не было никаких сомнений.
Напомним, по утверждениям очевидцев произошедшего, оппозиционерку схватили в центре Минска неизвестные, усадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении, после чего она перестала выходить на связь и исчезла. После этого стало известно о пропаже ещё двоих оппозиционеров, её соратников и коллег по так называемому координационному совету по передаче власти в Белоруссии.
Якобы пропавшие оппозиционеры, входят в нелегитимный орган, созданный их лидером Светланой Тихановской, предназначение которого — узурпация власти в Белоруссии. Мы писали об этом органе ранее.
После пропажи оппозиционеров все силовые структуры Белоруссии заявили, что они не имеют к этому отношения, и что Колесникова и её коллеги не были задержаны. Сутки об этих деятелях никто ничего не знал. Однако потом, эти оппозиционеры «всплыли» на автомобиле марки BMW на белорусско-украинской границе, все трое якобы пропавших, где успешно пересекли границу Белоруссии. После чего с ними случилась настоящая детективная история, которая, на поверку, оказывается простой историей того, как оппозиционеры сами спланировали свое бегство из Белоруссии, а инсценировка преследования и похищения нужна им была для того, чтобы затем просить в Украине, где двое оппозиционеров сейчас, и на западе — политического убежища.
Кстати, в своей публикации на тему похищения Колесниковой мы отмечали, что до этого события имелось множество фактов бегства оппозиционеров на запад, членов всё того же координационного совета по передача власти. Мы отмечали, что некоторые выезжали сами, и никто их не преследовал и не похищал, а некоторых вывозили дипломатические автомобили тех стран, которые вмешиваются в дела Белоруссии и устраивают там майдан, это Польша, Литва и т.д. Однако перед выездом, они все неизменно пропадали якобы. Естественно, что такие лже-пропажи нужны им для того, чтобы рисовать на запале соответствующую картинку для СМИ, а также чтобы был повод просить политического убежища и жить на западе за счёт западных же налогоплательщиков.
Ровно то же самое произошло с Колесниковой и её коллегами. Ровно такая же инсценировка похищения, а потом выезд за рубеж, в данном случае в Украину. Однако оппозиционерам помешал неожиданно появившийся в нейтральной зоне, между границами Белоруссии и Украины патруль, который спутал оппозиционерам все карты. Вследствие инцидента, двое оппозиционеров всё же смогли добраться до Киева, и сейчас там, а Колесникову доставили в Минск, где она сегодня арестована.
Оппозиционеры, под покровом ночи, без проблем пересекли белорусскую границу, и направились на своём автомобиле в сторону КПП Украины. Как рассказал вчера в интервью российским СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко, на том участке границы нейтральная зона составляет 8-9 километров. Из-за происходящих событий в Белоруссии, на границах предприняты меры усиленного патрулирования, о чём ранее объявлялось официально белорусскими властями неоднократно. Патруль заметил в нейтральной зоне автомобиль оппозиционеров, и попытался его остановить для проверки документов. Однако оппозиционеры начали отрываться от патруля, возникла настоящая детективная погоня. В момент погони, Мария Колесникова выпала из автомобиля сама, или, как утверждает Лукашенко, её могли вытолкнуть её коллеги оппозиционеры.
Якобы пропавшие оппозиционеры, входят в нелегитимный орган, созданный их лидером Светланой Тихановской, предназначение которого — узурпация власти в Белоруссии. Мы писали об этом органе ранее.
После пропажи оппозиционеров все силовые структуры Белоруссии заявили, что они не имеют к этому отношения, и что Колесникова и её коллеги не были задержаны. Сутки об этих деятелях никто ничего не знал. Однако потом, эти оппозиционеры «всплыли» на автомобиле марки BMW на белорусско-украинской границе, все трое якобы пропавших, где успешно пересекли границу Белоруссии. После чего с ними случилась настоящая детективная история, которая, на поверку, оказывается простой историей того, как оппозиционеры сами спланировали свое бегство из Белоруссии, а инсценировка преследования и похищения нужна им была для того, чтобы затем просить в Украине, где двое оппозиционеров сейчас, и на западе — политического убежища.
Кстати, в своей публикации на тему похищения Колесниковой мы отмечали, что до этого события имелось множество фактов бегства оппозиционеров на запад, членов всё того же координационного совета по передача власти. Мы отмечали, что некоторые выезжали сами, и никто их не преследовал и не похищал, а некоторых вывозили дипломатические автомобили тех стран, которые вмешиваются в дела Белоруссии и устраивают там майдан, это Польша, Литва и т.д. Однако перед выездом, они все неизменно пропадали якобы. Естественно, что такие лже-пропажи нужны им для того, чтобы рисовать на запале соответствующую картинку для СМИ, а также чтобы был повод просить политического убежища и жить на западе за счёт западных же налогоплательщиков.
Ровно то же самое произошло с Колесниковой и её коллегами. Ровно такая же инсценировка похищения, а потом выезд за рубеж, в данном случае в Украину. Однако оппозиционерам помешал неожиданно появившийся в нейтральной зоне, между границами Белоруссии и Украины патруль, который спутал оппозиционерам все карты. Вследствие инцидента, двое оппозиционеров всё же смогли добраться до Киева, и сейчас там, а Колесникову доставили в Минск, где она сегодня арестована.
Оппозиционеры, под покровом ночи, без проблем пересекли белорусскую границу, и направились на своём автомобиле в сторону КПП Украины. Как рассказал вчера в интервью российским СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко, на том участке границы нейтральная зона составляет 8-9 километров. Из-за происходящих событий в Белоруссии, на границах предприняты меры усиленного патрулирования, о чём ранее объявлялось официально белорусскими властями неоднократно. Патруль заметил в нейтральной зоне автомобиль оппозиционеров, и попытался его остановить для проверки документов. Однако оппозиционеры начали отрываться от патруля, возникла настоящая детективная погоня. В момент погони, Мария Колесникова выпала из автомобиля сама, или, как утверждает Лукашенко, её могли вытолкнуть её коллеги оппозиционеры.
Вот таким образом, двое белорусских оппозиционеров и оказались в Киеве, а Колесникова в Минске. Патруль, естественно, при том, что женщина выпала на проезжую часть на полном ходу автомобиля, остановился, чтобы помочь женщине, подобрать её, оказать помощь. А её коллеги оппозиционеры, вот таким образом, оторвавшись от погони за счёт выпавшей Колесниковой, уехали на Украину.
Судя по всему, Мария Колесникова выпрыгнула из автомобиля сама, по предварительной договорённости со своими же коллегами, предварительно, кстати, разорвав свой паспорт, чтобы её коллеги смогли уйти от погони и уехать на Украину. Паспорт разорвала, чтобы опять же, задержать белорусских пограничников, затянуть установление личности и всё такое прочее.
Вот и вся детективная история с якобы исчезновением белорусской оппозиционерки и её коллег. По сообщения белорусских СМИ, за все эти действия сегодня Колесникова арестована в Минске, милиция Белоруссии проводит проверку.
Теперь о том, зачем это всё нужно этим оппозиционерам, зачем они так бежали. Как уже отмечено выше, в последнее время все они бегут за рубеж, и никто их не преследует. Есть уголовное дело по поводу этого так называемого координационного совета по передаче власти, и дело заведено правильно, по признакам преступления «узурпация власти». Однако никого в рамках этого дела не арестовывали, не задерживали, хотя и вызывали к следователям и допрашивали.
Но сегодня всё стало ясно, как сообщало ранее, ещё несколько недель назад издание Tochka Zрения, особо это отметим — единственное издание в мире, которое это сообщало вообще и в принципе своём и настолько заранее — Тихановская планировала объявить себя президентом Белоруссии в изгнании, для того и объявила тогда о создании координационного совета. Мы тогда сразу написали, что конечная цель создания этого координационного совета — объявить себя президентом Белоруссии, по типу Гуайдо в Венесуэле. И вот, сегодня — это произошло!
Сегодня в Польше официальными польскими властями, в частности премьер-министром Польши, Тихановская объявлена — президентом Белоруссии. Ей вручены ключи от официальной резиденции в Варшаве, а также объявлено о создании правительства Белоруссии в изгнании.
Всё это — будут финансировать польские власти через диаспору белорусов в Польше. Догадайтесть — кто станет членами этого марионеточного правительства? Правильно — те оппозиционеры, которые в последнюю неделю сами бегут из Белоруссии, кстати, для того и бегут, чтобы стать членами этого правительства в Польше, делая вид, что их преследуют. Именно для этого, для этих целей, им и нужно было показывать, что их преследуют, похищают и т.д. потому что для таких вещей, как создание правительства в изгнании и объявления Тихановской президентом Белоруссии в Польше, нужны какие-то обоснования, особенно для западных СМИ, а также для своих собственных налогоплательщиков, которые будут оплачивать весьма шикарную жизнь этих оппозиционеров на западе, оплачивать им резиденции, поездки, перелёты, саммиты и встречи.
фото: Мария Колесникова на митинге Тихановской\ фото — штаб Тихановской
видео: Погранкомитет Республики Беларусь\Ruptly
текст: Александр Точка
Судя по всему, Мария Колесникова выпрыгнула из автомобиля сама, по предварительной договорённости со своими же коллегами, предварительно, кстати, разорвав свой паспорт, чтобы её коллеги смогли уйти от погони и уехать на Украину. Паспорт разорвала, чтобы опять же, задержать белорусских пограничников, затянуть установление личности и всё такое прочее.
Вот и вся детективная история с якобы исчезновением белорусской оппозиционерки и её коллег. По сообщения белорусских СМИ, за все эти действия сегодня Колесникова арестована в Минске, милиция Белоруссии проводит проверку.
Теперь о том, зачем это всё нужно этим оппозиционерам, зачем они так бежали. Как уже отмечено выше, в последнее время все они бегут за рубеж, и никто их не преследует. Есть уголовное дело по поводу этого так называемого координационного совета по передаче власти, и дело заведено правильно, по признакам преступления «узурпация власти». Однако никого в рамках этого дела не арестовывали, не задерживали, хотя и вызывали к следователям и допрашивали.
Но сегодня всё стало ясно, как сообщало ранее, ещё несколько недель назад издание Tochka Zрения, особо это отметим — единственное издание в мире, которое это сообщало вообще и в принципе своём и настолько заранее — Тихановская планировала объявить себя президентом Белоруссии в изгнании, для того и объявила тогда о создании координационного совета. Мы тогда сразу написали, что конечная цель создания этого координационного совета — объявить себя президентом Белоруссии, по типу Гуайдо в Венесуэле. И вот, сегодня — это произошло!
Сегодня в Польше официальными польскими властями, в частности премьер-министром Польши, Тихановская объявлена — президентом Белоруссии. Ей вручены ключи от официальной резиденции в Варшаве, а также объявлено о создании правительства Белоруссии в изгнании.
Всё это — будут финансировать польские власти через диаспору белорусов в Польше. Догадайтесть — кто станет членами этого марионеточного правительства? Правильно — те оппозиционеры, которые в последнюю неделю сами бегут из Белоруссии, кстати, для того и бегут, чтобы стать членами этого правительства в Польше, делая вид, что их преследуют. Именно для этого, для этих целей, им и нужно было показывать, что их преследуют, похищают и т.д. потому что для таких вещей, как создание правительства в изгнании и объявления Тихановской президентом Белоруссии в Польше, нужны какие-то обоснования, особенно для западных СМИ, а также для своих собственных налогоплательщиков, которые будут оплачивать весьма шикарную жизнь этих оппозиционеров на западе, оплачивать им резиденции, поездки, перелёты, саммиты и встречи.
фото: Мария Колесникова на митинге Тихановской\ фото — штаб Тихановской
видео: Погранкомитет Республики Беларусь\Ruptly
текст: Александр Точка
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Метки: Колесникова белоруссия белорусский майдан лукашенко оппозиция белоруссии политика протесты в белоруссии тихановская
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Пару комментов назад Дмитрий изложил реальное положение дел.
Белорусы не ведитесь!
Смотрим на предысторию. Всех лидеров волнений после 9го августа власти пытались выдавить из Беларуси. Тихановскую, Латушко. Никаких проблем - только уезжайте! Так что, Колесникову те же власти не хотели выпускать?
А теперь единственно логичное объяснение: Колесникову действительно привезли на границу, вытолкнули как и Тихановскую за пограничный пост, а она порвала свой паспорт и вернулась, отказавшись бежать. Двое ее помощников (у которых не было столь известного имени) уехали чтобы рассказать обо всем этом (иначе никто бы ничего не узнал).
Ну так как иначе могло все быть?
Впрочем, после историй с 33 богатырями, 200 российскими боевиками от Вагнера в лесах Беларуси, переворотом от Газпрома, перехваченным разговором о Навальном удивляться любому феерическому бреду от властей будет только наивный... И ведь кто-то считает что в такой бред можно верить (в эпоху когда новости перестали идти только из телевизора)! У кого-то явно поехала крыша... А авторы поста этого "кого-то" в эпическом бреде пытаются поддержать...
Но ведь еще вчера Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения госграницы". Получается, Лукашенко сказал неправду? Да неужели? Или до кого-то дошло что эта бредовая официальная история кроме смеха ничего не вызывает...