Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

Об этом, по словам российского президента, его попросил лично Лукашенко.
Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Он (Лукашенко) поставил вопрос о том, что хотел бы, что мы оказали по необходимости ему соответствующую помощь. Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал", - сообщил президент России.
Путин также добавил, что в применении российских отрядов не будет никакой необходимости, пока "экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой". По его мнению, ситуация в соседней стране разрешится мирным путем. Но тем не менее он уверен, что некоторые силы из-за определенных политических интересов могут повлиять на ситуацию извне.
Уточнение: Россия применит свой силовой резерв, если белорусские «экстремисты» начнут разбой. Под границами Путин имел в виду не границы государства, а границы закона pic.twitter.com/1InFv2zdAk— Лента.ру (@lentaruofficial) August 27, 2020
Ага, а разбой-то уже нарисовали ваши политтехнологи— niebjaspechnaja (@Niebjaspechnaja) August 27, 2020
Антироссийские настроения в Беларуси на низком старте— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 27, 2020
Мы рады за Вас! Но любые силы, введённые в Беларусь под любым предлогом, международное сообщество расценит как акт агрессии.— Its my life (@itsmylifeby) August 27, 2020
Ну вот и всё. Лукашенко больше не правит страной. Вот только тут один нюанс, не очень приятный...— Госдеп твоего подъезда (@Dranik_Pompeo) August 27, 2020
Источник:
- "Живёт по принципу дармоед": российские политики и артисты о Лукашенко и выборах в Белоруссии
- Реакция соцсетей на события в Белоруссии
- События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире
- В лучших традициях: стало известно, что Лукашенко подарил Путину на Новый год
- Александр Лукашенко признался, что перенес коронавирус на ногах и попал в золотой фонд
Вот границу бы им помочь запереть и развед. данными делиться, сливать информацию о том как и кто финансирует всё это.
Наши и белорусские спецслужбы откровенно просрали ситуацию. Наверняка это всё было заранее подготовлено, были каналы финансирования...
Всё остальное - бред.
Напомню тем, кто не знал.
Шестого января 1995 г. правительства России и Беларуси заключили два соглашения, которые закрепили правовой статус российских военных объектов, оставшихся на белорусской территории после распада СССР – узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и радиостанции Вилейка. Отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) с РЛС «Волга» контролирует Зарубежную Европу и районы патрулирования американских и британских подводных лодок с баллистическими ракетами «Трайдент» (ПЛАРБ) в Северной Атлантике и Норвежском море. В свою очередь, радиостанция Вилейка перекрывает районы Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов, обеспечивая связью атомные подводные лодки российского ВМФ на дальности до 10 тыс. километров.
Видимо по этому Польше и Литве доверили это заведомо провальное дело
Ну на счёт Лукашенко, народ определённо хочет его убрать, давно уже слышу от белорусов один негатив про него, но прозападное правительство в изгнании тут как тут, давно так, везде так.
Думаю том что РФ готовы ввести как минимум полицию, это предупреждение придуракам в Белоруссии мечтающим о "свободе" и кружевных трусика
Братья на век.