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Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии (5 фото)

Автор:
27 августа 2020 14:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   белоруссия   лукашенко   политика   путин   резерв   силовики   
2277
5

Об этом, по словам российского президента, его попросил лично Лукашенко.

Источник:

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Метки: ynews   белоруссия   лукашенко   политика   путин   резерв   силовики   
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73  комментария
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19k
Юрьевич 2 часа назад
Вот не нужно вмешиваться в разгоны демонстрантов. Это сразу вызовет волну агрессии уже против России у обычных белорусов.
Вот границу бы им помочь запереть и развед. данными делиться, сливать информацию о том как и кто финансирует всё это.
Наши и белорусские спецслужбы откровенно просрали ситуацию. Наверняка это всё было заранее подготовлено, были каналы финансирования...
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19k
мистер Конвей Твитти Полминуты назад
Везде,куда дотягиваются руки сказочного и его друзей,начинаются беды и несчастья.Бесноватому усачу выбирать не приходится,или "бескорыстная братская помощь" или постепенная потеря контроля за ситуацией в стране.А вот простым белорусам сочувствую.
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−3
Иван Смаглий 3 минуты назад
Путин серьезно задумался - отправить своих соколов-золотогвардейцев в Беларусь, чтобы там размялись перед Хабаровском, или же пусть золотогвардейцы едут в Хабаровск без разминки, а в Беларуси пусть вагнеровские ихтамнеты попрактикуются?
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492
Кристофер Робин 5 минут назад
Сейчас какой нибудь центр опроса должен по традиции закинуть статистику, что 80% россиян одобряют решение президента о военной помощи Белоруссии.
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0
Как прекрасно в бане! 6 минут назад
ОДКБ разрешает ввод войск ТОЛЬКО при ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.
Всё остальное - бред.
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10k
Sergey_71rus 6 минут назад
Не лез бы, сами разберутся. У себя порядок наведи... ((
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65
Александр Поликарпов 7 минут назад
А мне вот интересно несколько другое, как вообще о чем то можно договариваться с этой вертлявой шлюхой? Или не он постоянно кидал/подставлял и спекулировал? Он даже не в прыжке, на самом взлете переобуется если что.
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64k
Пётровыч 7 минут назад
Кто-то всерьёз думал, что Россия отдаст Европе и США стратегическую территорию, на которой находятся военные объекты?

Напомню тем, кто не знал.

Шестого января 1995 г. правительства России и Беларуси заключили два соглашения, которые закрепили правовой статус российских военных объектов, оставшихся на белорусской территории после распада СССР – узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и радиостанции Вилейка. Отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) с РЛС «Волга» контролирует Зарубежную Европу и районы патрулирования американских и британских подводных лодок с баллистическими ракетами «Трайдент» (ПЛАРБ) в Северной Атлантике и Норвежском море. В свою очередь, радиостанция Вилейка перекрывает районы Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов, обеспечивая связью атомные подводные лодки российского ВМФ на дальности до 10 тыс. километров.

Видимо по этому Польше и Литве доверили это заведомо провальное дело
Ну на счёт Лукашенко, народ определённо хочет его убрать, давно уже слышу от белорусов один негатив про него, но прозападное правительство в изгнании тут как тут, давно так, везде так.
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18k
Эрик 11 минут назад
Пупа и лупа. Пупа держится за Лупу, а Лупа за Пупу
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 16 минут назад
в комментариях в основном хохлы и мУйданутые из Белоруссии(это те кому инет отключили) есть ещё либирастическая братия из РФ, )))
Думаю том что РФ готовы ввести как минимум полицию, это предупреждение придуракам в Белоруссии мечтающим о "свободе" и кружевных трусика
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337
Шел мимо 18 минут назад
Последние годы диктаторов... Время троечников и колхозников проходит.
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2
Валентин 21 минуту назад
Диктаторы они такие....
Братья на век.
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−17
Moon24 Полчаса назад
Есть межгосударственное соглашение , его нужно выполнять если придется
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1k
Дайно Морана Полчаса назад
Сашина "стабильность" в опасности, вовина под угрозой - готовьте мясо и цинк. Встречайте гостей по методичкам 41 года издания
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9k
Яромиръ Дайно Морана Полчаса назад
Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
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4k
Владимир Яромиръ 22 минуты назад
Ну там то стабильность. В Европу ездят, круасаны кушают и промышленность свою развивают. Гривна по 10евро...
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7k
Антон Семёныч Полчаса назад
Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
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4k
SR 38 минут назад
Один диктатор всегда поддержит другого. Только как это "воякам" подадут? очередной "интернациональный долг" или "принуждение к миру"?
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105
Fillthe 53 минуты назад
В Ростове место рядом с Януковичем не предоставит? Лучше бы так, чем силовиков подавал.
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12k
Hairy. 55 минут назад
Интересно, что скажут замполиты тем подлецам из силовых структур согласившихся идти с мечом на Беларусь?? Выполнять "Интернациональный долг" по принуждению к безропотному подчинению белорусского народа?? Верность присяге?? Просто адовый трэш.
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10k
Sergey_71rus Hairy. 5 минут назад
Для НИХ деньги не пахнут.
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4k
Владимир 56 минут назад
[мат] о какой сука тут все любви пишут. Идите нахер со своей любовью. Мне вот лично похер на любовь Белорусии,Украины и вообще любой другой страны. Россия вам не девочка. Любят [мат] они там,не любят.
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1k
sazzza Владимир 17 минут назад
да, такие как ты и своих же соотечественников не любят. тут уместнее было бы слово - уважение конечно. но для тебя это пустой звук. что любовь, что уважение. думаешь неправду написал? да правда. человек упадет. так ты хер подойдешь - мимо пройдешь как будто тебя не касается.. а уж если коснется целой страны - так и будешь тявкать из кухни и там решать вопросы мировой политики
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4k
Владимир sazzza 8 минут назад
Не прав! Ты спросил я ответил. [мат] Тут ромашку устраивать. Как сопливые дети на шее у мамки если хвалит, любят. Наказали,по попке шлепнули. Все, ненавижу и уйду из дома. Вы песни про любовь и уважение в политике вообще забудьте. Есть только цели и заинтересовоность. Никто себе на яйца не наступит ради соседа.
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3k
tamin 56 минут назад
красава. Сейчас хохлы и либерасты спешно пакуют вещи и начнут валить из белоруссии. А ведь у батьки еще и смертная казнь разрешена. отлично! Отомстим за одессу и беркут.
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
Думаю, когда дед-ботокс погонит в Беларусь войска, то это должно стать сигналом для нас всех, что мол нехер сидеть дома, пора выносить плешивого из кремля вперёд ногами пока его гвардия далеко.
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47k
DonNerka Феликс Дзержинский 40 секунд назад
Главное, шоб это до 1-го сентября произошло, а то потом - школа, уроки... И из дому не отпустят "выносить плешивого из кремля вперёд ногами"
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