Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

Путин также добавил, что в применении российских отрядов не будет никакой необходимости, пока "экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой". По его мнению, ситуация в соседней стране разрешится мирным путем. Но тем не менее он уверен, что некоторые силы из-за определенных политических интересов могут повлиять на ситуацию извне.



