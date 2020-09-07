Литва обвинила Евросоюз в бездействии в отношении Белоруссии

Литва из всех европейских стран самой первой откликнулась на события в Белоруссии. Оно и понятно – все-таки эти страны соседи.

Да и в самой Литве на протяжении последних тридцати лет открыто заявляли о том, что им не нравится ни Лукашенко, ни проводимая им политика. Поэтому любые выборы, любые выступления белорусской оппозиции в Литве принимают очень близко к сердцу. В Вильнюсе просто спят и видят, как им удастся свергнуть Лукашенко.

Именно Литва самой первой объявила о санкциях в отношении белорусских политиков и сагитировала Латвию и Эстонию поступить также. Более того, три страны даже подписали совместный меморандум, согласно которого они перестают покупать электроэнергию у Белоруссии, как только та запустит в эксплуатацию АЭС в Островце.

Затем Литва приютила у себя неудавшегося лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, а потом и вовсе пообещал белорусам визы, трудоустройство и возможность обучаться. Зная о прижимистости литовцев, даже не верится в такую их щедрость.