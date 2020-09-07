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Литва обвинила Евросоюз в бездействии в отношении Белоруссии

Литва обвинила Евросоюз в бездействии в отношении Белоруссии (3 фото)

Автор:
07 сентября 2020 13:59
Метки: белоруссия   евросоюз   литва   
601
3

Вот уже целый месяц Литве не дает спокойно спать Белоруссия. Складывается такое ощущение, что власти этой страны полностью забыли о своих проблемах и занялись исключительно белорусскими события. Дошло до того, что литовские политики начали поучать Евросоюз как и что делать в отношении Лукашенко и Белоруссии.

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Метки: белоруссия   евросоюз   литва   
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7k
Александр 3 дня назад
Мелкие собаки громче всех гавкают.
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11k
Inlex 3 дня назад
Литва и Польша борются между собой перед США за звание любимой жены. Литва начала активничать, показывая, как она проводит интересы пиндосов в Беларуси, что литвины не нахлебники и отрабатывают дотации...И если бы госпереворот прошел - то Литва была бы в ажуре и заработала бы плюсов. А так как все пошло не по сценарию... Литва оказалась в попе.... отношения с Беларусью испорчены, с Россией и подавно, поляки конкурируют в звании восточно-европейского лидерства, Брюссель дал заднюю - санкции не вводит и получается что расхлёбывать за весь учиненый западом беспредел будет именно Литва...
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32k
Гёз Уленшпигель 3 дня назад
Литва обвинила Евросоюз в бездействии в отношении Белоруссии
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11k
Inlex Гёз Уленшпигель 3 дня назад
скорее "съест".
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659
Афраний 3 дня назад
"Ай,Моська!Знать она сильна,что лает на слона."
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193k
NAZARETH Афраний 3 дня назад
Эта моська лучше бы пасть заткнула. Ей самой бы выжить.
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4k
Ya 3 дня назад
Ну когда польша выделывается понять ещё можно, и население большое и территория и друзья-хозяева толкают,и всегда что то хотела оттяпать, но когда прибалтянская микроскопическая недострана (правильнее-микротерритория)тявкает-это просто смешно.
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2k
MATPOC 3 дня назад
3,14здец криветкам !подорожают теперь
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2k
Frank Borman 3 дня назад
Шпроты доиграются, что разозлят Батьку. Тогда он им устроит полное эмбарго - закроет границу, прекратит торговлю. Еще неизвестно, кому будет хуже.
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18k
Обыватель 3 дня назад
Обидно стало ,что за свои деиствия люлей отгребли ?
Так не нужно было бежать к жопе хозяина впереди всех. Глядишь и товароптока бы не лишились
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−17
Kot 3 дня назад
Они просто не понимают.
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