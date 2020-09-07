Литва обвинила Евросоюз в бездействии в отношении Белоруссии

Вот уже целый месяц Литве не дает спокойно спать Белоруссия. Складывается такое ощущение, что власти этой страны полностью забыли о своих проблемах и занялись исключительно белорусскими события. Дошло до того, что литовские политики начали поучать Евросоюз как и что делать в отношении Лукашенко и Белоруссии.
Литва из всех европейских стран самой первой откликнулась на события в Белоруссии. Оно и понятно – все-таки эти страны соседи.
Да и в самой Литве на протяжении последних тридцати лет открыто заявляли о том, что им не нравится ни Лукашенко, ни проводимая им политика. Поэтому любые выборы, любые выступления белорусской оппозиции в Литве принимают очень близко к сердцу. В Вильнюсе просто спят и видят, как им удастся свергнуть Лукашенко.
Именно Литва самой первой объявила о санкциях в отношении белорусских политиков и сагитировала Латвию и Эстонию поступить также. Более того, три страны даже подписали совместный меморандум, согласно которого они перестают покупать электроэнергию у Белоруссии, как только та запустит в эксплуатацию АЭС в Островце.
Затем Литва приютила у себя неудавшегося лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, а потом и вовсе пообещал белорусам визы, трудоустройство и возможность обучаться. Зная о прижимистости литовцев, даже не верится в такую их щедрость.
Линас Линкявичюс
Но всего этого Литве мало. Министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичюс в интервью лондонскому изданию Financial Times выступил с упреками в адрес Евросоюза, мол, недостаточно активно европейцы содействуют смене власти в Белоруссии.
«Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти. Если мы не будем верны нашим национальным обязательствам, это разрушит наш собственный фундамент. Мы должны стоять твердо», — слова министра приводит информационное агентство «Интерфакс».
Александра Лукашенко литовский министр называет исключительно бывшим президентом Беларуси. Другими словами, Линкявичюс для себя уже все решил и самолично указал президенту соседней страны на дверь. Интересно, такое поведение официального лица может называться вмешательством в дела другого государства?
Но и этого главе литовского МИДа мало – он фактически потребовал от стран Европейского Союза введения санкций против Белоруссии. По его мнению, они «были бы предпочтительнее», чем санкции Литвы, Латвии и Эстонии.
Но европейцы не спешат вводить санкции ни против Лукашенко, ни против чиновников из его администрации, ни против Белоруссии. Они привыкли мыслить прагматично и ссориться с Минском не хотят, так как вслед за этим сразу же произойдет ухудшение отношений с Россией, а этого в Европе сейчас никто не хочет.
Может быть, Литве обидно, что ее молоко и сыры Россия не покупает, а предпочитает белорусскую молочку, вот там и бесятся.
Но Литве, власти которой находятся «в контрах» с Россией уже почти тридцать лет, не хочется думать – там хотят сменить власть в Белоруссии и готовы ради этого пойти на все или почти на все.
Источник:
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Так не нужно было бежать к жопе хозяина впереди всех. Глядишь и товароптока бы не лишились