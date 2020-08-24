Звено боевых вертолетов Белоруссии пресекло вторжение воздушных шариков со стороны Литвы

В ответ на это в МИД был вызван посол Белоруссии в Литве, которому также вручили ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны. Литовская сторона утверждает, что один вертолет из состава сил ПВО Белоруссии нарушил границу в районе деревни Мядининкай.





"Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай", - говорится в сообщении литовского МИД.



