Звено боевых вертолетов Белоруссии пресекло вторжение воздушных шариков со стороны Литвы

Спецоперация закончилась полным разгромом НАТОвских провокаторов и уже вошла в историю как "Гелиевая война".
Вчера Минобороны Белоруссии отчиталось об успешной операции по уничтожению зонда из восьми воздушных шаров "с антигосударственной символикой", прилетевших со стороны Литвы. Для борьбы со связкой воздушных шариков в небо были подняты экипажи боевых вертолетов Ми-24 из состава сил ПВО, которые благодаря профессионализму пилотов пресекли попытку нарушения воздушного пространства страны без применения оружия.
"23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района.
С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой." - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.
Также военное ведомство сообщило, что подготовило соответствующие материалы и направило их в МИД Белоруссии, которое в свою очередь уже направило ноту протеста литовской стороне.
В ответ на это в МИД был вызван посол Белоруссии в Литве, которому также вручили ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны. Литовская сторона утверждает, что один вертолет из состава сил ПВО Белоруссии нарушил границу в районе деревни Мядининкай.
"Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай", - говорится в сообщении литовского МИД.
Напомним, что вчера, 23 августа, в Литве прошла акция солидарности с белорусами под названием "Путь свободы". Около 30 тысяч человек выстроились в живую цепь протяженностью 32 километра - от Вильнюса до границы с Белоруссией. В мероприятии также принимал участие президент Литвы Гитанас Науседа и экс-президенты страны Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.
Мероприятие имело символическое значение в первую очередь для литовцев - в этот же день в 1989 году состоялась акция "Балтийский путь", когда более миллиона литовцев, эстонцев и латвийцев встав в живую цепь от Вильнюса до Таллина, протестовали против советской оккупации и требовали восстановить их независимость.
А вот появилось и небольшое видео с борта вертолета
Злобные натовские шары против милых и добрых вертолетов— Херсонський М⭕рський Котик 👨🏼🔧 (@wulfhere2000) August 24, 2020
Благодаря решительным действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил по ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия pic.twitter.com/7Zzv9auxlm— Юрий Тюмин (@TyuminYurii) August 24, 2020
Ребят, служил я в ПВО. И должен вам сказать, что мы можем сбить только с толку.— Siarhei Kavalko (@SiarheiKavalko) August 24, 2020
Источник:
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Ну ,а министерство по-моему просто троллит Лукашенко
И че то им никак не везет - то ветер, то осадки.
При этом эти дыбилы искренне уверены, что в Крыму их тряпку на шариках кто то ждет....
И вообще, бомбить не надо. Давайте как литовцы запускать шарики.