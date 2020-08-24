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Звено боевых вертолетов Белоруссии пресекло вторжение воздушных шариков со стороны Литвы

Звено боевых вертолетов Белоруссии пресекло вторжение воздушных шариков со стороны Литвы (10 фото)

Автор:
24 августа 2020 14:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: белоруссия   вертолеты   воздушные шары   литва   нарушение границы   пво   политика   
3472
10

Спецоперация закончилась полным разгромом НАТОвских провокаторов и уже вошла в историю как "Гелиевая война".

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Метки: белоруссия   вертолеты   воздушные шары   литва   нарушение границы   пво   политика   
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37  комментариев
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22k
Григорий Час назад
Литва нападает на Белорусию всей мощью своего военно-морского плота и военно-воздушного шара.
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3k
Вадим 15 минут назад
А таран был?
А вот то что про акцию вспомнили молодцы, литовцы молодцы. Да и сами белорусы,которые 200 тысяч мирного митинга собрали с определенными требованиями.
Ну ,а министерство по-моему просто троллит Лукашенко
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24k
Вован 19 минут назад
хватило бы и рогатки!
хватило бы и рогатки!
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8k
Денис Полчаса назад
Я не понял одного - как пресекли то? Не открывая огонь... Лопастями что ли посшибали?
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3k
Вадим Денис 13 минут назад
Принудили сдаться
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342
vlad Вадим 4 минуты назад
Не сдаться, а спуститься
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964
val 39 минут назад
Игрушка не совсем безобидная и не новая. В Израиле к шарикам гранаты цепляют. А еще раньше японцы этим баловались.
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3k
Артем Кощеев Час назад
Господа кремлеботы, которые поносят Литву за эту безобидную акцию... Вы в край е*анулись. У меня всё.
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300
Gleb_Skameikin Артем Кощеев 57 минут назад
Да кто вас из психушки то повыпускал...
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1k
Pioner76 Час назад
Литва проститутка америки. Еще и белорусов туда затащить хочет. Держись батька.
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1k
kiev_poznyaki Час назад
у нас нациское рагульё регулярно пытается заслать шарики с флагом в Крым.
И че то им никак не везет - то ветер, то осадки.
При этом эти дыбилы искренне уверены, что в Крыму их тряпку на шариках кто то ждет....
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3k
Вадим kiev_poznyaki 8 минут назад
А ты откуда смотришь?
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172
Дмитрий Копыльцов Час назад
По-моему в этой картинке все сказано..
По-моему в этой картинке все сказано..
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2k
Ewgeny Дмитрий Копыльцов 15 минут назад
Поиск по картинке в "яндексе" выдает неожиданный результат - "норвежский гей-парад". Я озадачен...
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2k
Слава Андреев Час назад
Литва не удивила, ждем теперь Польшу. Как они отработают кредиты ЕС )))))
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1k
ЛунныйКотэ Час назад
интересно литовский посол после врученой ноты протеста сразу к дантисту пошел?
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4k
Ivan Час назад
Звено боевых вертолетов Белоруссии пресекло вторжение воздушных шариков со стороны Литвы
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1k
Nikolay 2 часа назад
Ну что сказать - молодцы, справились. Стрельба по зондам всегда была очень трудной задачей для ПВО.
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1k
alex5450 Nikolay 39 минут назад
Пятачок в своё время не испытывал особых проблем:

Пятачок в своё время не испытывал особых проблем:
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1k
Nikolay alex5450 22 минуты назад
Пятачок - сказочный герой. А в реальность - советское ПВО аж спецснаряды для авиапушек разработало.
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632
Go 2 часа назад
Надеюсь, что доживу до того дня, когда узнаю, что РФ в конце концов нанесла мощный ракетно-бомбовый удар по Литве и Польше. Просто мечтаю об этом, хотя и являюсь гражданином одной из этих стран!!!
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11
vladimir LEPA Час назад
нравится быть шестеркой у пшеков?
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1k
Pioner76 Go Час назад
Присоединяюсь.
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36
Anton Gura Go 51 минуту назад
а жопка у манямира русскага не треснет?)
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31k
kalinser Anton Gura 39 минут назад
Бегом в АТО!
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8k
Денис Go 23 минуты назад
Чувак, я если чё в Кракове живу, так что по Кракову не надо бомбить... :)
И вообще, бомбить не надо. Давайте как литовцы запускать шарики.
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Вмешательство во внутренние дела? Не, не слыхали. Зуб даём!
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110
Nane First NameLast 2 часа назад
Друг спрашивает - есть видео, где шарики лопают?
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1k
Мороз 2 часа назад
А могли бы и С-300 долбануть!! Пожлобились ?? ))
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976
Pal. Evermind 2 часа назад
Коленька лично из рогатки сбил.
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1k
Скальпы Гуронов 2 часа назад
Бандеровские ублюдки только тем и занимаются, что ху#ню с обоссанной жовто-блакитной тряпкой в сторону ЛДНР запускают... Знакомая тактика
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110
Nane First NameLast 2 часа назад
Балин! Усатый говорил, что на границе лязгают танки НАТО. А то шелестели шарики НАТО
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1k
Скальпы Гуронов 2 часа назад
Высер либерастный
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