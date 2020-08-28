Шушкевич предложил отказаться в Белоруссии от русского языка

Так же Шушкевич отметил, что у Лукашенко конечно есть преимущество, так как он не стесняется в методах. Но то, что он натворил - чудовищно.

Инициативу Шушкевича зрители YouTube-канала не поддержали. По их мнению, народ сам решит на каком языке ему разговаривать.