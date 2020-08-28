Шушкевич предложил отказаться в Белоруссии от русского языка

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич предложил оставить только один государственный язык в Белоруссии - белорусский, а русский язык лишить этого статуса. Однако, в сети пользователи не поддержали инициативу Шушкевича.
Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" заявил, что в Белоруссии должен остаться один язык - белорусский.
"У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И, в общем, <...> выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины", — сказал 85-летний Шушкевич
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Так же Шушкевич отметил, что у Лукашенко конечно есть преимущество, так как он не стесняется в методах. Но то, что он натворил - чудовищно.
Инициативу Шушкевича зрители YouTube-канала не поддержали. По их мнению, народ сам решит на каком языке ему разговаривать.
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афтор иди накуй!!!
При чем тут Белоруссия?! Одна ёпнутая тварь - Шушкевич, сделала заявление, чтобы отработь пендосовские гранты! Не нужно здеть за всю Белоруссию!
В РБ 80-90% населения говорит только на русском.
Знают и белорусский язык, но на нём почти не говорят.