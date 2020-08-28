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Шушкевич предложил отказаться в Белоруссии от русского языка

Шушкевич предложил отказаться в Белоруссии от русского языка (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 13:47
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: белоруссия   белорусский язык   интересное   фото   шушкевич   язык   
888
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Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич предложил оставить только один государственный язык в Белоруссии - белорусский, а русский язык лишить этого статуса. Однако, в сети пользователи не поддержали инициативу Шушкевича.

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Метки: белоруссия   белорусский язык   интересное   фото   шушкевич   язык   
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25  комментариев
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14k
Dr.CrAzY Час назад
> "В Белоруссии предложили отказаться от русского языка"
-
афтор иди накуй!!!
При чем тут Белоруссия?! Одна ёпнутая тварь - Шушкевич, сделала заявление, чтобы отработь пендосовские гранты! Не нужно здеть за всю Белоруссию!
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15k
Robin Hood 24 секунды назад
О-Ля-Ля!? Шушкевич решил пересоснуть у укров??? Эй Шушкеффич!
О-Ля-Ля!? Шушкевич решил пересоснуть у укров??? Эй Шушкеффич!
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263
кожаный олень 14 минут назад
начинаеееется
начинаеееется
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1k
Том Сойер 22 минуты назад
Один из этих мразей....
Один из этих мразей....
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7k
ScorpionDS Полчаса назад
Все больше становится очевидным, что ситуация в Белоруссии направлена в первую очередь против РФ, как это было в Украине. Цель максимально рассорить РФ со всеми соседями.
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1k
Manul ScorpionDS Минуту назад
РФ сама сама делает все чтобы поссориться с соседями. А точнее не считает соседей вообще за соседей. А как потенциально свою территорию. Я например не вижу на своей территории американские абрамсы, но вижу русские танки. Если я не видел в РФ врага все время до 14 года.. А наоборот, как союзника. То Пуйло мне конкретно показал весь расклад любви старшего брата.. И для меня теперь нет хуже страны чем РФ.
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2k
Александр Полчаса назад
Один забытый идиот решил пропиариться на национализме - причем тут Беларусь. Шушкевич идет на х.у.й. Вместе с бредовыми идеями.
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28k
Элек Мек 42 минуты назад
Разве он ещё не сдох?
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4k
Bhaal 50 минут назад
Ничего удивительного. Шушкевич, как бывший партийный чмошник, естественно гонит на русский язык. Самые русофобы это коммуняки, как бывшие так и нынешние. Именно они запустили процессы белорусизации и украинизации.
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6k
Andrei Bhaal Полчаса назад
Вот уж кем-кем, а ПАРТИЙНЫМ чмошником Шушкевич никогда не был.
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7k
Фантом 51 минуту назад
Шушкевич один из тех, кто участвовал в сознательном развале СССР. Дессидент. Его мнение нам не интересно.
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12
Вам не надоело беспределить? 52 минуты назад
Что за бред?
В РБ 80-90% населения говорит только на русском.
Знают и белорусский язык, но на нём почти не говорят.
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2k
Dmitrii Ivanov Час назад
Алкоголик Вася с корешами по синьке объявили себя экспертами и предложили носить трусы на голове. Новости CNN: "Российские эксперты обсуждают ношение трусов на голове"
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27k
Azesh Час назад
Шушкевич- это который в Беловежской Пуще вместе с Кравчуком и Ельциным подписал соглашение о развале СССР? Ох ждет его в аду персональная сковородочка.
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14
Desmond170588 Azesh 42 минуты назад
Совок сдох сам по себе сгнил за 60 лет и никто не вышел его защищать.
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7k
Bubba_Wash Час назад
Шухевича плоды?
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31k
Антон Час назад
Я думал этот старый питор уже сдох или как горбатая тварь в загранке сидит и молчит, ан нет, кукарекает еще. Суки Союз развалили, а все туда же, методы не те.
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14
Desmond170588 Антон 37 минут назад
И правильно сделали Советский союз был самым омерзительным государством в истории человечества, где миллионы отправляли в концлагеря, где не было нормальной еды, одежды, а тем кому удалось достать заграничное все завидовали, где не разрешали покидать страну, Советский Союз это каталашка.
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635
Go Час назад
Опять двадцать пять! Хохлядь на этой теме получили гражданскую войну, теперь такие же мрази как шушкевичи, хотят ввергнуть туда же Беларусь!
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738
Шурман Час назад
Ха :)) а еще говорят что сценарий не такой как был в Грузии , Украине и Прибалтике :)
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1k
Артур Будкин Шурман Час назад
между Прибалтикой и Украиной 25 лет разницы, к тому же ситуации разные, даже в самих прибалтийских странах, если сравнить численность рускоязычного населения, так что не стоит обобщать
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1k
Котлер Шурман Час назад
так что, стоит ждать что какая-нить витебская область захочет "вернуться в родную гавань"?
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350
vlad Шурман Полчаса назад
А причем здесь мнение одного человека к мнению народа? Например, мой флаг - бчб, и герб - "погоня". В 90-х я голосовал за их сохранение. При этом прекрасно понимаю, что ничего страшного в 2-х национальных языках нет, да и любой референдум в Беларуси на эту тему провалится. И все мои знакомые считают также.
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