Капитуляция Японии, Акт о которой был подписан 2 сентября 1945 года, ознаменовала собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом океане и советско-японской войны.
8 августа 1945 года Советское правительство объявило о состоянии войны между СССР и Японией, а 9 августа СССР начал военные действия. На заключительном этапе Второй мировой войны была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо-восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
Советские войска начали наступление. Авиация нанесла удары по военным объектам, районам сосредоточения войск, узлам связи и коммуникациям противника в приграничной зоне. Тихоокеанский флот, выйдя в Японское море, перерезал коммуникации, связывавшие Корею и Маньчжурию с Японией, и нанес авиацией и корабельной артиллерией удары по военно-морским базам противника.
Советские войска начали наступление. Авиация нанесла удары по военным объектам, районам сосредоточения войск, узлам связи и коммуникациям противника в приграничной зоне. Тихоокеанский флот, выйдя в Японское море, перерезал коммуникации, связывавшие Корею и Маньчжурию с Японией, и нанес авиацией и корабельной артиллерией удары по военно-морским базам противника.
18-19 августа советские войска вышли на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии. Чтобы ускорить пленение Квантунской армии и не дать противнику возможности эвакуировать или уничтожить материальные ценности, на данной территории был высажен воздушный десант. 19 августа началась массовая сдача японских войск в плен. Разгром Квантунской армии в Манчьжурской операциии вынудил Японию капитулировать.
Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2 сентября 1945 года на борту американского флагманского линкора «Миссури», прибывшего в воды Токийского залива, министр иностранных дел Японии М.Сигемицу и начальник Генерального штаба генерал Й.Умедзу, генерал армии США Д.Макартур, советский генерал-лейтенант К.Деревянко, адмирал флота Великобритании Б.Фрейзер от имени своих государств подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии».
При подписании присутствовали также представители Франции, Нидерландов, Китая, Австралии, Новой Зеландии. По условиям Потсдамской декларации 1945 года, условия которой Япония приняла полностью, ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага – по указанию союзников. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходили Советскому Союзу.
Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2 сентября 1945 года на борту американского флагманского линкора «Миссури», прибывшего в воды Токийского залива, министр иностранных дел Японии М.Сигемицу и начальник Генерального штаба генерал Й.Умедзу, генерал армии США Д.Макартур, советский генерал-лейтенант К.Деревянко, адмирал флота Великобритании Б.Фрейзер от имени своих государств подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии».
При подписании присутствовали также представители Франции, Нидерландов, Китая, Австралии, Новой Зеландии. По условиям Потсдамской декларации 1945 года, условия которой Япония приняла полностью, ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага – по указанию союзников. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходили Советскому Союзу.
Также согласно Акту военные действия со стороны Японии прекращались немедленно, все японские и находившиеся под японским контролем вооруженные силы безоговорочно капитулировали; оружие, военное и гражданское имущество сохранялись без повреждения. Японскому правительству и генштабу предписывалось немедленно освободить союзных военнопленных и интернированных гражданских лиц. Все японские гражданские, военные и морские официальные лица обязывались повиноваться и выполнять указания и приказы Верховного командования союзных держав.
В целях осуществления контроля за выполнением Акта решением Московского совещания министров иностранных дел СССР, США и Великобритании были созданы Дальневосточная комиссия и Союзный совет для Японии.
В целях осуществления контроля за выполнением Акта решением Московского совещания министров иностранных дел СССР, США и Великобритании были созданы Дальневосточная комиссия и Союзный совет для Японии.
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Метки: 2 сентября день завершения капитуляция япония
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Союзники бились с Японией - это хорошо. Провели бомбардировку атомными бомбами - это хорошо. Не на то ни на другое СССР повлиять не мог от слова совсем.
Верный союзническому долгу и ранним договорённостям СССР вступил в войну с Японией и через неделю враг, заметьте потеряв огромную квантунскую СУХОПУТНУЮ армию капитулировал. Повлиять на сухопутную квантунскую группировку союзники не могли никак. И без СССР, даже имея ещё 2-3 атомных бомбы, сухопутная операция (по мнению США) привела-бы к огромным потерям со стороны атакующих и затянула-бы войну ещё на 2-3 года.
И после этого наш вклад не является весомым и решающим??