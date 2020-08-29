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Азия: 6 интересных рецептов как приготовить картофель

Азия: 6 интересных рецептов как приготовить картофель (7 фото)

Автор:
29 августа 2020 15:35
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: вкусно   едим дома   картошка   китай   корея   рецепты   япония   
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Все мы любим жареную картошечку с грибочками, сальцом и солёненькими огурчиками. Но порой хочется душе чего-нибудь такого эдакого и желательно недорого. Предлагаем вашему вниманию рецепты из Кореи, Китая и Японии. И все они из картофеля.

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Метки: вкусно   едим дома   картошка   китай   корея   рецепты   япония   
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3  комментария
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7k
krivsan 9 минут назад
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7k
krivsan 10 минут назад
она больше рецептов знала
она больше рецептов знала
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155
Nane First NameLast 19 минут назад
Тщательно перемешиваем с 2-мя ложками темпурной смесью
------

Срала мазала белила.
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