Азия: 6 интересных рецептов как приготовить картофель

У японцев с картофелем отношения особые. Дело в том, что этот овощ там редкий и дорогой, ведь весь картофель там импортируется из других стран. Это обусловлено тем, что в стране острый дефицит свободных площадей под выращивание культур, и приоритет имеют рис и чай. Так что эти блюда относятся к современной японской кухне.

Продукты:

филе куриной грудки (без косточек и шкурки) – 200 г,

картофель - 200 г,

растительное масло - 1 ст.л.

соль — щепотка (или по вкусу),

чёрный молотый перец – щепотка (или по вкусу),

кукурузный крахмал - 2 ст.л.

соус Тонкацу - 3 ст.л.,

соевый майонез - 2 ст.л. (можно заменить обычным майонезом)



Как готовим:

Чищеный картофель режем дольками. В кастрюльке отвариваем его до полуготовности 5-6 мин, затем достаём и промываем холодной водой в друшлаге, чтобы стекла лишняя жидкость. Курицу нарезаем на небольшие ломтики, солим, перчим и равномерно обваливаем в крахмале. На сковороде обжариваем курицу с двух сторон до готовности. Затем достаём курицу на тарелку и обжариваем в оставшемся масле картофель минут 5. Возвращаем туда курицу и заправляем соусом из майонеза и Тонкацу. Продолжаем жарить ещё минуты 2.

Подавать под холодное пиво.