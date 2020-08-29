Азия: 6 интересных рецептов как приготовить картофель

Все мы любим жареную картошечку с грибочками, сальцом и солёненькими огурчиками. Но порой хочется душе чего-нибудь такого эдакого и желательно недорого. Предлагаем вашему вниманию рецепты из Кореи, Китая и Японии. И все они из картофеля.
Начнём, пожалуй, с Кореи.
Камди-ча
Продукты:
Картошка — 1 кг
Соевый соус — 3-4 столовые ложки
Чеснок – крупная головка.
Острый красный перец (молотый).
Кипящая вода — 2-2,5 литра.
Мясо любое (по желанию)
Как готовить:
Для приготовления этого салатика нам понадобится тонкая терка (либо вооружаемся ножом и режем картофель тонкой соломкой). После этого замачиваем картофель в воде. Затем, на 1-2 минуты погружаем картофель в кипяток, до полуготовности. Откидываем соломку на дуршлаг и промываем холодной водой. Высыпаем картошку в миску или блюдо и поливаем разогретым соевым соусом. Посыпаем острым перцем и мелко рубленным чесноком. Камди-ча должна быть острой, но вы можете регулировать остроту по своему вкусу. Перемешиваем.
Если делаем мясной вариант салата, то мясо также порезать соломкой и обжаривать вместе с мелко порезанным репчатым луком и соевым соусом в растительном масле. Затем мясо смешать с картофелем и заправить соевым соусом, небольшим количеством уксуса, чесноком и кинзой, семенами кунжута. Перец чёрный и красный добавляем по вкусу.
Картошка — 1 кг
Соевый соус — 3-4 столовые ложки
Чеснок – крупная головка.
Острый красный перец (молотый).
Кипящая вода — 2-2,5 литра.
Мясо любое (по желанию)
Как готовить:
Для приготовления этого салатика нам понадобится тонкая терка (либо вооружаемся ножом и режем картофель тонкой соломкой). После этого замачиваем картофель в воде. Затем, на 1-2 минуты погружаем картофель в кипяток, до полуготовности. Откидываем соломку на дуршлаг и промываем холодной водой. Высыпаем картошку в миску или блюдо и поливаем разогретым соевым соусом. Посыпаем острым перцем и мелко рубленным чесноком. Камди-ча должна быть острой, но вы можете регулировать остроту по своему вкусу. Перемешиваем.
Если делаем мясной вариант салата, то мясо также порезать соломкой и обжаривать вместе с мелко порезанным репчатым луком и соевым соусом в растительном масле. Затем мясо смешать с картофелем и заправить соевым соусом, небольшим количеством уксуса, чесноком и кинзой, семенами кунжута. Перец чёрный и красный добавляем по вкусу.
Жареный картофель по-корейски
Продукты:
3 средних картофелины,
2 столовые ложки растительного масла,
1 большой красный сладкий перец,
1 луковица,
4 зубчика чеснока,
2 столовые ложки корейского соевого соуса (или китайского в 2 раза больше),
1 столовая ложка соли,
1 столовая ложка сахара.
Как готовим:
Тут на самом деле всё просто. Картофель чистим и нарезам тонкими брусочками. Замачиваем в воде минут на 10, чтобы лишний крахмал ушёл. Пока картофель мокнет, временем чистим и нарезаем тонкими полосками сладкий перец и репчатый лук. Чистим чеснок, измельчаем. Разогреваем глубокую сковороду на среднем огне. С картофеля сливаем воду.
В сковороду наливаем масло и жарим в нем картофель. Минуты через 3 добавляем нарезанный перец и продолжаем жарить, часто помешивая, пока перец не станет мягким, а картофель не начнёт покрываться золотистой корочкой. Затем добавляем лук и чеснок и жарим ещё 30 секунд. Соевый соус смешиваем с сахаром, вливаем в сковороду с картофелем. Тушим, часто помешивая, пока картофель не станет мягким (порядка 10 минут).
Подаём горячим.
3 средних картофелины,
2 столовые ложки растительного масла,
1 большой красный сладкий перец,
1 луковица,
4 зубчика чеснока,
2 столовые ложки корейского соевого соуса (или китайского в 2 раза больше),
1 столовая ложка соли,
1 столовая ложка сахара.
Как готовим:
Тут на самом деле всё просто. Картофель чистим и нарезам тонкими брусочками. Замачиваем в воде минут на 10, чтобы лишний крахмал ушёл. Пока картофель мокнет, временем чистим и нарезаем тонкими полосками сладкий перец и репчатый лук. Чистим чеснок, измельчаем. Разогреваем глубокую сковороду на среднем огне. С картофеля сливаем воду.
В сковороду наливаем масло и жарим в нем картофель. Минуты через 3 добавляем нарезанный перец и продолжаем жарить, часто помешивая, пока перец не станет мягким, а картофель не начнёт покрываться золотистой корочкой. Затем добавляем лук и чеснок и жарим ещё 30 секунд. Соевый соус смешиваем с сахаром, вливаем в сковороду с картофелем. Тушим, часто помешивая, пока картофель не станет мягким (порядка 10 минут).
Подаём горячим.
Картошка по-китайски - Чисанчи
Теперь посмотрим как же готовят картошку в Китае. В этом рецепте заморочек побольше, но и вкус вы получите совершенно другой.
Продукты:
Картошка - 500 гр.
Лук репчатый – 80 гр.
Болгарский перец – 120 гр.
Баклажан - 1 шт.
Растительное масло – 60 мл.
Чеснок – 2-3 зубчика
Соевый соус – 2 ст. л.
Вода — 150 гр,
Перец чили – 10 гр.
Крахмальный соус – 10 гр. ( можно просто крахмал водой развести)
Сахар – 1 чайна ложка,
Соль - по вкусу.
Как готовим:
Картошку режем крупной соломкой. Обжариваем на сковороде до золотистого цвета. Пока жарится, чеснок мелко нарезаем, баклажан режем кубиками. Лук режем кольцами. Готовый картофель извлекаем на бумажное полотенце, а на оставшемся масле обжариваем баклажан и перец до мягкости, потом добавляем чеснок и лук. В этот момент нужно посолить и добавить сахар и перец чили. Добавляем соевый соус и доливаем немного воды.
В полученный соус с овощами выкладываем картофель. Крахмальный соус наливаем в сковороду. Доводим до кипения, тушим пару минут, пока соус не загустеет. Подаём на стол в горячем или в тёплом виде.
Продукты:
Картошка - 500 гр.
Лук репчатый – 80 гр.
Болгарский перец – 120 гр.
Баклажан - 1 шт.
Растительное масло – 60 мл.
Чеснок – 2-3 зубчика
Соевый соус – 2 ст. л.
Вода — 150 гр,
Перец чили – 10 гр.
Крахмальный соус – 10 гр. ( можно просто крахмал водой развести)
Сахар – 1 чайна ложка,
Соль - по вкусу.
Как готовим:
Картошку режем крупной соломкой. Обжариваем на сковороде до золотистого цвета. Пока жарится, чеснок мелко нарезаем, баклажан режем кубиками. Лук режем кольцами. Готовый картофель извлекаем на бумажное полотенце, а на оставшемся масле обжариваем баклажан и перец до мягкости, потом добавляем чеснок и лук. В этот момент нужно посолить и добавить сахар и перец чили. Добавляем соевый соус и доливаем немного воды.
В полученный соус с овощами выкладываем картофель. Крахмальный соус наливаем в сковороду. Доводим до кипения, тушим пару минут, пока соус не загустеет. Подаём на стол в горячем или в тёплом виде.
Пряный жареный картофель по-чунцински
Продукты:
картофель (средний или крупный) – 2 шт.,
чеснок - 3 зубчика,
зеленый лук - 2 стебля,
белый жареный кунжут – 1 ст.л.,
молотый сычуаньский перец – щепотка (или по вкусу),
зира (зерна) - 1 ч.л. (или по вкусу),
молотый острый красный перец - 1 ч.л. (или по вкусу),
соль – щепотка (или по вкусу),
черный молотый перец – щепотка (или по вкусу),
растительное масло – по необходимости.
Как готовим:
Тут всё очень просто. Картофель чистим, режим на кубики. В кипящую воду опускаем картофель и варим минут 7. Чеснок и лук тем временем рубим на мелкие кусочки. Подготовленный картофель засыпаем в глубокую сковороду и жарим до появления золотистой корочки.
Добавляем чеснок, лук и все специи. Держим ещё минуту на плите и подаём блюдо к столу горячим.
картофель (средний или крупный) – 2 шт.,
чеснок - 3 зубчика,
зеленый лук - 2 стебля,
белый жареный кунжут – 1 ст.л.,
молотый сычуаньский перец – щепотка (или по вкусу),
зира (зерна) - 1 ч.л. (или по вкусу),
молотый острый красный перец - 1 ч.л. (или по вкусу),
соль – щепотка (или по вкусу),
черный молотый перец – щепотка (или по вкусу),
растительное масло – по необходимости.
Как готовим:
Тут всё очень просто. Картофель чистим, режим на кубики. В кипящую воду опускаем картофель и варим минут 7. Чеснок и лук тем временем рубим на мелкие кусочки. Подготовленный картофель засыпаем в глубокую сковороду и жарим до появления золотистой корочки.
Добавляем чеснок, лук и все специи. Держим ещё минуту на плите и подаём блюдо к столу горячим.
Жареный картофель по-японски
У японцев с картофелем отношения особые. Дело в том, что этот овощ там редкий и дорогой, ведь весь картофель там импортируется из других стран. Это обусловлено тем, что в стране острый дефицит свободных площадей под выращивание культур, и приоритет имеют рис и чай. Так что эти блюда относятся к современной японской кухне.
Продукты:
филе куриной грудки (без косточек и шкурки) – 200 г,
картофель - 200 г,
растительное масло - 1 ст.л.
соль — щепотка (или по вкусу),
чёрный молотый перец – щепотка (или по вкусу),
кукурузный крахмал - 2 ст.л.
соус Тонкацу - 3 ст.л.,
соевый майонез - 2 ст.л. (можно заменить обычным майонезом)
Как готовим:
Чищеный картофель режем дольками. В кастрюльке отвариваем его до полуготовности 5-6 мин, затем достаём и промываем холодной водой в друшлаге, чтобы стекла лишняя жидкость. Курицу нарезаем на небольшие ломтики, солим, перчим и равномерно обваливаем в крахмале. На сковороде обжариваем курицу с двух сторон до готовности. Затем достаём курицу на тарелку и обжариваем в оставшемся масле картофель минут 5. Возвращаем туда курицу и заправляем соусом из майонеза и Тонкацу. Продолжаем жарить ещё минуты 2.
Подавать под холодное пиво.
Продукты:
филе куриной грудки (без косточек и шкурки) – 200 г,
картофель - 200 г,
растительное масло - 1 ст.л.
соль — щепотка (или по вкусу),
чёрный молотый перец – щепотка (или по вкусу),
кукурузный крахмал - 2 ст.л.
соус Тонкацу - 3 ст.л.,
соевый майонез - 2 ст.л. (можно заменить обычным майонезом)
Как готовим:
Чищеный картофель режем дольками. В кастрюльке отвариваем его до полуготовности 5-6 мин, затем достаём и промываем холодной водой в друшлаге, чтобы стекла лишняя жидкость. Курицу нарезаем на небольшие ломтики, солим, перчим и равномерно обваливаем в крахмале. На сковороде обжариваем курицу с двух сторон до готовности. Затем достаём курицу на тарелку и обжариваем в оставшемся масле картофель минут 5. Возвращаем туда курицу и заправляем соусом из майонеза и Тонкацу. Продолжаем жарить ещё минуты 2.
Подавать под холодное пиво.
Какиаге из картофеля, моркови и тыквы
Ещё одна интересная закуска к пиву. Это блюдо очень похоже на драники, но так как японцы не догадались к натёртой картошке добавить яиц и муки, то он создали своё весьма своеобразное блюдо. Продукты: тыква – 100 г, морковь (средняя) – четвертинка, картофель (средний) – половинка, темпурная смесь – 5 ст.л., растительное масло – по необходимости. вода (холодная) - 80 г. Как готовим: Овощи шинкуем на терке (как обычную морковку по-корейски) или же режем тонкой соломкой. Тщательно перемешиваем с 2-мя ложками темпурной смеси. Из остатков смеси делаем кляр, для этого просто добавляем в нее воду. Овощи погружаем в получившееся тесто и выпекаем на сковороде маленькими котлетками минуты по 2 с каждой стороны. Тут главное, не переборщить с маслом, оно должно только наполовину закрывать овощи. После того как они будут готовы, выложить на бумажное полотенце, то бы стекло лишнее масло. Подают к столу слегка присыпав солью. Ну а если вы всё же тяготеете к европейской кухне, то классные рецепты читаем тут и тут .
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