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В Японии установили прозрачные туалеты с «умными» стёклами

В Японии установили прозрачные туалеты с «умными» стёклами (6 фото)

Автор:
22 августа 2020 08:49
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   технология   туалет   умные стекла   фото   япония   
465
6
Эти стёкла перестают быть прозрачными, когда в уборную заходит человек.

Источник:

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Метки: в мире   технология   туалет   умные стекла   фото   япония   
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10  комментариев
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
А если вдруг резко пропадёт напряжение или что то там коротнёт в электронных мозгах, "умное стекло" станет назад глупым в самый неловкий момент.
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8k
3.6o6pa 8 минут назад
В Японии установили прозрачные туалеты с «умными» стёкламиПосмотреть
В Японии установили прозрачные туалеты с «умными» стёклами
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77
freepoint 56 минут назад
Вот если бы одновременно включался микрофон в кабинке и динамики снаружи - было бы интересно. Можно было бы даже билеты продавать на это шоу.
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10k
* freepoint Полчаса назад
И что тут интересного?... Вам интересно слышать как кто-то производит отходы жизнедеятельности?
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77
freepoint * 20 минут назад
Мне интересно билеты продавать. А желающие найдутся.
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−151
Эльдар Галимов 2 часа назад
Нет, не останется прозрачным из-за неисправности, это стекло с определёнными молекулами, которые под воздействием электричества начинают двигаться, тогда стекло и становится прозрачным, отключая электричество молекулы останавливаются, стекло становится матовым, так что при неисправности наоборот никто не узнает твоих секретов, шалун)
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2k
au3 Эльдар Галимов 6 минут назад
Экологично :) Еще и электричство жрет постоянно
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9k
Schandmaul 2 часа назад
видел такое у клиента наверное лет уже пятнадцать назад, стена отгораживающая туалет, душ и сауну при включении света в помещении подавала электричество на стекло..прикольная штука, но нужно всё держать в идеальной чистоте и порядке для эффекта, его домработнице приходилось кроме уборки ещё и стекло постоянно начищать
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