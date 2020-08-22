В Японии установили прозрачные туалеты с «умными» стёклами

Эти стёкла перестают быть прозрачными, когда в уборную заходит человек.
В любом городе мира общественный туалет считается одним из самых тёмных, грязных и опасных мест. Недавно в Японии открыли новые туалеты, которые призваны решить эту проблему.
Два парка в Токио оборудовали общественными туалетными кабинками яркого цвета и стильного дизайна. Но больше всего внимание людей привлекли их стены. Они сделаны из прозрачного стекла, и потому всё пространство кабинки просматривается насквозь.
Два парка в Токио оборудовали общественными туалетными кабинками яркого цвета и стильного дизайна. Но больше всего внимание людей привлекли их стены. Они сделаны из прозрачного стекла, и потому всё пространство кабинки просматривается насквозь.
Вот как выглядят новые общественные туалеты в Токио
Люди нередко воздерживаются от пользования общественными туалетами, потому что считают их тёмными и небезопасными. Исходя из этих соображений и был придуман прозрачный общественный туалет, чтобы люди предварительно могли убедиться в чистоте и безопасности кабинки, даже не заходя внутрь и ничего при этом не трогая.
Когда посетитель заходит в кабинку и закрывает дверь, стекло становится матовым и непрозрачным
Новые кабинки спроектированы архитектором Сигэру Баном. Они сделаны из так называемого «умного стекла». Когда двери кабинки закрываются, стекло становится матовым и непрозрачным. А когда двери открыты, электрический ток выравнивает кристаллы в стекле, чтобы пропустить больше света, создавая при этом эффект прозрачности. Благодаря своей идее, Сигэру Бан стал лауреатом Притцкеровской премии.
Умные туалетные кабинки стали частью кампании по обновлению общественных туалетов в Токио в преддверии Олимпийских игр 2021
Люди по-разному отнеслись к идее прозрачных кабинок:
Я доверяю науке.
Я не хочу рисковать своей конфиденциальностью, потому что кто-то хочет устроить модный туалет.
По своей ошибке или из-за сбоя в системе люди могут попасть в неловкое положение.
Я доверяю науке.
Я не хочу рисковать своей конфиденциальностью, потому что кто-то хочет устроить модный туалет.
По своей ошибке или из-за сбоя в системе люди могут попасть в неловкое положение.
Пользователи Твиттера не остались в стороне
Лондонский архитектор Мин Ченг также поделился своим мнением
Насколько удачной окажется эта идея покажет время, но хорошо уже то, что вопрос безопасности, чистоты и комфорта стоит столь остро. Ну а вы бы рискнули воспользоваться этой умной кабинкой?
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Метки: в мире технология туалет умные стекла фото япония
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