В Японии установили прозрачные туалеты с «умными» стёклами

Люди нередко воздерживаются от пользования общественными туалетами, потому что считают их тёмными и небезопасными. Исходя из этих соображений и был придуман прозрачный общественный туалет, чтобы люди предварительно могли убедиться в чистоте и безопасности кабинки, даже не заходя внутрь и ничего при этом не трогая.