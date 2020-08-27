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Жителя Урала, продавшего на eBay в Японию армейский шлем, обвиняют в контрабанде

Жителя Урала, продавшего на eBay в Японию армейский шлем, обвиняют в контрабанде (3 фото)

Автор:
27 августа 2020 10:39
Сообщество : Военное
Метки: ebay   Ратник   военное   преступление   суд   шлем   япония   
869
3
А нечего иноземцев вооружать! Интересно, продажа кальсон и солдатских рубашек тоже приравнивается к контрабанде?

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Метки: ebay   Ратник   военное   преступление   суд   шлем   япония   
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7  комментариев
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Странник 50 минут назад
Что же не удосжился ознакомитсья с законодательсмтвом перед продажей? Скорее всего условку получит.
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1k
Nikolay 10 минут назад
Надо было думать и изучать законодательство. Вон, один гражднин сейчас сидит в США за провоз распечатанного мануала по F-16 из сети скачанного. Для создания новой компьютерной игрушки изучал.
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144
Nane First NameLast 40 минут назад
Да, эт вам не кокос дипломатическими самолетами возить. Тут все НАМНОГО серьезней!
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15k
SolomonA 40 минут назад
Наверное мозг он продал раньше и на таможне его пропустили, как не представляющий ценности...
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2k
Борис Карабанов 46 минут назад
Интересно, "Мать родная" - 1 шт. за сколько иен или долларов можно толкануть?
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1k
Том Сойер 46 минут назад
Жителя Урала, продавшего на eBay в Японию армейский шлем, обвиняют в контрабанде
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