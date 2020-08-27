Жителя Урала, продавшего на eBay в Японию армейский шлем, обвиняют в контрабанде

Кстати, интерес к российской экипировке у японцев велик, и простирается не только на шлемы - жителей страны Восходящего солнца интересует даже исподнее. Солдатские кальсоны стали новым трендом в Японии. Купить их можно в интернет-магазинах, а вот источник происхождения, как водится, не раскрывается. Но судя по биркам на бельишке, какой-то завсклада неплохо обогатился на продаже одежды для солдат.