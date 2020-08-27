Жителя Урала, продавшего на eBay в Японию армейский шлем, обвиняют в контрабанде

А нечего иноземцев вооружать! Интересно, продажа кальсон и солдатских рубашек тоже приравнивается к контрабанде?
Житель Миасса Александр Петров приобрел шлем "Ратник", который можно свободно купить в спецмагазинах, и выставил его на продажу на известной интернет-площадке. Объявлением заинтересовался покупатель из Японии. Высылая ему шлем, россиянин не знал, чем обернется желание подзаработать.
На таможне содержимым посылки заинтересовались - оказалось, что предметы воинской экипировки можно вывозить за границу лишь при наличии разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Сейчас жителю Миасса грозит реальный срок по статье «Контрабанда вооружений». В случае, если его вина будет доказана, россиянин может провести за решеткой около семи лет.
Японцы начали продавать советские армейские кальсоны и сделали их новым трендом
Кстати, интерес к российской экипировке у японцев велик, и простирается не только на шлемы - жителей страны Восходящего солнца интересует даже исподнее. Солдатские кальсоны стали новым трендом в Японии. Купить их можно в интернет-магазинах, а вот источник происхождения, как водится, не раскрывается. Но судя по биркам на бельишке, какой-то завсклада неплохо обогатился на продаже одежды для солдат.
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