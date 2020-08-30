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Потрясающие объемные рисунки, которые кажутся абсолютно живыми

Потрясающие объемные рисунки, которые кажутся абсолютно живыми (36 фото)

Автор:
30 августа 2020 13:06
Сообщество : Искусство
Метки: ну и ну   объемное изображение   объемные иллюстрации   объемные рисунки   покемоны   художник   япония   
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Посмотрите на эти иллюстрации талантливой японской художницы ARIA_art. Она известна тем, что создает удивительно реалистичные изображения различных предметов цветными карандашами. А еще рисует популярных покемонов, которые буквально "прыгают" на вас со страницы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ну и ну   объемное изображение   объемные иллюстрации   объемные рисунки   покемоны   художник   япония   
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3  комментария
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15k
Flying Dutchmen. 3 часа назад
Есть такая штука: фотокамера называется...
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1k
cnob7 15 минут назад
и где хоть один, похожий на живой ?
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Ева Тушенкина
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