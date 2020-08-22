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В Японии есть отель, в котором можно "арендовать" кота

В Японии есть отель, в котором можно "арендовать" кота (22 фото)

Автор:
22 августа 2020 12:45
Сообщество : Животные
Метки: Гостиницы   Отель   кот   коты   кошка   кошки   фото   япония   
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Не секрет, что японцы обожают кошек - для них этих пушистиков много не бывает. В японском городке Югавара, известном своими горячими источниками, есть отель с котами - и коты не просто живут там. В отеле есть услуга "аренды" кота в номер на один вечер и одну ночь. Просто так кота не арендуешь - надо пройти целое собеседование!

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Метки: Гостиницы   Отель   кот   коты   кошка   кошки   фото   япония   
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1  комментарий
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Peacemaker1873 14 минут назад
У них просто с дворовыми котами плохо, вот и приходится платить.
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