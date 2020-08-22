В Японии есть отель, в котором можно "арендовать" кота

Не секрет, что японцы обожают кошек - для них этих пушистиков много не бывает. В японском городке Югавара, известном своими горячими источниками, есть отель с котами - и коты не просто живут там. В отеле есть услуга "аренды" кота в номер на один вечер и одну ночь. Просто так кота не арендуешь - надо пройти целое собеседование!

0 Необычный отель под названием My Cat Yugawara расположен в небольшом японском городке Югавара, известном своими горячими источниками. В этом отеле есть одна любопытная услуга - там можно арендовать кота в номер.

0 Источник: Владелец отеля Акихиро Очи рассказывает, что такую услугу ввели потому, что многие японцы любят котов и хотят общаться с ними, но не могут завести по ряду причин. Все кошки, живущие в отеле, умны, дружелюбны, послушны и спокойны, и постояльцы души в них на чаят.

0 Источник: Команда сотрудников отеля заботится о каждом коте: "Все наши коты - это семья и лучшие друзья. Мы даже спим и едим вместе. Мы работаем не ради прибыли. Огромная часть нашего дохода идет на содержание объекта, включая кормление кошек и поддержание их здоровья," - говорит хозяин отеля.

0 Источник: Однако, кота так просто не отдадут в аренду. Перед этим постоялец должен пройти собеседование, а также посетить отельное кото-кафе - если коты будут благосклонны к нему, а постоялец - к котам, тогда он может спокойно выбрать себе компаньона.