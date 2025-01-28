FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 3110 постов • 549 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
22+ котобулочки, подтверждающие, что идеальная форма – это клубок

22+ котобулочки, подтверждающие, что идеальная форма – это клубок

Автор:
28 января 2025 15:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   булка   клубок   комок   котик   кошка   уют   форма   фото   
947
23

Раздражает рутина, навалились заботы, надоели проблемы? Решение есть – свернитесь в клубок, и пусть всё это останется где-то далеко за его пределами.

Конечно, физиология не позволяет нам так радикально бороться с суетой мира. Зато можно полюбоваться заклубкованными котиками, и на душе сразу станет теплее, уютнее и спокойнее.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Животное   Питомец   булка   клубок   комок   котик   кошка   уют   форма   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Deniss Час назад
Мой чyмаданщик

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Ego sum qui sum 46 минут назад
у каждого кота черный пояс по спанью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
wild cat 47 минут назад
чОрная дыра в пространстве-времени:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
wild cat 49 минут назад
мы такие:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Enigma Kuutar Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 3036 постов (2775 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137668



Другие посты автора
Популярное в сообществах
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
«Похоже на нездоровый бред»: член СПЧ попросил силовиков проверить муфтия Москвы на экстремизм после его заявлений о многожёнстве и Деде Морозе
«Похоже на нездоровый бред»: член СПЧ попросил силовиков проверить муфтия Москвы на...
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#ДТП#история#аварии#Пёс#СССР#забавно
#животные#автомобили#Китай#кот#интересно#авто аварии#собака#Автовсячина#Санкт-Петербург#дети
#в мире#автомир#Люди#кошка#новости#позитив#полиция#конфликт#улыбнуло#проверка
Куда пойти учиться после школы в 2025 году Куда пойти учиться после школы в 2025 году 18 пёселей с невероятными смешными ушами 18 пёселей с невероятными смешными ушами 24 фотографии животных с пятнышками, узорами и вкраплениями в неожиданных местах 24 фотографии животных с пятнышками, узорами и вкраплениями в неожиданных местах Незабываемые ручки Незабываемые ручки Тайное общество вязальщиков Тайное общество вязальщиков 25 сердечных котиков, которые делятся своими чувствами и могут растопить лёд даже в самом жестоком сердце 25 сердечных котиков, которые делятся своими чувствами и могут растопить лёд даже в самом...

На что жалуетесь?

Вернуться