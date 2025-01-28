22+ котобулочки, подтверждающие, что идеальная форма – это клубок

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Раздражает рутина, навалились заботы, надоели проблемы? Решение есть – свернитесь в клубок, и пусть всё это останется где-то далеко за его пределами.
Конечно, физиология не позволяет нам так радикально бороться с суетой мира. Зато можно полюбоваться заклубкованными котиками, и на душе сразу станет теплее, уютнее и спокойнее.
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