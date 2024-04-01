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Сообщество Без кота и жизнь не та 2207 постов • 510 подписчиков подписаться
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Кастрюльных дел мастера

Кастрюльных дел мастера

Автор:
01 апреля 2024 15:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   кастрюля   клубок   кот   котик   кухня   посуда   смешно   фото   
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Котики – прирождённые кулинары. Даже слова с одной буквы начинаются. И, как и настоящие повара, пушистые понимают, что правильно подобранная посуда – это половина успеха.

А чтобы выявить положительные и отрицательные стороны кастрюли, хвостатому повару надо поместить туда свою тушку. Чтобы точно выяснить все параметры и не ошибиться с выбором. Такая она сложная – эта жизнь настоящих гуру кулинарии.

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Метки: Животное   кастрюля   клубок   кот   котик   кухня   посуда   смешно   фото   
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Gatsby
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