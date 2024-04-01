Кастрюльных дел мастера

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Котики – прирождённые кулинары. Даже слова с одной буквы начинаются. И, как и настоящие повара, пушистые понимают, что правильно подобранная посуда – это половина успеха.
А чтобы выявить положительные и отрицательные стороны кастрюли, хвостатому повару надо поместить туда свою тушку. Чтобы точно выяснить все параметры и не ошибиться с выбором. Такая она сложная – эта жизнь настоящих гуру кулинарии.
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