Клубочки счастья

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Если бы счастье было не абстрактным понятием, а измерялось в метрических единицах, то для него идеально бы подошла такая единица как клубок.
Впрочем, и без этого понятно, что в любом доме, где есть такой клубочек, живёт счастье. Которое не нуждается в измерении, ведь оно просто есть.
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