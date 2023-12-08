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Сообщество Без кота и жизнь не та 1849 постов • 490 подписчиков подписаться
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Клубочки счастья

Клубочки счастья

Автор:
08 декабря 2023 15:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Радость   дом   клубок   кот   котёнок   счастье   уют   форма   хозяин   эмоция   
857
25

Если бы счастье было не абстрактным понятием, а измерялось в метрических единицах, то для него идеально бы подошла такая единица как клубок.

Впрочем, и без этого понятно, что в любом доме, где есть такой клубочек, живёт счастье. Которое не нуждается в измерении, ведь оно просто есть.

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Метки: Радость   дом   клубок   кот   котёнок   счастье   уют   форма   хозяин   эмоция   
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4  комментария
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Тут явный котошоп
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10k
wild cat 18 минут назад
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1k
Олег Квирулянт 46 минут назад
Мой вчера

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107
Julius Osminin 49 минут назад
20.это кошка.трёхцветка.
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