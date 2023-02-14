Котофеи, которым нужен экзорцист

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Джон Константин говорил, что кошки живут по обе стороны реальности. А уж он-то знал толк во всякой чертовщине.
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И наши любимые пушистики – озорные и трогательные порой принимают такие позы, что стоит задуматься – а всё ли мы о них знаем?
А ваши питомцы умеют зависать в неожиданных позах?
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