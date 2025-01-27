Российские медики и учёные написали открытые письма с призывом запретить аборты в частных клиниках

Против абортов выступило ещё несколько видных медиков и учёных. С таким же призывом обратился и представитель РПЦ. Его он озвучил председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову:

Очень надеемся, что как в республике Крым, как и в ряде областей нашей страны регионов, мы сможем вместе с вами собраться с представителями частных клиник и в добровольном порядке предложить им сделать подарок нашему президенту, сделать подарок русскому народу и добровольно отказаться от производства абортов.