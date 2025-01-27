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Российские медики и учёные написали открытые письма с призывом запретить аборты в частных клиниках

Российские медики и учёные написали открытые письма с призывом запретить аборты в частных клиниках

Автор:
27 января 2025 17:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   аборты   врачи   запрет   медики   ученые   частные клиники   
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Они заявили, что эмбрион - это будущая личность, с правом на жизнь и развитие.

В своих посланиях, врачи и исследователи поразмышляли об абортах. И призвали запретить делать эту процедуру в частных клиниках.

Например, почётный президент Союза педиатров РФ Александр Баранов сообщил, что жизнь ребёнка с точки зрения биологии начинается с момента зачатия.

Сложившаяся в России демографическая ситуация требует решительных мер государства и общества по ограничению такой опасной для здоровья женщины медицинской процедуры, как аборты. Союз педиатров России неоднократно подчёркивал, что необходимо вывести аборты из частных клиник, обеспечить право ребенка на жизнь и охрану здоровья как после рождения, так и на этапе внутриутробного развития.

Примерно такого же мнения придерживается и профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков:

Жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. <...> Новый человеческий организм не может считаться частью тела матери, поэтому аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума.

Против абортов выступило ещё несколько видных медиков и учёных. С таким же призывом обратился и представитель РПЦ. Его он озвучил председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову:

Очень надеемся, что как в республике Крым, как и в ряде областей нашей страны регионов, мы сможем вместе с вами собраться с представителями частных клиник и в добровольном порядке предложить им сделать подарок нашему президенту, сделать подарок русскому народу и добровольно отказаться от производства абортов.

Публично Шапошников на это не прокомментировал. А вот уже депутаты Госдумы захотели отменить мораторий на внеплановые проверки Росздравнадзором частных клиник, делающих аборты. И направили запрос председателю правительств Михаилу Мишустину. По мнению парламентариев, это «напрямую связано с реализацией демографической политики государства».

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Метки: Видео   аборты   врачи   запрет   медики   ученые   частные клиники   
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12  комментариев
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73k
turyst Час назад
Опять за рыбу деньги...

Не будет официальных абортов, будут подпольные.

Если ребёнок нежеланный, то как его будут воспитывать и кем он вырастет?

А мигранты и цыгане, и так аборты не делают, хотя, лучше бы делали.
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1k
Lenusya 22 минуты назад
У врачей подписавших это письмо с головой всё нормально?
Тогда ЭКО, контрацепцию с помощью спиралей надо запретить, раз уж жизнь начинается с момента слияния яйцеклетки и сперматозойда.
Для ЭКО оплодотворяются несколько яйцеклеток, выбирается один-два эмбриона остальные чаще всего утилизируются.
А контрацепция спиралью это абортивный метод, оплодотворенная зигота просто не может прикрепиться к матке (ей мешает спираль) изгоняется из организма и погибает.
Нужны социальные гарантии, высокий уровень жизни, у нас это только на словах.
Аборты делают не от хорошей жизни, иногда другого выхода нет. Женщина фертильна и сексуально активна примерно 30 лет, бывают осечки в контрацепции.
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359k
Cтeпaн Cтeпaныч Полчаса назад
РПЦ как всегда лицемерит
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8k
Горожанин 36 минут назад
Полностью поддерживаю наших учёных. Наконец-то здравый и объективный биологический и гуманистический смысл науки звучит, а не либеральная эгоистичная чушь под предлогом свободы.
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359k
Cтeпaн Cтeпaныч Час назад
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4k
Едондер пуп Час назад
Похоже на борьбу с частными клиниками, а не с абортами.
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10k
Алексей Час назад
Может быть для решения проблем с демографией стоит спросить мнения демографов? Всё таки для этих людей данный вопрос является профессией. Например, в каких странах вводилось запрещение абортов и какие результаты это принесло. Я поинтересовался. Нигде к хорошим результатам это не приводило.
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August
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