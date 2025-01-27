Российские медики и учёные написали открытые письма с призывом запретить аборты в частных клиниках

Они заявили, что эмбрион - это будущая личность, с правом на жизнь и развитие.
В своих посланиях, врачи и исследователи поразмышляли об абортах. И призвали запретить делать эту процедуру в частных клиниках.
Например, почётный президент Союза педиатров РФ Александр Баранов сообщил, что жизнь ребёнка с точки зрения биологии начинается с момента зачатия.
Сложившаяся в России демографическая ситуация требует решительных мер государства и общества по ограничению такой опасной для здоровья женщины медицинской процедуры, как аборты. Союз педиатров России неоднократно подчёркивал, что необходимо вывести аборты из частных клиник, обеспечить право ребенка на жизнь и охрану здоровья как после рождения, так и на этапе внутриутробного развития.
Примерно такого же мнения придерживается и профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков:
Жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. <...> Новый человеческий организм не может считаться частью тела матери, поэтому аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума.
Против абортов выступило ещё несколько видных медиков и учёных. С таким же призывом обратился и представитель РПЦ. Его он озвучил председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову:
Очень надеемся, что как в республике Крым, как и в ряде областей нашей страны регионов, мы сможем вместе с вами собраться с представителями частных клиник и в добровольном порядке предложить им сделать подарок нашему президенту, сделать подарок русскому народу и добровольно отказаться от производства абортов.
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Публично Шапошников на это не прокомментировал. А вот уже депутаты Госдумы захотели отменить мораторий на внеплановые проверки Росздравнадзором частных клиник, делающих аборты. И направили запрос председателю правительств Михаилу Мишустину. По мнению парламентариев, это «напрямую связано с реализацией демографической политики государства».
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Не будет официальных абортов, будут подпольные.
Если ребёнок нежеланный, то как его будут воспитывать и кем он вырастет?
А мигранты и цыгане, и так аборты не делают, хотя, лучше бы делали.
Тогда ЭКО, контрацепцию с помощью спиралей надо запретить, раз уж жизнь начинается с момента слияния яйцеклетки и сперматозойда.
Для ЭКО оплодотворяются несколько яйцеклеток, выбирается один-два эмбриона остальные чаще всего утилизируются.
А контрацепция спиралью это абортивный метод, оплодотворенная зигота просто не может прикрепиться к матке (ей мешает спираль) изгоняется из организма и погибает.
Нужны социальные гарантии, высокий уровень жизни, у нас это только на словах.
Аборты делают не от хорошей жизни, иногда другого выхода нет. Женщина фертильна и сексуально активна примерно 30 лет, бывают осечки в контрацепции.