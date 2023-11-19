«Время пришло»: уполномоченная по правам ребёнка заявила, что с абортами в стране пора разобраться

Последние пару недель в России много говорят об абортах. О том, что их запретят проводить в частных клиниках. А кто-то считает, что их надо запретить вообще. Другие же считают, что жизнь и тело женщины - это её личное дело и никто не может ей указывать или запрещать делать аборт. Тема сложная и вызывает немало споров.

Свои пять копеек в дискуссию внёс небезызвестный депутат Виталий Милонов. Он поведал, что люди, образующие пару без детей - «живут для чёрта» и им срочно нужна помощь психологов и священников: