«Время пришло»: уполномоченная по правам ребёнка заявила, что с абортами в стране пора разобраться

И призвала принять «радикальные решения».
Последние пару недель в России много говорят об абортах. О том, что их запретят проводить в частных клиниках. А кто-то считает, что их надо запретить вообще. Другие же считают, что жизнь и тело женщины - это её личное дело и никто не может ей указывать или запрещать делать аборт. Тема сложная и вызывает немало споров.
Свои пять копеек в дискуссию внёс небезызвестный депутат Виталий Милонов. Он поведал, что люди, образующие пару без детей - «живут для чёрта» и им срочно нужна помощь психологов и священников:
В дискуссию включилась и уполномоченный по правам человека в Крыму Ирина Клюева. В республике недавно объявили о том, что процедуру прерывания беременности больше не будут проводить в частных клиниках. И по этому поводу организовали опрос, в ходе которого одна из девушек заявила, что «рождение детей - её дело».
И клюева прокомментировала это так:
Эта девушка живет в государстве, как и все мы с вами. Мы подчиняемся законам этого государства, и если государство все-таки решит сохранить жизнь ребенку, то каждый гражданин подчинится этому закону.
Государство прямо говорит, что благосостояние зависит от экономики. А экономика зависит от населения страны. Это целый комплекс. Отовсюду должно исходить, что семья - это главное в жизни человека.
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Но пока от абортов отказываются лишь частные клиники, о всеобщем запрете прерывания беременности пока никто и нигде не заявлял. Хотя разговоров об этом всё больше. Как заявляет демограф, член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков:
Ситуация с абортами в России тяжёлая и довольно давно. У нас около полутора миллионов процедур хотя по официальной статистике их 300 тысяч. Не считаются аборты в частных клиниках и медикаментозные.
По словам Чеснокова, основные проблемы, из-за которых женщины решаются на аборт - это недостаток денег, проблемы с мужчиной или «вынос мозга» от родственников.
По финансовым проблемам это 20-27% в зависимости от того, где живет женщина: в селе или крупном городе. Около 70-80% — это все-таки психологические проблемы: неразрешенные отношения с мужем, с партнером, уже там есть дети и не хочется следующих, а также давление со стороны родственников.
Вероятно, все обсуждения закончатся уже в этом году и вскоре мы узнаем - запретят ли аборты в России или нет.
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А ему срочно нужна помощь в виде лоботомии. Тут уже даже галоперидол бессилен.
Да и вообще пора разобраться с дебилами во власти - больше пользы стране будет.
А то как прийдут солдаты НАТО!!!
И вдруг внезапно директора осеняет мысль, что животные не размножаются. Тогда он издает приказ по всем животным: "Размножаться!" Но воровать не перестали.
Всё равно не плодятся. Закупают телевизоры, показывают животным все преимущества размножения через стекло вольеров. Но воровать не перестали.
Совещания собирали несколько раз, где обсуждали, как сделать так, чтобы животные размножались. Но воровать не перестали.
А всего то надо было закупить корма вдоволь, убирать клетки и играть с животными.
Так и с этими абортами. Пока люди не станут жить в людских условиях, размножаться они не станут.
"Государство не просило Вас рожать" ©
уже забыли?
О_о
"Государство прямо говорит, что благосостояние зависит от экономики." - да всем насрать, потому что по факту от экономики страны зависит благосостояние крайне ограниченного круга людей. У большинства это "благосостояние" - чтоб от голода не сдохнуть, какую-то одёжку купить и чтоб на оплату кредитов хватило. Вот и всё. Если государство наивно думает что кто-то в это поверит - неа, утром благосостояние, вечером дети. Можно наоборот, но деньги вперёд. Это работает в природе именно так, не по другому: в благоприятных условиях вид размножается, в неблагоприятных - сокращается. Известный факт с обычной школьной биологии - уроки нужно было учить а не по партсобраниям шарится или за гаражами курить. Если население нашей страны уверенно сокращается - не надо быть милоновым, чтоб сделать выводы.
"это все-таки психологические проблемы: неразрешенные отношения с мужем, с партнером" - так если у женщины есть возможность нормально вырастить ребенка одной: без проблем и очередей отдать в нормальные ясли/сад ( вот в Питере по утверждению Беглова, например нет такой проблемы. И действительно, сам попробовал - нет проблемы, ребенку предложили ясли без проблем. В часе езды всего. Нормально же ? ), иметь вменяемое пособие, то пофиг ей на отношения с мужем /партнёром.