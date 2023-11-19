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«Время пришло»: уполномоченная по правам ребёнка заявила, что с абортами в стране пора разобраться

«Время пришло»: уполномоченная по правам ребёнка заявила, что с абортами в стране пора разобраться

Автор:
19 ноября 2023 18:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Виталий Милонов   аборты   дети   запрет   прерывание беременности   ребёнок   
1492
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И призвала принять «радикальные решения».

Последние пару недель в России много говорят об абортах. О том, что их запретят проводить в частных клиниках. А кто-то считает, что их надо запретить вообще. Другие же считают, что жизнь и тело женщины - это её личное дело и никто не может ей указывать или запрещать делать аборт. Тема сложная и вызывает немало споров.

Свои пять копеек в дискуссию внёс небезызвестный депутат Виталий Милонов. Он поведал, что люди, образующие пару без детей - «живут для чёрта» и им срочно нужна помощь психологов и священников:

В дискуссию включилась и уполномоченный по правам человека в Крыму Ирина Клюева. В республике недавно объявили о том, что процедуру прерывания беременности больше не будут проводить в частных клиниках. И по этому поводу организовали опрос, в ходе которого одна из девушек заявила, что «рождение детей - её дело».

И клюева прокомментировала это так:

Эта девушка живет в государстве, как и все мы с вами. Мы подчиняемся законам этого государства, и если государство все-таки решит сохранить жизнь ребенку, то каждый гражданин подчинится этому закону.

Государство прямо говорит, что благосостояние зависит от экономики. А экономика зависит от населения страны. Это целый комплекс. Отовсюду должно исходить, что семья - это главное в жизни человека.

Но пока от абортов отказываются лишь частные клиники, о всеобщем запрете прерывания беременности пока никто и нигде не заявлял. Хотя разговоров об этом всё больше. Как заявляет демограф, член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков:

Ситуация с абортами в России тяжёлая и довольно давно. У нас около полутора миллионов процедур хотя по официальной статистике их 300 тысяч. Не считаются аборты в частных клиниках и медикаментозные.

По словам Чеснокова, основные проблемы, из-за которых женщины решаются на аборт - это недостаток денег, проблемы с мужчиной или «вынос мозга» от родственников.

По финансовым проблемам это 20-27% в зависимости от того, где живет женщина: в селе или крупном городе. Около 70-80% — это все-таки психологические проблемы: неразрешенные отношения с мужем, с партнером, уже там есть дети и не хочется следующих, а также давление со стороны родственников.

Вероятно, все обсуждения закончатся уже в этом году и вскоре мы узнаем - запретят ли аборты в России или нет.


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Метки: Виталий Милонов   аборты   дети   запрет   прерывание беременности   ребёнок   
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27k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С)...Он поведал, что люди, образующие пару без детей - «живут для чёрта» и им срочно нужна помощь психологов и священников...(/С)

А ему срочно нужна помощь в виде лоботомии. Тут уже даже галоперидол бессилен.
Да и вообще пора разобраться с дебилами во власти - больше пользы стране будет.
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12k
Dmitry 5 минут назад
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−5
Im_Perec 8 минут назад
Что рабы себе позволяют? Отправлять орка на мясо, это право вождя. А самки должны рожать.
А то как прийдут солдаты НАТО!!!
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1k
КАКАнгел 9 минут назад
у нас детские дома забиты не нужными, не любимыми, больными несчастными детьми , единственное что им светит это или стать уголовниками или быть жертвами педофилов всех мастей.
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852
Lexx Luscus 20 минут назад
Представьте себе небольшой зоопарк. Все от директора до последнего сторожа воруют корм, лекарства, игрушки для животных. Ветеринар уже давно не следит за животными. Клетки не убираются, Грязь, смрад, голод.
И вдруг внезапно директора осеняет мысль, что животные не размножаются. Тогда он издает приказ по всем животным: "Размножаться!" Но воровать не перестали.
Всё равно не плодятся. Закупают телевизоры, показывают животным все преимущества размножения через стекло вольеров. Но воровать не перестали.
Совещания собирали несколько раз, где обсуждали, как сделать так, чтобы животные размножались. Но воровать не перестали.
А всего то надо было закупить корма вдоволь, убирать клетки и играть с животными.
Так и с этими абортами. Пока люди не станут жить в людских условиях, размножаться они не станут.
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9k
Лаврентий 21 минуту назад
Про
"Государство не просило Вас рожать" ©
уже забыли?
О_о
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4k
Двестиграмм Полчаса назад
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0
Александр Ершов Полчаса назад
Для начала надо называть вещи своими именами,не аборт,а убиство младенца в утробе матери.
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13k
Кыся Полчаса назад
Аборты приносят пользу тоже. Вот если б мама милонова сделала аборт в свое время, это было б очень полезно.
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3k
владимир Полчаса назад
Сколько же у нас дебилов во власти. Если женщине негде и не на что растить этого ребенка она его рожать не будет. Возьмет кредит и поедет в Беларусь в лучшем случае а в худшем попытается решить подручными методами после чего вообще фертильность потеряет хорошо если жива останется. В результате получим короткий всплеск рождаемости и охеренный спад спустя несколько лет. В Польше аборты запрещены и что там рождаемость бешенная?
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3k
kuchipachi 36 минут назад
Если семья живёт без детей - это далеко не всегда по их желанию. И далеко не всегда психолог поможет. Куча семей тупо по состоянию здоровья не могут завести детей. Лично знаю одну такую. И знаю пару семей, в которых дети появились ближе к 40 годам только.
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3k
Андрей 37 минут назад
Скоро выборы. И началась очередная борьба за голоса.
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53k
Войнов 39 минут назад
Запрещать аборты бессмысленно - будут аборты криминальные. Но вот делать аборты по ОМС это, на мой взгляд, перебор. По ОМС должны производить аборты только по показаниям - проблемы со здоровьем у женщины либо генетические неизлечимые заболевания у плода, типа даунизма, беременность в результате изнасилования и т.д. В остальных случаях аборты по ОМС производиться не должны Сейчас не 18 век, контрацептивов предостаточно, те, кто нагулял, должны делать аборты за свои деньги. Средства ОМС должны направляться на лечение граждан, я против, чтобы деньги, которые я отчислял на медстрах всю свою жизнь, тратились на тупых потрахушек.
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49k
Элек Мек 46 минут назад
Подпольщики потирают руки и подсчитывают будущие барыши,а полиционеры готовятся к ведению статистики смертей от этих подпольных абортов.
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4k
Дмитрий Круглов 48 минут назад
Аборт не освобождает бесследно женщину от ребенка, а делает матерью убитого ребенка. Фетальные стволовые клетки убитого ребенка останутся жить в матери на всю ее жизнь.
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13k
Иван Иваныч 50 минут назад
Не понятно почему, это картавое чучело Милонов избежало аборта.
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28k
Matrosskin 50 минут назад
"им срочно нужна помощь психологов и священников" - так и Милонову такая помощь тоже нужна, но вот чего-то никак. И вот он сам ходячая реклама аборта, сделала бы его мама вовремя аборт - никто бы не расстроился.
"Государство прямо говорит, что благосостояние зависит от экономики." - да всем насрать, потому что по факту от экономики страны зависит благосостояние крайне ограниченного круга людей. У большинства это "благосостояние" - чтоб от голода не сдохнуть, какую-то одёжку купить и чтоб на оплату кредитов хватило. Вот и всё. Если государство наивно думает что кто-то в это поверит - неа, утром благосостояние, вечером дети. Можно наоборот, но деньги вперёд. Это работает в природе именно так, не по другому: в благоприятных условиях вид размножается, в неблагоприятных - сокращается. Известный факт с обычной школьной биологии - уроки нужно было учить а не по партсобраниям шарится или за гаражами курить. Если население нашей страны уверенно сокращается - не надо быть милоновым, чтоб сделать выводы.
"это все-таки психологические проблемы: неразрешенные отношения с мужем, с партнером" - так если у женщины есть возможность нормально вырастить ребенка одной: без проблем и очередей отдать в нормальные ясли/сад ( вот в Питере по утверждению Беглова, например нет такой проблемы. И действительно, сам попробовал - нет проблемы, ребенку предложили ясли без проблем. В часе езды всего. Нормально же ? ), иметь вменяемое пособие, то пофиг ей на отношения с мужем /партнёром.
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42k
Лесли 🥰 51 минуту назад
Блть они еб.нутые что ли?? Я уже писала, что если девушке, женщине запретят делать аборт, то нет гарантии, что после родов она этого ребёнка не оставит там же в роддоме, на радость блть государству! А если этот ребёнок родится в следствие изнасилования?! Да не примет его мать и всё! Будет тюкать и гнобить всю жизнь, говоря какой он плохой весь в отца и лучше бы его не было! Ладно хоть может малолеток это остановит. И то не факт
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31k
Владимир 55 минут назад
Я думал Милонова в дурке закрыли еще после той истории, когда он на продавщицу нападал.
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12k
Григорий Бабкин Час назад
Милонов, как раз и есть ходячая реклама абортов. Таких нельзя держать при власти. Говорит правильные вещи, но так, что вызывает их неприятие. Это, как дохлый светоч дерьмократии - Новодворская Жабба Дарк. Большего отвращения привить никто не смог бы. Этот му*дак может быть вполне себе засланным казачком, дурачком прикидывающимся. Как вариант. Ну не может человек с мозгами не понимать, какую ху*йню он творит.
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10k
Garpia121 Час назад
Меня другой вопрос всегда волновал. Почему живя в нашей цивилизованной стране, рождаемость регулируется абортами? Что за средневековый подход? Почему надо убивать, а не предотвращать. Не хочешь - предохраняйся. Тогда никакие законы на тебя не повлияют.
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